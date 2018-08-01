Enflasyon bir ayda 5 puan nasıl arttı!

İbrahim Kahveci / Karar Gazetesi

İlk çeyreğe dair açıklanan veriler, iktisadi faaliyetin bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor. İktisadi faaliyetteki bu seyir işgücü piyasasına olumlu yansımaya devam ediyor.”

“Göstergeler, inşaat faaliyetinde olumlu hava koşullarının da etkisiyle artış yaşandığına, makine-teçhizat yatırımlarının da dönemlik bazda yeniden artışa geçeceğine işaret ediyor.”

“Yakın dönemde ham petrol fiyatlarında gerçekleşen artışlar vadeli piyasalardaki fiyatları da yukarı çekti. Bu nedenle ham petrol fiyatları varsayımını, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükselttik.”

“Birinci çeyrek sonunda yüzde 10,4 düzeyine düşen gıda enflasyonu, yüzde 10,3 olan Ocak Enflasyon Raporu tahminlerine oldukça yakın gerçekleşti. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) gündemindeki tedbirleri de dikkate alarak, gıda enflasyonu varsayımımızı 2018 ve 2019 yıl sonu için yüzde 7 olarak korumuş bulunuyoruz.”

“Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 2019 yıl sonu için tahminimiz yüzde 6,5 düzeyinde.”

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Yukarıdaki açıklamalar daha bir ay önceki Merkez Bankası sunumundan alınmıştır.

Aradan sadece ve sadece bir ay geçmiştir.

Bu bir ay süre zarfından seçimler yapılmış ve bitmiştir.

Peki, şimdi bir ayda ne değişti?

1- Merkez artık ekonomik canlılıktan bahsetmeyi bıraktı. Hatta geçen hafta faiz kararında “İç talepte sorun var” demişti. Dün ise ekonomideki dengelenmenin, yani durağanlığın ya da gerilemenin istidam ve işsizliğe bile yansıdığını açıkladı.

2- “İkinci çeyrekte bankaların işletmelere uyguladığı kredi standartları da sıkılaştı; yavaşlayan faaliyetin de etkisiyle işletmelerin kredi talebi azaldı” diyor dünkü toplantıda.

3- “Yatırımların dönemlik büyümeye katkısı yalnızca inşaat yatırımlarındaki artıştan kaynaklandı ve makine-teçhizat yatırımlarındaki gerileme derinleşti.”

İzahat: Buradaki açıklamanın sanırım farkındasınız. Bir ay önce makine-teçhizat yatırımında artış öngören Merkez, sadece bir ay sonra makine-teçhizat yatırımındaki gerileme derinleşti diyor.

4- Gelelim diğer öngörülere: Merkez Bankası 1 ay önce 68 dolar olarak kabul ettiği 2018 petrol fiyatını 73 dolara yükseltiyor. 2019 yılın için ise petrol fiyatını yine 65 dolardan 73 dolara artırıyor. (Petrol fiyatı Nisan ayından bu yana 73-80 dolar aralığında seyrediyor)

Gıda enflasyonunda da benzer artırımlara gidiyor Merkez. Bir ay önce pek sorun görmediği gıda enflasyonunu yüzde 7,0 ilan eden Merkez, dün bu kararından da vazgeçiyor. Ve 2018 için gıda enflasyonunu 6,0 puan artırarak yüzde 7,0’den yüzde 13,0’e yükseltiyor. Gelecek yıl için ise yüzde 10,0 olarak tahmin ediyor.

Bütün bu varsayımlar sonucunda ise, Merkez Bankası 2018 yılı (Yani içinde yaşadığımız ve yarısından fazlası dolan yıl) enflasyon tahminini yüzde 8,4’den 13,4’e çıkartıyor. Daha yılın ortasında bir ay önce yüzde 8,4 olabilir diye tahminde bulunduğu enflasyonu 5,0 puan artırıyor.

Şimdi şu soruyu soralım:

Siz bir ekonomist çalıştırsanız ve bir ay ara ile ‘bütün verilere ulaşma gücü’ olmasına rağmen, tahminlerini-hedeflerini bu kadar değiştiren çalışanınıza maaş verir miydiniz?

Mıy mıy mıy...

29 Ocak 2018 Yazımdan

“Bugün nerede ise her ilde sanayi odası mevcut.

Nerede ise her sektörde sanayi derneği mevcut.

Nerede ise her sektörün ihracat kurumu var.

Siyasetin dışında sayısız STK oluşmuş durumda.

Oysa, açıklamalara bakıyoruz: “Ekonomi uçuyor...Gayet iyiyiz...Yakında yine hızla büyüyeceğiz....”

Siyasetçilerden daha çok siyaset açıklaması sanayicilerden geliyor. Kimse “vergi yüklerinden” bahsetmiyor. Kimse “finans sisteminin çarpıklığından” bahsetmiyor. Kimse erken emeklilik ile kalifiye eleman eksikliğinden bahsetmiyor...

Sanayide çalışan sayısı giderek oran olarak geriliyor.

Sanayinin ekonomideki ağırlığı giderek düşüyor.

Sanayinin finansman modeli şimdilik kamu bankaları ile geçiştiriliyor.

Ama sanayi odalarına bakarsanız “uçuyoruz...”

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ASO ve MUSİAD Başkanlarının son iki gün yaptıkları açıklamalar üzerine hatırlatmak istedim.