Zulme lânet, Kudüs’e destek

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

İstanbul dün müstesna bir gün yaşadı. Bütün yolları tıkalı, İslam İşbirliği Konferansının yapıldığı bölge ve hava alanı bağlantıları tamamen kapalı idi. Ve yüzbinlerce insan Cuma namazından sonra miting meydanına ulaşmak için yollarda idi.

Birçok kişi miting meydanına ulaşamadı. Ulaşanların bir kısmı miting meydanına giremedi.

Hem Ramazan, hem ilk Cuma ve hem de İslam İşbirliği Konferansı olunca böyle olacağı belli idi. Cuma hutbesinde zaten konu Kudüs’tü ve birçok işyeri o gün miting için, Filistinli kardeşlerine destek olmak için sokağa çıktı.

Birçok STK gün boyu miting için çağrılar yaptılar. İslam İşbirliği Konferansı için İstanbul’da bulunan devlet adamları ve Cumhur İttifakı liderleri de katılacak olunca, eline bayrağı alan meydana indi.

Bugün Türkiye’de herkes ayakta ve dünyanın gözü Türkiye’de. İslam İşbirliği Konferansının nihai bildirisi ve eylem planında. Bu anlamda İslam dünyasının da gözü kulağı Türkiye’de, İslam düşmanlarının da.

İslamofobya lobisi de bugün işbaşında idi. Mesela Fransa’nın başkenti Paris’in en ünlü caddesinde bulunan ve dünya starlarını ağırlayan “L’Avenue” restoranının Arapça adlara sahip kişileri ve başörtülüleri bundan sonra kabul etmeyeceğini ilan etti.

İslamofobik, ırkçı, yabancı düşmanları sadece Fransa’da öfkelerini kusmadılar. İki Pulitzer ödülü olan ABD’li karikatürist Michael Ramirez, şehit olan, ellerinde kelime-i tevhid yazılı yeşil bayrak olan Müslümanları ve ellerinde Filistin bayrağı olanları “uçurumdan atlayan domuz” gibi gösteren alçak bir karikatüre imza attı. Ramirez karikatürü bir de Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Neyse bu arada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsrail’in Filistinlilere yaptığı katliama yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu. Raad el Huseyn, “İsrail’in Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliama yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma” çağrısında bulunarak, katliamın sorumlularının hesap vermek zorunda olduğunu vurguladı ve “Gazze’de yaşayan 1.9 milyon insanın tamamı çitlerin arkasında hapsedilmiş ve giderek daha fazla kısıtlama ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmiştir” dedi. Yüksek komiser İsrail›in Filistinlileri insan haklarından sistematik olarak mahrum bıraktığının altını çizerek, “İsrail, uluslararası hukuka göre işgalci bir güç olarak Gazze halkını korumak ve refahını sağlamakla yükümlüdür. Fakat onlar (Filistinliler) doğumdan ölüme kadar toksik bir gecekonduya hapsedilmiştir” ifadelerin kullandı.

Bu arada BM İnsan Hakları Komiserliği Filistin’de yaşanan olaylarla ilgili savaş suçu işlenip işlenmediğini soruşturmak üzere bir bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdi.. Karar 29 Evet, 2 Hayır, 14 Çekimser oyla alındı.. Bu oylamalarda kim kimdir ve böyle bir oylamada kim nerede duruyor, görülmüş oluyor.

Öte yandan Almanya’nın tanınmış gazetelerinden olan Süddeutsche’nin karikatüristi Dieter Hanitzsch terör devleti İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’yu, İsrailli şarkıcı Netta Barzilay’ın Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci olmasına atıfta bulundu. Barzilay’ın kıyafeti giydirilen ve elinde bir füze çizilen Netanyahu, “Gelecek yıl Kudüs’te” diye şarkı söyler gibi karikatürize edildi diye işinden atıldı. Aynı karikatüristin, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karikatürleri ise ‘Basın özgürlüğü’ çerçevesinde yorumlanması gerektiği açıklaması yapılmıştı Alman politikacılar tarafından.

Dün “Fransız aydınları” Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istiyorlardı, açık açık “Dinde Reform” istiyorlar, FETÖ’nün yardım bıraktığı işi kendileri tamamlamak için seslerini yükseltiyorlardı, bugün Hollanda da Wilders tekrar sahneye çıktı ve nöbeti Fransız aydınlardan devralarak, Hollanda parlamentosunda İslam’a ve Müslümanlara hakaret eden bir yarışma düzenliyor.

Bütün bunlar olurken Trump inadını ve meydan okumasını sürdürüyor. Amerikan rüyası fiyasko ile sonuçlandı! ABD’nin yarısı aç, evsiz. Bu gerçeği gizlemek için dikkatleri dışarıya çekmeye çalışarak, meydan okuyarak gasp yapıyor, meydan okuyor. United Way’in hazırladığı rapora göre, ABD’de toplam hane halkının yaklaşık yüzde 43’ü yiyecek ve konut gibi temel gereksinimleri karşılayamıyor. 119 milyon hane halkının bulunduğu Amerika’da 50.8 milyon, temel yaşam gereksinimlerini karşılamıyor. 16.1 milyon hane halkı ise federal yoksulluk sınırın altında hayatta kalmaya çalışıyor. Ülkenin 18 eyaletinde yapılan araştırmaya göre, bu eyaletlerin her birinde hane halkının yüzde 30›undan fazlasının temel ihtiyaçlarını gidermek için yeterli bütçeye sahip olmadıkları bildirildi. Raporda, ABD’nin en zengin eyaletlerinden olan Kaliforniya’da ve turizm cenneti olarak kabul edilen Hawaii’de hane halkının yüzde 49’unun yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca, raporda, ABD’deki tam zamanlı işlerin üçte ikisinin saat başına 20 dolar (89 Türk Lirası) veya yılda 40 bin dolardan (178 bin Türk Lirasından) daha az gelir sağladığı bilgisine yer verildi.

Bugün Fransa’da havaalanında bomba alarmı verildi. ABD’nin Teksas eyaletinde bir okula silahlı saldırıda bulunuldu ve çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti.

Eğer bu işler böyle devam edecekse, bizim bölgemizde tırmandırılan terör, dünyanın başka yerlerine de sirayet etmesi sürpriz olmaz.

Erdoğan Yenikapı’da açık ve net mesajlar verdi ve “Kudüs nöbetini devralma sıra bize gelmiştir” dedi. Bahçeli ve Destici sert mesajlar verdi.

Yazıyı hazırladığımda İslam İşbirliği Konferansı nihai bildirisi yayınlanmamıştı.

Yenikapı eylemler için bir son değildi. Aksine yeni bir başlangıçtı. İstanbul buluşması da aynı şekilde İslam dünyasında Ramazan ayı boyunca devam edecek toplantıların başlangıcı idi.

Bu konuyu Ramazan boyunca yazmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

Selâm ve dua ile.