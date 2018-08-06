Vatan Sağolsun!

31 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan
Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak
etti. PKK, asker-sivil ayırt etmeyen kahpe kalleş bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gösterdi.
Örgütün askeri kanadı HPG-BİM’in yaptığı açıklamada, “Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle
yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesi yer aldı. Yani asıl hedefin askerlerimiz olduğunu
söyledi eli kanlı vahşiler. Oysa biz daha önce katlettikleri yüzlerce masumu unutmadık.
Unutmayacağız!
Askerimizin eşi ile 11 aylık bebeğini haince şehit eden bu kalleşlere,dağda yere sigara izmariti bile
atmıyorlar, saz çalıyorlar diye güzelleme yapanlar! Sizin de elinizde şehitlerimizin kanı var!
“Oy verirken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin”, PKK sizi tükürüğüyle boğar Sırtımızı PKK'ya YPG'ye
dayıyoruz diyen kırmızı renkleri Gazi Meclise soktular. Şimdi olaydan sonra faili meçhulmüş gibi
PKK demeye dilleri varmayıp öznesiz cümlelerle bu vahşeti kınama mesajları atanların timsah
gözyaşlarına inanacak mıyız?
Daha dün, “Apo’nun heykelini dikeceğiz”, “HDP Apo’nun projesidir” diye açıkça söyleyen Demirtaş’ın
özgürlüğü için yırtılanları da unutmayacağız. Doğu’da oyları düşen HDP’nin oylarını, “her evden bir oy”
diyerek Batı’da yükseltenleri de!
Demokrasi adına(!) HDP’yi Meclis’e taşıyan ve Demirtaş’a ziyaret kuyruğuna girenleri, öncesinde
destekleyen kimi Kürt vatandaşlarımızın bile desteğini çektiği PKK’yı güçlendirenleri, teröristleri
silahlandıran ABD’ni de!
Yalnızca teröristler değil, terörizmin propagandasını yapanlar ve ideolojik destek vererek bu kalleşleri
cesaretlendirenler bedelini ödemeli.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Ay yıldızlı bayrağıma göz dikenler askere polise pusu kurmamışlar,
bir anneyle 11 aylık bebeğine pusu kurdular. Bunun üzerine kimsenin Türkiye'ye terörle
mücadelesinde söyleyebilecek tek sözü yoktur.”
Savunmasız sivillere yöneltilen her silahın hedefi bütün olarak Anadolu ruhudur. O ufacık tabut, 80
milyonun yüreğinin kaldıramayacağı ağırlıktadır. Terör konusunda artık herkes net bir duruş
sergilemelidir!
Kahpe PKK’nın amacı demokrat ve özgür bir bölge oluşturmak değil, ülkeyi parçalayacak bir tuzağa
sürüklemektir. Ancak şiddet asla galip gelmeyecek!..
Teröristlerin, masum bir bebeği annesiyle beraber katlederek ulaşmak istediği hedefe, davasına,
ideolojisine, hayalindeki vatana, onlara güzelleme yapana, destek olana, yataklık edene, umut verene,
onların boynuna kravat takana, acısını paylaşana, cenazesinde gözyaşı dökene, mezarına toprak
atana lânet olsun.
Eşini ve bebeğini şehit vermesine rağmen vakur duruşundan taviz vermeyen Astsubay Serkan
Karakaya cenaze töreninde, "Vatan sağ olsun. Vatan için iki canımız varmış, ikisini de verdik. Kanını
yerde bırakmayacağız” dedi cenaze töreninde. Elbet bu hesap ödenecek! “Üzülmeyeceğiz, dik
duracağız. Bir Bedirhan gidecek, bir Nurcan gidecek, bir Serkan gidecek ama bin tane yenisi gelecek”
dedi metanetle.
Üzülmeyeceğiz ama unutmayacağız da. Vahşeti unutursak kanımız kurusun!
Yakın, yıkın, patlatın, dümdüz edin şu şerefsiz kahpe kalleşlerin ini Kandil’i artık!
06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
- Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyorSusic: 'Hak ettiğimizi G.Saray da gördü'Somali'de ölü sayısı 4'e yükseldiCHP'li belediye başkanının skandal görüntüsü!Tarihi olay! VAR kararı çok konuşuldu!Terim'den Gomis'e penaltı göndermesi!Bir dönem sona erdi!İsviçre'de uçak düştüGüç dengelerini değiştirecek adım!Hamas'tan sürpriz İsrail açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:16 Güneş 05:58 Öğle 13:16 İkindi 17:08 Akşam 20:23 Yatsı 21:57
- 26°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 18°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 21°C Ankara
- 27°C Antalya
- 20°C Artvin
- 25°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 95.610 1.13
- Altın: 198,584 0.05
- Dolar: 5,0896 0.15
- Euro: 5,8884 0.18
Vatan Sağolsun!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.