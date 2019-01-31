Hal'imiz iyi değil!

İbrahim Kahveci / Karar Gazetesi

Barbunya: 4,0-6,0 liradan 8,0-10,0 liraya

Biber(çarli): 3,0-8,0 liradan 10,0-13,0 liraya

Biber(dolma): 1,5-2,0 liradan 6,0-8,0 liraya

Biber(köy): 4,0-10,0 liradan 8,0-12,0 liraya

Biber(sivri): 1,5-2,0 liradan 6,0-8,0 liraya

Dereotu: 15,0-40,0 liradan 30,0-35,0 liraya

Domates (Antalya): 4,0-6,0 liradan 7,0-11,0 liraya

Domates (çeri): 8,0-10,0 liradan 8,0-15,0 liraya

Domates (salkım): 2,0-3,0 liradan 7,0-8,0 liraya

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Kıvırcık: 10,0-25,0 liradan 15,0-30,0 liraya

Lahana(beyaz): 2,0-3,0 liradan 3,0-4,0 liraya

Patates: 1,80-2,50 liradan 3,0-3,50 liraya

Patates (taze): 3,0-6,0 liradan 3,0-5,0 liraya

Patlıcan (bostan): 5,0-6,0 liradan 12,0-16,0 liraya

Pazı: 4,0-5,0 liradan 4,0-8,0 liraya

Pırasa: 1,5-3,0 liradan 2,0-3,0 liraya

Salatalık: 2,5-6,0 liradan 6,0-10,0 liraya

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Şimdi de Antalya Merkez Toptancı Hal fiyatlarına bakalım:

Domates: 2,70-3,20 liradan 3,50-5,0 liraya

Biber(sivri-ince): 5,20 liradan 9,50 liraya

Biber(çarli): 4,50 liradan 8,0 liraya

Biber(dolma): 5,30 liradan 9,0 liraya

Patlıcan: 5,0 liradan 9,0 liraya

Kabak: 3,0 liradan 5,0 liraya

Salatalık: 2,80 liradan 3,80 liraya yükselmiş.

TÜRK-İŞ Ocak ayında gıda fiyatlarının yüzde 3,48 arttığını hesaplayarak açlık sınırının 2 bin lirayı geçtiğini açıkladı.

Ama yukarıdaki hal fiyatlarına baktığımızda hem mevsimsel ürünlerde, hem de mevsimsel ürün haricinde önemli bir fiyat artışının yaşandığı görülüyor.

Mesela geçen yıl yine 02 ocak-29 ocak tarihlerinde Antalya Hal fiyatlarına bakıyoruz. Domates 2,50-4,20 liradan 1,60-2,80 liraya düşmüş. Ispanak ise 1,30-2,50 liradan 1,0-2,0 liraya gerilemiş.

Şimdi sanırım daha ilginç bir bilgiye sıra geldi:

Geçen yıl ocak ayında genel enflasyon yüzde 1,02 olurken, gıda fiyatları yüzde 1,67 artıyor. Gıda fiyatları içerisinde ise sebze fiyatları yüzde 1,19 artış yaşıyor ama aynı tarihte sebze ve kök yumrularda tarla fiyatları yüzde 2,11 geriliyor.

Yani geçen yıl gıda fiyatlarında yaşanan artış hal fiyatlarında yaşanmıyor. Hatta Antalya hal fiyatlarında yaşanan gelişmeyi çok tükettiğimiz İstanbul Hal fiyatlarında da bakıyoruz. (Yine 02-29 ocak günlerini karşılaştırıyoruz)

Domates 3,0-4,0 liradan 2,0-3,0 liraya geriliyor. Dolmalık biber 3,5-5,0 liradan 3,0-4,0 liraya, köy biber ise 4,0-5,0 liradan 3,0-4,0 liraya düşüyor. Ispanak ise 2,0-2,5 liradan 1,0-2,0 liraya inerken bugün çok konuşulan bostan patlıcan fiyatı 3,5-4,5 liradan sadece 4,0-4,5 liraya yükseliyor.

Görüldüğü üzere geçen yıl gıda fiyatlarında yaşanan artış tabiri caiz ise rafta yaşanıyor. Oysa bu yıl durum biraz daha farklı. Artık hal fiyatlarında da çok ciddi artış görülmektedir.

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Bence en iyisi 80’lerde yaşadığımız pirinç vakasını yeniden önümüze koyalım ve biraz daha düşünelim.

Bugün, gıda sektöründe yaşadığımız sorunların geçmiş hatalarımızın bir yansıması olduğunu göreceğiz ve sistemin yeni baştan yazılması gerektiğini anlayacağız. Aksi halde dün depo basarak, bugün marketçileri suçlayarak bir yere varamayacağız.