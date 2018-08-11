Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Panik yok. Bir saldırı altındayız. Uluslararası sistem saldırıyor. Saldıracak.

İşte böyle: Hep söylüyordum, şartlar kötüleştiğinde sabredebilecek misiniz, dik durabilecek misiniz?

Biz yaptık, ederiz, yaparız demekle olmuyor. Göklerin hazinesinin anahtarı bizim elimizde değil. Kimse geleceği bilemez. Hakikat şu: “Allah bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek”. Bütün bu şartlar altında söyleyin bakalım: Sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden olabilecek miyiz. Adı Selam olan der ki, “Sabredenlere müjdele”..

Bu da geçer ya hu, her iyilik gibi, her kötülük de geçicidir. Dolardaki bu yükseliş de geçici. Bu gerçek bir değer değil. Gerçek değer 1 dolar eşittir 3 lira.

Unutmayın, bize hayır gibi gelen şeyde Allah şer, şer gibi gelen şeyde hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir.

“Haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder.”

Bir kere gün döndü. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir, çevirir. Bizim içine sürüklendiğimiz o zaaflardan kurtulmamız için böyle bir imtihan gerekli idi. Çünkü öyle zannediyorum ki, Allah bizi çok daha büyük bir imtihana hazırlıyor.

Korkmayın ya hu, bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var.

Kimse rızgından az ya da çok yemeyecek. Kimse ecelinden önce ya da sonra ölmeyecek, kimsenin kaderinin dışında bir kader yok. Yaşanan her şey kaderdir kader. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahi teala. Siz Allah’ın takdiri ile uğraşmayın, O’nun rızasına yönelin, içine sürüklendiğiniz bataklıktan kurtulmaya çalışın Allah sizi / bizi kurtarırır. Onun için zor bir şey yoktur. O, “ol” der ve o şey olur!

Unutmayın Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden, o bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek.

Şimdi günahlarımızı kendimize itiraf edelim ve “inni küntü minezzalimiyn” diyelim.

Seçim öncesi ve sonrası yazdığım yazıları hatırlayın. Yaptıklarınızla övünüp, gelecek için projelerinizden bahsederken kullanacağınız dil konusundaki ikazlarımı hatırlayın. Ve aynı yanlışı tekrarlamamak üzere çare düşünelim.

En büyük kaygım düşmanlarımız değil, içimizdeki beyinsizler. Tefrikaya düşmüş, zannını ve din büyüklerini İlah ve Rab edinmiş kalabalıklar. Onun için “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden” bu “çile”nin uzun sürmesinden korkarım!

Endişelenmeyin, bütün bunlar geçer ve yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Gün doğmadan neler doğar. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Uluslararası ekonomik ve siyasi düzen çöktü. Bu süreç kontrolden çıkarsa yeni bir Dünya savaşına hazır olun. Defalarca yazdım, söyledim. Benim dedem 1. Dünya savaşı yıllarında askerdi, babam 2. Dünya savaşı yıllarında asker oldu. Ben askerdeyken soğuk savaş vardı. Kim bilir belki benim çocuklarım yeni bir dünya savaşını görecekler. Bu bir kıyamet savaşıdır onu bilmem, ama her dünya savaşı bir öncekinden daha vahşi idi. Kapitalizm yıkılırken onun boşluğunu doldurmak kolay olmayacak. 1. Dünya savaşı sonunda birçok imparatorluk yıkıldı. 2. Dünya savaşı sonunda faşizm yıkıldı, soğuk savaş sonunda yıkılan komünizm oldu. Bugünkü kriz kapitalizmin ve Siyonizm’in krizi, aslında bu kriz dolar krizi. Bakmayın yükseldiğine yere çakılacağı günler çok uzak değil.

Ekonomistler, kerameti kendinden menkul hocalar, stratejistler, istihbarat örgütleri nerde şimdi! Bakın bu kavga “aile içi kavga” değil. “Dünya 5’ten büyüktür” derken bu işlerin bir gün buraya geleceğini bilmemiz gerekirdi. BOP’a hayır derken, “One minute” derken, çıktığımız “doğru yol”un sonunda bir gün bu durum kaçınılmazdı.

