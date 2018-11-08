Troyalı Melahat

Engin Ardıç / Sabah

Ben yanılmışım.

Ertuğrul Özkök Çanakkale'nin adının Troya yapılmasını istememiş.

Meğerse Çanakkale'nin adının Troya yapılmasını istemiş!

Bir şey anlamadınız mı? Anlatayım.

Çanakkale'nin adı Troya olmalıymış ama "bugünkü" şekliyle değil.

Hangi şekliyle?

"Çanakkale'nin bulunduğu yere ikinci bir İstanbul inşa edilmeliymiş, işte onun adı Troya olmalıymış."

Ki, kazıları gezmek isteyecek turistler yanılıp Çataltepe Mahallesi'ne gitsinler.

Uyumayın, bunu sosyoloji okumuş adam söylüyor.

Hem de bunu "cumhuriyetin yüzüncü yılında" istiyor.

Yani, beş seneye yetişecek.

Beş senede havalimanı yapmayı anladık da, beş senede ikinci bir İstanbul...

Nüfus da 18 milyon herhalde.

(Çanakkale'de bugün hepi topu 534 bin kişi var...)

***

Peki bu yeni İstanbul ilerleyen yıllarda kaç imparatorluğa başkentlik edecektir?

Bizans ya da Osmanlı yeniden oluşturulamayacağına göre isterseniz Hitit...

Hititler bunu akıl edememişler, imparatorluğun bir uç beyliği olan Troya'yı başkent yapmayı düşünmemişlerdi.

Bence bu yeni İstanbul'un adı Troya da olmasın da (o Rumcası), Hititçe orijinali olsun: Tarawa...

Belki de başkentlik etmesine gerek yok denecektir... Cumhuriyet yönetimi İstanbul'u "diğer şehirlerden hiçbir farkı olmayan bir şehir" derekesine indirmemiş miydi?

Ama o zaman hiç olmazsa birkaç yeni Aya Sofya, birkaç da yeni Süleymaniye isteriz.

(Köprüye gerek yok, köprü bitmek üzere, o elde bir.) İyi de bu Köln Camii değil ki Alman mimar tutasın.

Hani rahmetli Aydın Boysan hayatta olsa Hürriyet binası gibi birşeyler yaptıralım da parasını verip...

***

Peki bu yeni Troya'yı nasıl bir son bekleyecek?

Çipras'ın adamları saldırıp yakıp yıkacaklar mı? (Çipras Agamemnon oluyor.) Ama ona bir kral, bir kraliçe, prens ve prensesler ister.

İhtiyar Priamos'u kim oynayacak, sınıf arkadaşım sevgili Ülgür Gökhan mı? (Ne de olsa belediye reisliğinden gelme bir yöneticilik deneyimi var.) Kılıçdaroğlu'nu da Hektor yapın ki kurtulalım.

Bakınız prens Paris rolüne Gürsel Tekin yakışır. Bir Cassandra kalıyor, onu da "eski İstanbul"un CHP il başkanı olan hanıma oynatırsınız.

Odisseus olarak da İthaki adası belediye başkanı İannis Kassianos gelsin (Google'dan baktım.)

Bu yeni Troya'nın destanını da Ataol Behramoğlu terennüm etsin: "Söyle ey Meral Akşener, öfkesini, Peleusoğlu Ahilleus'un, yok pardon, Kılıçdaroğlu Kemal'in..."

Dedim de aklıma geldi: CHP'nin şu Çanakkale'ye dikeceği Adalet Tanrıçası Thetis heykeli ne oldu yahu?

Eh artık yeni Troya'ya dikersiniz, adını da Melahat koyun.