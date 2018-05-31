Batı batıyor

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Batı uygardır..

Batı demokrattır..

Batı insan haklarına saygılıdır..

Batı siyaseti çok sağlamdır. Darbe filan olmaz, istikrar vardır.

Batı ekonomisi çok güçlüdür..

Yok canım. Öyle değil. Balon patladı.. Kurdukları bir sömürü iktidarı idi. Arkalarında Kızılderililerin kanları, kara derililerin gözyaşları ve sarı ırkın çalınan alın terleri var. Uygar filan değil, vahşi! Bu sömürü mirasını yiyorlar. Bu mirası kendi aralarında paylaşamadıkları için 100 yıl savaşları yaptılar. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, soğuk savaş neyin nesi idi sanki!

Kurdukları düzen ortada.

Dünya derin devletinin dünyaya ve insanlığa maliyeti ortada. Havayı, suyu, toprağı kirlettiler. İnsan kirletildi. Aileyi mahvettiler. Şeytani bir düzen kurdular.. Bilimleri, sanatları, medyaları, piyasaları ile sanal bir dünya üreterek insanları kandırıyorlar. Kanla ve aydınlanma adına 19. YY sonunda savaş yıllarında ürettikleri kavram ve kurumları iflas etti. Faşizm çöktü, ardından komünizm. Bugün çökmekte olan Kapitalizm ve Siyonizmdir. 19. YY sonunda oluşan kavram ve kurumlarla 21. YY’ı açıklamak mümkün değildir.

Son umutları, FETÖ ve BOP’du o da ellerinde patladı. Arap Baharı şimdi Avrupa Baharına dönüşüyor yavaş yavaş.

Koca Avrupa bir Yunanistan’ı bile kurtaramıyor. İngiltere kaçıp kurtulma çabasında.

O koskoca AB, İspanya’da Katalan sorununu çözemedi ve süreci kontrol edemedi. Batı demokrasisi artık sorun çözmüyor, sorun üretiyor.

Faşistlerin sıcak nefesi Hollanda’da, Avusturya’da, Fransa’da, Almanya’da, aslında tüm Avrupa’da toplumun ensesinde.. Hollanda aylarca hükümet kuramadı, neyse kurdular, ama işler iyi gitmiyor. Almanya’nın hali ortada. Fransa kendisi himmete muhtaç bir dede, neredeki gayrıya himmet ede. Halk sokaklarda. Hani diyorlar ya “Medeniyetin beşiği” Yunanistan’da durum ortada. Bekleniyordu, nihayet patladı. İtalya iflasın eşiğinde.

Türkiye ekonomisi şöyle, Türkiye ekonomisi böyle diyorlardı. Kendi gözlerindeki merteği görmüyorlar, bizim gözümüzde çöp arıyorlardı, o muhteşem ekonomileri ellerinde patladı. Avrupa’nın lider ülkeleri, Trio’larının 3 ayağı birden sallanıyor. Bakalım Fransa mı önce çökecek, İtalya mı?

Fransızlar ülkeyi Rothschild’lerin muhasebecisi Macron’a emanet ettiler ama durum ortada.

Herkes Türkiye’yi izler, analiz eder, Türkiye’ye akıl verirken, İtalya iflasın eşiğine geldi.

Yunanistan’ı bile taşıyamayan Avrupa bakalım İtalya’yı nasıl taşıyacak.

Anlaşılan Papa’nın duaları da işe yaramıyor. Kriz geldi Vatikan’ın duvarlarına dayandı. Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede ki gayrıya himmet ede. Papa’nın düştüğü durum bu. Batı Roma çöküyor.

ABD’nin hali ortada.

Bunların ne kadar uygar, ne kadar demokrat, ne kadar insan haklarına saygılı, ülkelerinin ne kadar istikrarlı, ekonomilerinin ne kadar güçlü olduğunu görmek için İsrail’e, Suriye’ye, Suudi Arabistan’a, Mısır’a bakmak yeter. Gazze’de yaşananlara bakın. Kudüs’te yaşananlara bakın. ABD’nin yaptığına bakın. BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırıyor. Niçin? Gazze İsrail’e saldırıyor diye. Kafayı yemiş bunlar. Bir yandan da “Tanrıyı kıyamete zorluyorlar” akıllarınca! Bir sömürü imparatorluğu kurdular ve şimdi o çöküyor. Paniklediler.

