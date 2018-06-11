Hayrettin Karaman / Yeni Şafak

Kur’ân-ı Kerim’in Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirildiğini biliyoruz. Bu mübarek kitabın tamamı bir günde gelmediğine, Hz. Peygamber’in (s.a.) peygamberlik hayatı boyunca yaklaşık yirmi iç senede tamamlandığına göre, Kadir Gecesi’nde gelmesini “gelmeye, vahyedilmeye başlaması” şeklinde anlamamız gerekecektir. Allah Teâlâ Kur’ân’ın gelmeye başladığı geceyi “mübarek bir gece” olarak nitelemektedir. Mübarek, “kutlu, bereketli, insana maddî ve manevî imkânlar bahşeden, fırsatlar sunan” demektir. Kur’ân’ın böyle bir gecede inmeye başlaması hem o gecenin ve onu ihtivâ eden Ramazan ayının hem de Kur’ân’ın önem ve değerini açıkça ortaya koymaktadır. Değerli ödüller önemli günlerde verilir; Kur’ân Allah’ın, kullarına en büyük lûtfu, eşsiz nimetidir ve bu ödül Rahmet Peygamberi aracılığı ile ümmetine Ramazan ayında, o mübarek gecede verilmeye başlamıştır.

Allah Teâlâ ibâdetlere verdiği ecir, sevap ve ödülleri arttırdığı, af isteyenleri bağışladığı, duâları kabûl ettiği, manevîyatımızı oluşturan unsurları takviye ettiği, dünyamızı ve hânemizi nûr, bereket ve rahmetle doldurduğu günler ve geceler tahsis ederek kullarına lutûflarda bulunmaktadır. Böyle gecelerden biri de Ramazan ayı içinde idrak edilen Kadir Gecesi’dir. Bütün Ramazan geceleri ibâdet şuuru içinde geçirilsin, ihyâ edilsin diye bu gecenin hangisi olduğu kesin olarak belirtilmemiştir; son on gün içinde ve yirmi yedinci gecede olması ihtimâli daha fazladır.

Kadir Gecesi’ne özgü bir ibâdet yoktur. O gece de yatsı ve teravih namazının cemâatle kılınması, sonra evde bir miktar nafile namaz kılınması, Kur’ân okunması, istiğfar edilmesi (günahların bağışlanması için Allah’a yalvarılması), dua edilmesi, yatmadan önce son namaz olarak da vitir namazının kılınması tavsiye edilebilir.

Kadir Gecesi’nin özellik ve güzelliklerini vaktiyle bir manzumede şöyle ifade etmiştik:

Rûhlarla buluşur kullar bu gece

Allah’la konuşur kullar bu gece

Bize Kur’ân geldi Mevlâ katından

Mevlâ’ya kavuşur kullar bu gece

Süzülür melekler gökten bu gece

Kanatları okşar bizi gizlice

Rûh denen o Rabbe yakın bilmece

Onu Allah bize yollar bu gece

Peygamber aşkına Hak sevgisine

Tutulup da yanan erircesine

Bağlanan Kur’ân’ın her hecesine

Mutlu olur işte onlar bu gece

Bizi rahmetine daldır ilâhî

Kur’ân’ından nasip aldır ilâhî

Aradan perdeyi kaldır ilâhî

Nasipsiz inmesin kollar bu gece