Bir okuyucumun soruları!..

Abdulkadir Özkan / Milli Gazete

Birden bire trafik ve zabıta kontrollerinin sıklaşması belli bir kesimi tedirgin etmiş görünüyor. Aslında niçin yapıldığını sorgulayan pek yok ama şekli ve muhtevasına yönelik eleştiriler söz konusu. Söz gelimi bir bakkal dükkânına ya da lokantaya denetime giden zabıtaların farklı konulara yönelmeleri gerekli bile olsa belli ki rahatsızlık veriyor. Özelliklede yıllardan beri kontrol görmemiş, görseler de yasak savmak kabilinden yapılmış denetimlere alışmış olanlar ister istemez tedirgin oluyorlar. Denetimlere karşı çıktığım yok. Yıllarca çeşitli kurumlar ve görevliler işlerini yapmadıkları için birden bire ortada görünmeye başlamalarının vur deyince öldürmek anlamına gelebilecek tavın rahatsızlık vermesinin yadırganacak bir yanı yok. Ancak, bugünkü konum yapılan denetimler değil. Bir esnaf okuyucumun bana yönelttiği cevap vermekte zorlandığı iki hususa dikkat çekmek istiyorum.

Okuyucumun ilk dikkatimi çektiği husus alüminyum tencerelerde yemek pişirmenin zararlı olduğu bu sebeple de lokantaya kontrole gelen zabıtanın bunun için ceza yazdığını hatırlatarak, “Mademki alüminyum tencerede yemek pişirilmesi sağlığa zararlıdır o zaman niçin bunların üretilmesine, piyasada satılmasına izin veriliyor? Böyle bir zararın önlenmesi için meseleye suyun başında müdahale edilmesi gerekmez mi? Bize ceza yazmadan önce ya bunların toplanması ya da fabrikalarda üretiminin durdurulması gerekmez mi?” diye sordu. Doğrusu benim de bu soru dikkatimi çekti ve bana da soru haklı geldi.

Aynı okuyucumun ikinci sorusu da maytaplarla ilgili oldu. Maytapların kullanılması, daha doğrusu ateşlenmesi yasaklanmış. Kalabalık yerlerde bunların kullanılmasının tehlikeli olduğunu biliyordum ama yasaklandığını bilmiyordum. Okuyucum, ilk sorusunda olduğu gibi bu konuda da maytapların kullanılmasının yasaklanmasına bir itirazının olmadığını ancak, belli yerlerde üretilip dükkânlarda satılıyorsa, mademki bunların kullanılması yasaktır üretiminin ve bakkallara kadar gelmesinin önlenmesi gerekmez mi? diye sordu. Doğrusu bu soruya da cevap vermekte güçlük çektim.

Aklıma önce satışı ve kullanımı yasak olan pek çok şeyin piyasada dolaştığı aklıma geldi. Devlet bu yasak maddelerin piyasaya sürülmesi ve kullanılması ile ciddi bir mücadele veriyor ama kökünün kurutulması mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor diye elbette bu mücadeleden vazgeçilmeyecektir. Ancak, yukarıda ki soruya konu olan hususların üretim konusunda bir yasak yok sanıyorum. Ya da ben duymadın. Maytaplarında üretiminin yasak olmadığını sanıyorum. O zaman gerek alüminyum tencereler ve kap kacakların üretimi ile maytap denen patlayıcıların üretiminin de yasak olup olmadığını bilmiyorum. Yasak olsalar bakkallarda satılamazdı diye düşünüyorum. Ancak, okuyucumun sorularını haklı buluyorum. Özellikle alüminyum tencere ve kapların kullanımı sağlığa zararlı ise bu ürünlerin üretiminin yasaklanması, yasağa rağmen kullananlardan toplanıp imha edilmesi, gerektiğinde ceza verilmesine itirazım olamaz ama neden üretimleri engellenmez sorusu da haklılığını kaybetmez.

Aynı durum maytaplar için de geçerli. Denebilir ki, ruhsatsız tabanca bulundurmak, kalabalık mekânlarda ruhsatlıda olsa kullanılmasının ciddi tehlike oluşturduğu, kullananlara ceza verilmesine rağmen maalesef önünün alınmadığı, öyle olunca da tabancaların üretiminin de yasaklanması mı gerekiyor sorusu akla geliyor. Ancak, alüminyum kaplar ile maytapları tabanca ile mukayese etmek yanış olur diye düşünüyorum. Ancak, üretimine yönelik bir kontrol ve sınırlama yok ise bu ürünler piyasada serbestçe satılıyorsa, sadece kullananların cezalandırılması, onlardan hesap sorulması adalete uygun düşmez. Peki, bunların üretimini yasaklamak mümkün mü? Bu sorunun cevabını toplumun bilme hakkı olduğunu sanıyorum.