Dünyadaki savaş, terör ve darbelerin arkasında bunlar var. Bu düzeni sürdürmek için bunların kana ihtiyacı var. Kan için savaş, terör ve darbelere ihtiyaçları var. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, Husiler, El Kaide şunlar bunlar, hepsi bu hedefe ulaşmak için araç. Bunların ilkeleri ve dostlukları yok. Sadece çıkarları var. Çıkarları söz konusu olduğunda ilkeleri ve dostlukları, ittifakları helvadan bir puta dönüşüyor ve acıktıkça onları yiyorlar.

Beyinlerinden, göbeklerinden ve kafalarında, keselerinden batıya bağımlı olanlara kötü bir haberim var: Umut bağladıkları dağlara kar yağdı, ayaklarını bastıkları toprakları kayıyor, üzerinde yükseldikleri topraklarda depremler yaşanıyor. Göreceksiniz, gelen günler, onlar için geçen günleri aratacak..

İtalya’da son haber: Cumhurbaşkanının hükümeti kurmakla görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli’nin güvenoyu almasına zor gözüyle bakılırken ağustosta erken seçime gitmeleri söz konusu edilmeye başlandı. İtalya’daki kriz sebebiyle kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İtalya’nın kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığını bildirdi. Avrupa borsaları İtalya’daki kriz sebebiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Bakar mısınız, bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, İtalya’daki siyasi gelişmenin istikrarsızlığa yol açmamasını beklediklerini belirterek, “Biz istikrarlı, demokratik ve Avrupa yanlısı bir İtalya istiyoruz” dedi. Bir Yunanistan’a bakın, bir de İtalya’nın düştüğü duruma bakın.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Oettinger’in “İtalya›nın kaderi finansal piyasaların elinde” şeklindeki sözleriyle ilgili «İtalya›nın kaderi finansal piyasaların elinde değil» dedi. Ama her şey ortada. Tarafsız gözlemciler, “durumu, beklenen bir sonuç” olarak görüyorlar ve “geri dönüşün kolay olmayacağı ve daha kötüsü, bu çözülmenin domino etkisi yaparak diğer kırılgan ekonomileri daha kötü hale getireceği ve birliğin bundan büyük zarar göreceği” görüşündeler.

Batı dopingle ayakta duruyor. Batı çöküşün eşiğinde. Hâlâ çok güçlüler, ama hızla geriliyorlar. Geleceğe ilişkin umutlarını kaybettiler. Korkuyorlar. Bu onları daha saldırgan yapıyor. Bu da süreci daha da hızlandırıyor. Kendi aralarındaki birlikleri dağılıyor. İnançlarını kaybettiler en önemlisi. Kendi aralarında ortak bir gelecek tasavvuru da yok. Dinlerini, ailelerini ve umutlarını kaybettiler. Artık geçmişe ilişkin anlattıkları tarihe kendi çocukları bile inanmıyor. Bilim, sanat ve felsefeleri çöküyor. İntihar etmeye hazır bir topluluk haline geldiler. Yiyorlar, “içiyorlar”, fuhuş peşindeler. Uyuşturucu kullanıyorlar ve ölüyorlar! Yazık, çok yazık!

Batıda intihardan ölen insan sayısı doğuda savaş ve terörden ölenden daha çok. Biz ölümden korkmuyoruz ama hayata tutunmaya çalışıyoruz, onlar ölüme koşuyorlar. Onlar aşırı beslenmenin sebep olduğu obeziteye dayalı hastalıklardan ölen insan sayısı, Afrika’da acından ölenlerden daha çok. Batının israfı tüm dünyanın açlarını doyuracak kadar çok. Batı, batıyor. AB ve ABD’nin çatısı çatırdıyor.. Roma’nın krizi tüm batının krizidir. Selam ve dua ile.