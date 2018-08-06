Vatan Sağolsun!

Fuat Türker / Habervaktim.com

31 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan

Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak

etti. PKK, asker-sivil ayırt etmeyen kahpe kalleş bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Örgütün askeri kanadı HPG-BİM’in yaptığı açıklamada, “Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle

yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesi yer aldı. Yani asıl hedefin askerlerimiz olduğunu

söyledi eli kanlı vahşiler. Oysa biz daha önce katlettikleri yüzlerce masumu unutmadık.



Unutmayacağız!



Askerimizin eşi ile 11 aylık bebeğini haince şehit eden bu kalleşlere,dağda yere sigara izmariti bile

atmıyorlar, saz çalıyorlar diye güzelleme yapanlar! Sizin de elinizde şehitlerimizin kanı var!



“Oy verirken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin”, PKK sizi tükürüğüyle boğar Sırtımızı PKK'ya YPG'ye



dayıyoruz diyen kırmızı renkleri Gazi Meclise soktular. Şimdi olaydan sonra faili meçhulmüş gibi



PKK demeye dilleri varmayıp öznesiz cümlelerle bu vahşeti kınama mesajları atanların timsah

gözyaşlarına inanacak mıyız?



Daha dün, “Apo’nun heykelini dikeceğiz”, “HDP Apo’nun projesidir” diye açıkça söyleyen Demirtaş’ın

özgürlüğü için yırtılanları da unutmayacağız. Doğu’da oyları düşen HDP’nin oylarını, “her evden bir oy”

diyerek Batı’da yükseltenleri de!



Demokrasi adına(!) HDP’yi Meclis’e taşıyan ve Demirtaş’a ziyaret kuyruğuna girenleri, öncesinde

destekleyen kimi Kürt vatandaşlarımızın bile desteğini çektiği PKK’yı güçlendirenleri, teröristleri

silahlandıran ABD’ni de!



Yalnızca teröristler değil, terörizmin propagandasını yapanlar ve ideolojik destek vererek bu kalleşleri

cesaretlendirenler bedelini ödemeli.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Ay yıldızlı bayrağıma göz dikenler askere polise pusu kurmamışlar,

bir anneyle 11 aylık bebeğine pusu kurdular. Bunun üzerine kimsenin Türkiye'ye terörle

mücadelesinde söyleyebilecek tek sözü yoktur.”



Savunmasız sivillere yöneltilen her silahın hedefi bütün olarak Anadolu ruhudur. O ufacık tabut, 80

milyonun yüreğinin kaldıramayacağı ağırlıktadır. Terör konusunda artık herkes net bir duruş

sergilemelidir!



Kahpe PKK’nın amacı demokrat ve özgür bir bölge oluşturmak değil, ülkeyi parçalayacak bir tuzağa

sürüklemektir. Ancak şiddet asla galip gelmeyecek!..



Teröristlerin, masum bir bebeği annesiyle beraber katlederek ulaşmak istediği hedefe, davasına,

ideolojisine, hayalindeki vatana, onlara güzelleme yapana, destek olana, yataklık edene, umut verene,

onların boynuna kravat takana, acısını paylaşana, cenazesinde gözyaşı dökene, mezarına toprak

atana lânet olsun.



Eşini ve bebeğini şehit vermesine rağmen vakur duruşundan taviz vermeyen Astsubay Serkan

Karakaya cenaze töreninde, "Vatan sağ olsun. Vatan için iki canımız varmış, ikisini de verdik. Kanını

yerde bırakmayacağız” dedi cenaze töreninde. Elbet bu hesap ödenecek! “Üzülmeyeceğiz, dik

duracağız. Bir Bedirhan gidecek, bir Nurcan gidecek, bir Serkan gidecek ama bin tane yenisi gelecek”

dedi metanetle.



Üzülmeyeceğiz ama unutmayacağız da. Vahşeti unutursak kanımız kurusun!

Yakın, yıkın, patlatın, dümdüz edin şu şerefsiz kahpe kalleşlerin ini Kandil’i artık!