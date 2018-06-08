İnsaflı Batılılar da var

Hayrettin Karaman / Yeni Şafak

Allah Teâlâ Ehl-i Kitabın içinde de farklı insanların bulunduğunu, hepsinin bir olmadığını açıklıyor:

“Hepsi bir değildir: Ehl-i Kitap’tan geceleri secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyup duran bir topluluk vardır./ Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir” (Âl-i İmran: 113-114).

Önceki âyetlerde kötü davranışları ve vasıfları sebebiyle Ehl-i Kitap kınandıktan sonra burada hepsinin aynı olmadığına, içlerinde güzel ahlâk ve iyi nitelikler taşıyan, Allah’a ve ahirete iman eden kimselerin de bulunduğuna dikkat çekilmiştir.

Dün böyle olduğu gibi bugün de Batılılar arasında dinli-dinsiz, Yahudi ve/veya Hristiyanlar arasında insafını ve vicdanını yitirmemiş, taassup akıl ve duygularını dumura uğratmamış kimseler bulunuyor. Bizim içimizdekiler, bir şekilde bizden olanlar, içeride ve dışarıda millet ve memleket aleyhine çalışırken onlar, bazen bundan zarar gördükleri halde doğruyu söylüyor, haktan yana tavır alıyorlar.

El-Huseynî’nin “Ulemâ ve Hukemâ mine’l-Ğarb Ensafu’l-İslâm…” isimli 327 sayfalık emek mahsulü bir kitabı var, burada İslam ve onun değerleri hakkında doğru sözler söyleyen eski ve yeni pek çok ilim ve fikir adamının söylediklerini toplamış. Ben burada (belki bir iki yazıda) bu kitaptan değil de medyadan derlediğim bazı örnekleri nakledeceğim.

Middle East Monitor’un haberine göre bilim tarihi ve felsefesi alanında ün yapmış 82 yaşındaki Amerikalı Yahudi Profesör Evelyn Fox Keller, İsrail tarafından Tel Aviv Üniversitesi’nde 2018 Dan David Prize ödülüne layık görüldü. Ödülü almaya hak kazanan dokuz kişiden biri olan Prof. Keller, Haaretz gazetesine ödülünü “üç İsrail insan hakları örgütüne geliri bağışlayacağını” belirtti.

Haaretz haberine göre bilim insanı Keller ödül kazandığını öğrendiğinde, ödülünü ancak Filistinlilerin aleyhinde faaliyet gösteren örgütlere verilmemesi şartıyla kabul edebileceğini bildiriyor.

İsrail politik sisteminin içinde yer alan bir üniversite tarafından verilen ödülü niçin reddettiği kendisine sorulunca Prof. Keller, “Bunu o şekilde değerlendirmedim. Ödülü sisteme direnen insanları desteklemek için kabul ettim. Politik bir açıklama olarak, ödülü almam ve dağıtmam daha kuvvetli olur” diyor.

Keller ayrıca on yıl önce İsrail’i ziyaret ettiğini ve İsrail’in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin kendisini Yahudi olmaktan utandırdığını Haaretz’e verdiği röportajında belirtiyor.

ABD’li bilim adamı Evelyn Fox Keller 1936’da New York’ta doğdu. Harvard Üniversitesi’nde teorik fizik ve moleküler biyoloji alanında doktora yaptı. Cornell, Northwestern, SUNY, Princeton ve California gibi Amerika’nın en saygın üniversitelerinde dersler verdi. Şu anda MIT’de Bilim, Teknoloji ve Toplum bölümünde Bilim Tarihi ve Felsefesi profesörü olan Keller, gelişim biyolojisinin tarihi ve felsefesi üzerine araştırmalar yapmaktadır.

AMERİKALI PAPAZ TERRY KYLLO

Herald gazetesine konuşan Luteryen mezhebine mensup Washingtonlu Papaz Kyllo, Amerika’da nefret gruplarının her yıl milyonlarca dolar harcayarak web siteleri, videolar, gazeteler vb. üzerinden Müslüman karşıtı propaganda yaptıklarını belirtti. Kyllo, “İslamafobi tehlikeli bir endüstridir” yorumunu da yaptı.

Pasco’da gerçekleştirilen “İnanç Korkuyu Yener: Müslüman Komşularımızla Dayanışma” adlı etkinlikte de konuşan papaz, amaçlarının eğitim, bir ışık yakmak ve köprülerin kurulmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti ve ekledi: “Her vatandaş için azınlıkların vatandaşlık haklarını korumanın bir görev olduğunu düşünüyorum. Bu Amerikan vatandaşı olmanın bir parçasıdır.”

Amerika’da nefret gruplarının her yıl yanlış bilgiler yaymak ve korkuyu körüklemek için 30 milyon dolardan fazla para harcadığını tekrarlayan Kyllo, “İnsan doğası bilmediği şeylerden korkar. İnsanları, Müslüman komşuları hakkında yemeğini paylaşmak, biraz konuşmak ve birlikte etkinliğe katılmak gibi eylemlerle biraz bilgi sahibi olmaya teşvik ediyoruz. Umuyorum insanlar buradan diğer insanların bireysel hakları ve dini özgürlüklerine destek çıkmaya derinden bir bağlılık ile ayrılacaklar” diye konuştu.

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