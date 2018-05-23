23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:33Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:29Yatsı 22:12
    • 27°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 103.328 1.05
  • Altın: 193,733 -0.03
  • Dolar: 4,6527 1.51
  • Euro: 5,4829 1.62

Gözün orucu (2)

» »
Hayrettin Karaman

​Peygamberimiz (s.a.) ashâbına, “Yollarda, sokaklarda oturmaktan sakının” buyuruyor. Ashâbı “Buna ihtiyacımız var, orada birbirimizle buluşup konuşuyoruz” deyince “Orada oturmakta ısrar ediyorsanız yola hakkını verin” buyuruyor.

Ashâbı soruyor:

-Yolun (sokağın) hakkı nedir?

-Gözü haramdan korumak, kimseye rahatsızlık vermemek, verilen selamı almak, iyi davranışları teşvik etmek ve kötülerini engellemektir.

Efendimiz (s.a.) bakma, görme konusundaki kuralı Hz. Ali’ye şöyle açıklıyor:

“Bir bakışa diğerini ekleme (yasak olana tabii olarak ilk bakıştan, gözün onu ilk gömesinden sonra gözünü ondan çevir ve bir daha bakma). Birincisi tabii ve kasıtsız olduğu için seni sorumlu kılmaz, ama ikinci bakış aleyhine olur.”

Müslüman gözle işlenen günahlardan uzak kalabilmek için tedbirler almalı, kaçınılması zor durumlara düşmekten sakınmalıdır.

Bu konuya örnek olarak eski zamanlarda plajlardan, havuzlardan değil de hamamlardan söz edilmiş ve hamama girmenin caiz olabilmesi için şu şartların oluşması öngörülmüştür:

Tedavi veya vücudun kirini atmak niyeti.

Tenha zamanlarını tercih etmek.

Açılması haram olan yerlerini (avretini), altını göstermeyen bir peştamal ile örtmek.

Gözü harama ilişmesin diye yere veya duvara bakmak.

Açılanları uygun bir dil ile uyarmak ve örtünmelerini hatırlatmak.

Dellâk (keseci) kullanıyorsa avret yerlerini görme ve dokunmalarına imkan vermemek

Anlaşma veya örf ve âdete göre belirlenmiş bir ücret ile girmek.

Suyu ihtiyacı kadar kullanmak.

Yalnız girmeye gücü yetmiyorsa dinlerini koruyan bir topluluk ile girmek.

Sıcak hamam ortamında Cehennemi hatırlamak.

Bunları yapamıyorsa tesettüre riayet etmek ve gözünü korumaya gayret etmek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri