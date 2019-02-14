Eğitim- Geleceğin inşası- Önce adalet

Ahmet Taşgetiren / KARAR

Evet, meselenin adını koyalım: Geleceğin inşası. Türkiye’nin geleceğinin inşası. Bu eğitimle olacak. Başka yolu yok. “Beka meselesi” ise, onun da çaresi insan sermayenizin özgül ağırlığını yükseltmektir. Eğitim eğitim eğitim. Anne rahminden ömrün sonuna kadar. “Min’el mehd il’ellahd - Beşikten mezara” yani.

Anne eğitiminden, erken çocukluk eğitimine, ilk okuldan üniversiteye, akademik basamaklara... Yükselen böyle yükseliyor, kendi ülkenize, insanlığa katkı böyle oluyor.

16 yıl tek başına iktidar, bizim ülkemiz için kolay sağlanacak bir istikrar dönemi değil. Oldu, eğitim için bulunmaz fırsattı, ama....

Yapacak bir şey yok, geçen geçti, ama hiç olmazsa bundan sonrasını kazanmamız lazım.

VİZYON

Bir sivil toplum kuruluşu. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği. Bugüne kadar “İslami STK’lar”, “İslami dergiler” gibi birçok alan çalışmasına katkı sundu. Ve şimdi İlke Mütevelli Heyet Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş imzalı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı. Çalışmanın başlığı şu: “Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim.” 150 sayfalık bir rapor bu. Pek çok bilim adamının katkılarından yararlanılmış.

“Vizyon” çerçevesinde şu başlıklar irdeleniyor:

-Stratejik Bir Yaklaşımla Yükseköğretimde Değişimi Yönetmek

-Gelenekten Geleceğe Arayış ve Anlamlandırma Misyonuna Sahip Üniversite

-Çeşitlilik Temelinde Yapılanmış Yükseköğretim Kurumları

-Düzenleme ve Denetleme Kapasitesi Yüksek Yükseköğretim Üst Kuruluşları

-Öğrenci Taleplerine Cevap Üretebilen Bir Yükseköğretim Sistemi

-Öğrencilere Değer Katan Bir Eğitim ve Öğrenme Anlayışı

-Yeni Kariyer Anlayışına Uygun Danışmanlık Hizmeti

-Nitelik ve Adanmışlığı Yüksek Akademisyenler

-Araştırma ve Bilgi Üretme Kapasitesi Gelişmiş Bir Yükseköğretim Ekosistemi

-Sosyal ve Ekonomik Katkı Sağlayan Yükseköğretim Kurumları

-Uluslararası Hareketlilik ve İş Birliklerinde Etkin Bir Yükseköğretim

-Sürdürülebilir Finansman Kaynaklarına Sahip Bir Yükseköğretim”

Henüz sadece göz gezdirebildiğim çalışmanın sonuç bölümünden bir paragraf alarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Eğitime kafa yoran herkesin raporu altını çizerek okumasında ve tartışmasında yarar olduğu muhakkak.

“Yükseköğretim kurumlarının çeşitlilik temelinde yapılandırılması ve buna göre diğer işlevlerin ve işlemlerin tanımlandığı bir yükseköğretim yapılanması gerekmektedir. Bu yapılanma; araştırma ve bilgi üretimi ile mesleki beceri kazandırma taleplerini karşılayabilecek bir çeşitlilik içermelidir. Yükseköğretim kurumları, insanın anlam arayışına cevap üretme, hayat görüşü oluşumuna katkı sağlama ve kültürel birikim kazandırma gibi amaçları yanında, mesleki bilgi ve beceri kazandırma amacına hizmet edecek çeşitliliği sağlamalıdır. Yükseköğretim kurumlarının yapılanmasında, geniş bir kurumsal özerklik verilmeli ve kurumlar kendi önceliklerini tespit ederek stratejik tercihlerini yapabilmelidir.”

ÖNCE ADALET

Eğitim ve adalet nerede buluşuyor?

KPSS sonuçları ve mülakat sonuçlarının insanların adalet duygusunu tahrip etmesinde... Dün Elif Çakır yazdı, daha önce de yazıldı. Yazılanlardan çok daha fazlası, toplum içinde konuşuluyor.

-KPSS’de yüksek puan aldım, mülakatta düşük puan verilerek elendim.

Böyle bir öğretmen adayının, Deniz Eren Demir’in mektubu medyaya yansıdı. Mektubun girişinden aldığım şu ifadeler bütün mülakat mağdurlarının acısını yansıtıyor:

“Ben 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 88,295750 puan aldım. ÖSYM’nin açıkladığı sıralamalara göre fizik öğretmenliği branşında Türkiye birincisi, fizik ve fizik öğretmenliği branşında ise Türkiye ikincisi oldum. Ardından 14 Aralık 2018 tarihinde yapılan mülakat sınavına katıldım. Mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermeme rağmen 54,00 puan alarak başarısız kabul edildim.”

Bu hanımefendi, 2016 yılında da KPSS’ye girmiş, 90,02728 puan almış. Sonra o yıl ilk defa uygulanan mülakata girmiş, 95.67, 2017 yılında katıldığı mülakatta da 93.00 puan almış. O yıllarda evlilik vs. dolayısıyla ataama isteyememiş. 2018’deki mülakatta ise 54 puan verilmiş. Diyor ki Deniz Eren Demir:

“Ne oldu da 1 yılda kendimi ifade edemez duruma gelip bu puanı aldım?”

Ne olmuş olabilir acaba?

Adalete bir şeyler olmuş olabilir.

Bunu yapmamalıyız. İnsanların içine adaletsizlik gibi bir ukde koymamalıyız.

Daha önce ücretli öğretmenleri yazmıştım. Aynı derse giren öğretmenden kadrolu olanla ücretli olan arasındaki uçurumu ortaya koyarak...

Adalet eğitimin de temelidir.