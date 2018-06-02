CHP’nin çözümsüzlüğü

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

CHP’de kan kaybı, kas erimesi, kemik erimesi devam ediyor.

Dayandığı kavram ve kurumlar iflas etti, kadrolarını kaybetti. Önlenemeyen bir erime yaşıyorlar.

Bakar mısınız, CHP, genel başkanlık için kendi delegelerinin bile yeterli oyunu alamayan bir adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptı.

Aklınca Kılıçdaroğlu İnce’den bu şekilde bir ayak oyunu ile kurtulacaktı.

CHP SP ile kol kola.

CHP HDP ile PKYD ile kol kola.

CHP FETÖ’cü olduğu ileri sürülen İyi Parti ile kol kola.

CHP’ye SP tabanından oy gelmez.. Erbakan döneminde 100.000 tiraja ulaşan Milli Gazete’nin bugünkü tirajı 20.000 küsur. % 0.2 oy aldığında bile 30.000 küsur oyu vardı. Üstelik bugün seçim kampanyası yürütülüyor ve gazete abone kampanyası yapıyor. En sağlam kamuoyu araştırması bu olsa gerek. Düşünsenize Haydar Baş’ın Yeni Mesajı ve Yeni Asya tirajının %70’ini kaybetmiş, 10.000 seviyesine gerilemiş. Solda durum farklı değil. Birgün 8000, Evrensel 5000. Cumhuriyet ise 36 ulusal gazete arasında 21. sırada.

Dikkat: Sol’un okuru çoktur. Örgütlüdür ve bu rakama kurumsal alımlar dahildir.

CHP SP ile kol kola diye SP’den CHP’ye oy gitmez. Öte yandan CHP de SP’ye oy vermez. Hatta Konya gibi CHP listesinden aday gösterilen SP’lilere Konya CHP örgütü tepkili. Bu yüzden CHP’liler kendi partisine bile oy vermez.

CHP dün Ergenekon’un avukatı idi. Bugün ne oldu da FETÖ’nün avukatlığına soyundu bilen var mı? CHP bugün İyi Parti ile kol kola!

Söylüyorum, CHP’den İyi Parti’ye ciddi oy gidecek. AK Parti’nin kriptoları dışında İyi Parti’ye oy gitmez. Biraz MHP’den aldı, biraz da CHP ve HDP’den alır. Çünkü FETÖ’cüler daha önce AK Parti’ye karşı CHP ve HDP’ye oy verdiler..

İyi Parti CHP ve HDP’nin altını boşaltacak. İyi Parti’ye gidecek oyların %25’si CHP’den gider. %20’i MHP’den.. %15’i HDP’den gider. AK Parti’den %13 alır. Diğer partilerden %13, ilk kez oy kullanacak olan ve daha önce oy kullanmayanlardan %12. %2 bağımsızlardan.

Bu seçimde intihar eden iki parti var: SP ve DP. DP aslında sadece bir tabela partisi. Resmi değil ama, bu süreçte DP, Menderes’e inat CHP’nin müttefiki. Aslında HDP’den kopanların yeni adresi de SP oldu. SP geleneksel tabanlarından kopup ayrıldı, yeni vadilere yelken açtı. Bu yeni tercihin toplum nezdindeki karşılığını ise sandıkta göreceğiz.

Bu seçimde oy kaybedecek bir parti var: CHP

Bu seçimde baraja takılacak bir parti var: HDP

Bu seçimin bir ironisi var: İyi Parti. Bu hareket sokaktaki insan tarafından 15 Temmuz’un rövanşı için küllerinden dirilen bir hareket olarak görülen bir hareket. Halkın zihninde HDP ne kadar PKK ile ilişkili ise, İyi Parti o kadar FETÖ ile ilişkili.

CHP irtica ile suçladığı, partiyi, SP’yi sırtında meclise taşıyor. CHP kadim rakibi DP’ye koltuk değneği oldu. CHP seçimde SP’nin kazanmaya yakın olduğu yerlerde SP’ye oy vermeyi planladı ama, bu olmayacak. SP’liler de kazanamayacakları yerlerde SP’ye oy verecekler. Göreceksiniz bu da olmayacak. CHP de SP de bu işten zararla çıkacaklar.

