Bugün çok çok iyiyiz

İbrahim Kahveci / Karar Gazetesi

Nüfus projeksiyonları üzerinden değerlendirme yapmayacağım. Çünkü nüfus projeksiyonlarımız ciddi sapma gösteriyor. O nedenle olmuş olanla analiz yapacağım.

Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına durumumuz nedir?

Önce şu anki duruma bakalım:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 31/12/2017 verilerine göre toplam nüfusumuz: 80.810.525 kişidir.

Nüfusun dağılımı ise şu şekilde:

00-04 arası: 6.481.849 kişi

05-09 arası: 6.340.769 kişi

10-14 arası: 6.210.870 kişi

15-19 arası: 6.526.587 kişi.

Yani çocuk nüfus: 25.560.075 kişi ile toplam nüfusun yüzde 31,6’sını oluşturuyor.

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Gelelim 2007 yılına;

Toplam nüfus: 70.586.256 kişi.

00-04 arası: 5.793.906 kişi

05-09 arası: 6.436.827 kişi

10-14 arası: 6.411.658 kişi

15-19 arası: 6.157.033 kişi.

Yani çocuk nüfus: 24.799.424 kişi ile toplam nüfusun yüzde 35,1’ini oluşturuyor.

2007-2017 arasında ne değişti?

Bebek nüfus 687 bin kişi artış gösterdi. Ama 05-09 arası çocuk nüfus 96 bin kişi azalmış. Yine 10-14 yaşa arası çocuk nüfus 201 bin kişilik azalma göstermiş.

Toplam nüfus 10.224.269 kişi artıyor. 10 yılda 10 milyonluk nüfus artışı var ama genç-çocuk nüfus artışı sadece ve sadece 760 bin 651 kişi.

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2007 yılında 65+ yaş ve üstü nüfus 5.000.175 kişi. Yani toplam 70 milyonluk nüfusun yüzde 7,08’i 65 yaş üstünde.

2017 yılında 65+ yaş ve üstü nüfus 6.895.385 kişi. Yani toplam 80 milyonluk nüfusun yüzde 8,53’ü 65 yaş üstünde.

Son 10 yılda nüfus artışına baktığımızda hala hızla nüfus artıyor ama aynı hızla yaşlanmış da oluyoruz.

Genç-çocuk nüfus (00-19 yaş arası) daha 2016 yılında 25.549.101 kişi iken, bir yıl sonra 25.560.075 kişiye ulaşarak sadece 10 bin 974 kişi artıyor.

65+ nüfus ise 2016 yılında 6.651.503 kişiden sadece ve sadece 1 yıl sonra 2017 yılında 6.895.385 kişiye çıkıyor.

Genç ve çocuk nüfusumuz 1 yılda sadece 10.974 kişi artıyor ama 65+ üstü yaşlı nüfusumuz 243.882 kişi artıyor.

Bu ne anlama geliyor?

Şu anda oldukça ama oldukça iyi durumdayız.

1-Nüfusumuz artmaya devam ediyor

2-Yaşlı nüfusumuz henüz çok az ve onlara bakacak orta yaş nüfus çok fazla

3-Genç nüfus azaldıkça (oran olarak) onların eğitim ve bakım gideri ile ülkenin toplam altyapı gideri de azalıyor.

4-Orta yaş çalışabilir nüfus oldukça yüksek oranda ve tam çalışma çağında bir ülkeyiz.

Lakin, sonrası ne olacak?

Bugünün 10 bin genci , yarının 243 bin yaşlısına bakmak zorunda kalacak. Bugün orta yaş nüfus , kısa süre sonra yaşlanacak ve yaşlı nüfus oranı hızla artacak.

Bugün 45-69 yaş aralığında 19 milyon 580 bin kişi bulunuyor. 10-15 yıl içinde bu nüfus artık yaşlılar kervanına katılacak. O nedenle özellikle 40’lı yaşlarda olanlar yarınlar için daha sıkı çalışma ve biriktirme dönemi olarak görülmelidir.

O nedenle sokakta gördüğümüz her çocuğa kendi evladımız gibi bakmamız gerekiyor. Yarın yaşlandığımız zaman bizim emekli maşımızı o çocuklar ödeyecek. Bu ülkenin bütün yükünü onlar üstlenecek.