Brunson bahane. Onu verin, yarın bir başka bahane bulurlar. ABD’nin boş sözlerine inanmayın!

Akif’in size selamı var, diyor ki:

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, / Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere.

Tükürün ehl-i salibin o hayâsız yüzüne / Tükürün onların asla güvenilmez sözüne.

Medeniyet denilen maskara mahlûku görün / Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün.

Hele ilanı zamanında şu mel’un harbin / “Bize efkarı umumiyesi lazım garbın,

O da Allah’ı bırakmakla olur” herzesini / Halka iman gibi telkin ile dinin sesini / Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün.”

Bana kalırsa Hz. Yusuf ve Eyyüb aleyhisselam’ın kıssalarını okuyun derim. Denizi geçip, 15 günlük Sina-Kudüs hattını ancak 40 yılda geçen Hz. Musa ve Harun kıssasını bir okuyun. Bu ayetler bize hikaye olarak gönderilmedi.

İşte böyle imtihan oluyoruz. Gerçekten iman edenlerle, etmeyenler bu tür olaylar karşısında belli olacak. “Gerçek dostlar” böyle zor günlerde belli olacak. Bugün, sabretme, şükretme, direnme günüdür. Önce istikametimizi doğru belirleyelim, sonra eyleme geçelim.

İçimizdeki işbirlikçiler şimdi diyecekler ki, “Bizim etimiz ne budumuz ne! Maceraya ne gerek var. AB ve ABD, NATO ile dost ve müttefikiz. Fabrika ayarlarına geri dönelim. BOP’a devam, FETÖ ile barışalım. Mason Adnan Hocayı da bırakın, ‘Amerikano İslam’ıniçimizdeki Truva atları’na da dokunmayın.LBGT’ye özgürlük”.. İyi TSK’yı Pentagona emanet edelim, biz acı çekmeyelim, Arapların tepesine binelim.. ABD’li dostlarımızla, Rusya’ya karşı batıya kalkan olalım, onlar da bize bu işten komisyon versinler.” Bak “Beyaz Müslümanlar” hayır derseniz sizin kirli pazarlıklarınız ve kasetleriniz de dökülür ortaya.

Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman etmiyorsanız buyurun.. Ah! O “içimizdeki beyinsizler!”

Zalimlerden korkmayın, Allah’tan korkun. Zalimlere meyletmeyin, sonra ateş size de dokunur. Haydi yoldan çıkanlar şimdi tevbe etsinler. Kurban ve Hac mevsimidir. Haram paradan, işretten, gasbettiğiniz makamlardan ayrılın. Yoksa haliniz yaman. Türkiye de kurtulur, mazlumlar da. Ama siz kurtulamayacaksınız. Zaten bugün başımıza gelen bu felaketlerin sebebi, cahillik, zalimlik, haram para değil mi, fısk ve işret değil mi?! Yoksa bütün suç Trump’da değil.

Bugün işin dini boyutunu anlattım, yarından sonra siyasi, ekonomik, dünyevi boyutunu anlatacağım inşallah. Benim için öncelikli olan ahiret boyutu. Tabii ki, bu dünya da ahiretin tarlası.

Sabır, sabır. Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler (Allah’ın rızasına uygun iyi ve güzel işler, besmele ile başlayabileceğiniz ve elhamdülillah diye bitireceğiniz işler) Sabredenler ve Hakkı, sabrı tavsiye edenler müstesna!

Elhamdülillahi Rabbil alemin. O, Rahman ve Rahimdir. O, yücelerin en yücesidir, Kadiri mutlak (Mutlak iktidar sahibi)dir. O, din gününün sahibidir. Yalnız Ondan yardım diler ve yalnız Ona sığınırız. Rabbim bizi doğru yola ilet, Bizi sırat-ı Mustakime ilet. Bize Hak’kı Hak, batılı batıl göster ve Hak’da toplanmamızı nasib et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Amin.

Selâm ve dua ile.