DP zaten yok. Sadece bir marka ve tabela. Bu değerler seçimlere kadar CHP’ye kiralandı sanki. Yoksa CHP’nin DP ile ilgili bir senaryosu yok. SP üzerinden ise AK Parti’ye karşı bir yıpratma kampanyası yürütülüyor.

HDP konusu tam bir muamma. HDP’deki dini hassasiyeti olanlar büyük ölçüde HDP’den ayrıldı. Selahaddin’in çocukları, Neo Haçlı ordusuna asker olmak istemiyordu. HDP’den ayrılanlar sadece dini hassasiyet sahipleri değil, Marksistler de ayrıldı. Çünki PKK’nın yan kolu olan PYD’nin karargahındaki Amerikan bayrağı ipleri koparttı. İnsan hakları, özgürlük adına HDP’ye destek veren liberaller de HDP ile yollarını ayırdılar. PKK artık Mafyalaşan taşeron bir terör örgütüne dönüştü. Kürtler de bu gerçekle yüzleşince HDP ile yollarını ayırdılar.

Şimdi bu HDP, CHP ile kol kola. CHP SP ile kurduğu ittifakı HDP ile kurma çabasında. HDP’li adayların kazanabileceği bölgelerde CHP’lilerin HDP’ye oy vermesi, HDP’lilerin kazanamayacağı yerlerde CHP’ye oy vermeleri hesabı yapılıyor. Yani “al gülüm - ver gülüm”, “Win-Win” dedikleri “Kazan Kazan” yöntemi. Formül kaba olarak şöyle işleyecek: İzmir’de HDP’liler CHP’ye oy verirken, Diyarbakır’da CHP’liler HDP’ye oy verecek.

Bu taktik aslında FETÖ taktiği idi. FETÖ’cüler, AK Parti karşısında en güçlü kim varsa ona oy vereceklerdi. “Düşmanımın düşmanı benim dostumdur” hesabı. FETÖ’cüler bunu etkin bir şekilde uyguladılar. Çünkü katı bir hiyerarşi vardır ve yöntem olarak basit bir yöntem vardı AK Parti karşısındaki en güçlü partiye oy verilecekti. En son kamuoyu anketindeki verilerden yola çıkılarak böyle bir tercihte bulunulacaktı.

HDP, SP ve CHP bu konuda tabanına hakim olamaz. Yani “evdeki hesap çarşıya uymaz”. Halep orada ise arşın burada.

Bu defa FETÖ’cüler kendi partilerine oy verecekleri için, CHP ve HDP’deki oylarını geri alacaklar. AK Parti’deki AKP’lilerin bir kısmı da rotasını İyi Parti’ye çevirecek. İyi Parti’nin bir diğer oy alacağı yer MHP.

HDP’nin barajı geçmesi zor. HDP’nin baraj dışı kalması halinde o bölge milletvekilleri AK Parti’ye gider. Bana göre İyi Parti de umduğunu bulamayacak.

İyi Parti’nin şöyle bir riski var: İyi Parti’ye oy verenler, aslında Türkiye genelinde ve yurtdışında nerede ne kadar sempatizana sahip oldukları ortaya çıkacak. Aslında bu durum herkes için geçerli. Nerede ne kadar AK Partili var, CHP’li, HDP’li, İyi Partili var göreceğiz..

Bazı HDP’liler ve İyi Partililer yurtiçinde ve yurtdışında aranıyor olma endişesi ile sandığa gitmeyecek.

CHP çözümsüz ve çaresiz. İyi Parti çıkıp CHP bölününce AK Parti ile ittifak kaçınılmaz oldu. Bu durumda CHP’nin kendine yeni bir müttefik bulması gerekiyordu. Bu HDP olabilirdi ama, İyi Parti ile ittifak kuruldu. HDP CHP’nin gizli ittifakı. SP ise bu ittifakın püskülü..

Şimdilik durum bu.

Selâm ve dua ile.