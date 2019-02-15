Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

14 Şubat “Sevgililer Günü” daha doğrusu aziz Valentine gününün hikâyesi nedir?

Neredeyse herkes her yıl 14 Şubat’ta sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler veriyor.

Eski Roma’da 14 Şubat Roma tanrılarının kraliçesi olan dişilik, Kibele’de olduğu gibi doğurganlık ve evlilik tanrıçasıJuno’ya duyulan saygıdan dolayı tatil edilirdi. 13 Şubat’tan 15 Şubat’a kadar kötü ruhları kovarak şehri temizlemek, sağlık ve bereketi serbest bırakmak için, bir tören yapılıyordu. O gün aynı zamanda baharın başlangıcı olarak kabul ediliyordu.

Lupercalia töreninde Romalı genç kızlar, isimlerini küçük kâğıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza koyuyorlardı. Genç Romalı erkekler ise kavanozdan şansını çekerek o kızla festival boyunca beraber oluyorlardı. Bu evliliğe giden bir yolun da kapısını aralıyordu. Yani bu tören aynı zamanda “Bekârlar bayramı” olarak da kutlanıyordu. Aslında Romalılar Pagan bir inanış ve gelenek ürünü olan Lupercalia töreni ile Aziz Valentine gününü bir arada kutlayarak Pagan bir geleneği dini bir inanışla birleştirerek kutlamaya devam ettiler.

Savaşmak için asker bulmakta zorlanan imparator 2. Claudius, aşk ve evlilik müessesesinin askerden kaçmalara sebeb olduğu gerekçesi ile evliliği yasaklayınca, Aziz Valentine, Aziz Marius ile birlikte yasağı delerek gençleri evlendirmeye devam etti.. İmparator ceza olarak Valentine’yi işkence ile öldürttü. Rivayet edilir ki, Valentine zindanda iken gardiyanın kızına aşık olur ve 14 Şubat’ta idama götürülürken kıza “Senin Valentine’in” imzalı bir mektubu gönderir. Bu gün, bugünle ilgili ilk kart gönderme kabul edilir. ABD’de Esther Howland ilk “Sevgililer Günü kartı”nı 1850’de üretti ve bu işten ciddi kazançlar elde etti. 1916’da ABD Missouri’de Kansas merkezli “Hallmark Kartları” şirketi, seri üretime geçerek, kutlamaların şeklinin hemen hemen bugünkü halini almasına sebep oluyor. Bu şirket bugün “Sevgililer Günü” için 132 milyon kartın satıldığı bir endüstrinin parçası.

İngiliz edebiyatının iki önemli yazarı Chaucer ve Shakespeare, Birleşik Krallık’ta ve daha sonra Avrupa’da bu günün popülerleşmesinde etkili oldu. Bu yeni aşk edebiyatı bir süre sonra doğuda da etkisini gösterdi. Pembe dizilerle de sürdürülüyor.

ValentineMS 270 yılı 14 Şubat’ında, yani öldürülmesinden 226 yıl sonra 496’da Papa Gelasius tarafından Aziz ilan edildi..Aslında o dönemde Valentine isimli 3 papaz var. Ama bunlardan hangisi bu hikâyenin kahramanı bilinmiyor. Ve iddia o ki, Vatikan kaynaklarında da daha fazla bir bilgi yok.

ABD’de Sevgililer Günü’nü % 55’i kutlamayı düşünüyor. Günün tahmini bütçesi 18.9 milyar $

Kişi başı ortalama harcama 142.31 $. ABD’lilerin % 53.2’si çikolata alacak, % 51.4’ü kart gönderecek, % 37.8’i çiçek alacak, % 35.1’i dışarı çıkacak ve tabi milyarlarca sosyal medya mesajı.

14 Şubat “Sevgililer Günü” ile ilgili olarak Prof. Dr. Mustafa ALICI’nın ilginç tesbitleri var.

1. Roma İmparatoru 2. Claudius askerlerin evlenmesini yasaklar. Papaz Valentine sevgililer arasında gizlice nikâh kıyarak bu yasağı ihlal eder. Olay ortaya çıkınca rahip Miladi 270 yılı 14 şubatında idam edilir. ..İşin hikaye kısmı...

2. Hristiyanlık Avrupa’da yayılınca Papa Gelesius 496 yılında Valentine’yi ödüllendirmek için 14 şubat gününü kilise liturjik takviminde “Aziz Valentine Günü” olarak ilan eder.. İşin Roman Katolik skolastik kısmı..

3. Katolikler için önemli bir gündür 14 Şubat. İşin garibi Ortodokslar bu günü kutlamazlar çünkü Valentine Katolik’tir... İşin mezhepsel kısmı...

4. Aydınlanma döneminde bugün ahlak dışı faaliyetler için kullanıldığından İtalya’da kilise tarafından yasaklanır. İşin Neo-pagan ahlaksızlığa meşruluk verme kısmı..

5. 1800’lü yıllarda 14 Şubat, Sevgililer Günü olarak tekrar ilan edilir. Batı toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Sevgililer Günü o gün bugündür bir modern hurafe halini alır. İşin seküler ekonomik kısmı..

SONUÇ: 1. Papaz Valentine, kendi evlenmez milleti gizli gizli evlendirir. Nikâhın gizlisi olmaz bir kere! Bu iş de zurnanın ilk deliği.. 2. Seküler Batı’dan gelen her unsur, Hıristiyan Pagan kültürel köklere sahiptir ve bizi muhteşem irfanımızdan uzaklaştırır... Bizi BÜYÜK DOĞU’dan koparır!... Bizi dinimizde kalsak bile yozlaştırır.. Bu da zurnanın zırt dediği yer!

Çinli e-Ticaret devi Alibaba Grubu daha önce “11.11 Dünya Bekârlar Günü”nü kampanyası başlaması ile birlikte ilk 85 saniyede 1 milyar dolar satış yaparak yeni bir rekora imza atmıştı. Festivalinin ilk saatinde 10 milyar dolara çok yakın bir rakamda satış yaparak tamamladı. Geçtiğimiz yıl Bekârlar Gününde 25,3 milyar dolarlık satış yapan Alibaba Grubunun bu sene 32 milyar dolarlık satışa ulaşacağı tahmin ediliyor. Yine geçtiğimiz yıl ABD ve Batı ülkelerinde düzenlenen Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarının toplamından fazla ciro yapmıştı. Bugün de Ali Baba geçen yılki Batı’daki benzerleri Kara Cuma ve Siber Pazartesi’nin toplamından daha fazla ciro yaptı.

Neyse kutlayanlar için, ne diyelim. Aziz Valentine, Valentine’i kutsayan papa Gelasius, evlilik tanrıçası Juno, yerli ve milli(!?)doğurganlık tanrıçası, ana tanrıça, bereket tanrıçası Kibele, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, nam-ı diğer Afrodit kendileri adına kutlanan bir günde onu unutmadığınız için sizden razı olmuşlardır. Ne mutlu size(!?) Viva Valencia(!?) (Valentine, Latince “Valens”den üretilen bir isim. “Canlı hayatı besleyen, değerli, yiğit” gibi bir anlam taşıyor.)

Ha, bu arada MEB çocuklarımıza seçmeli olarak yoga dersleri de verecekmiş. Tamam ardından Transandantal Meditasyon da olsun. Maharishi Mahesh Yogi bu konuda en iyilerden biri!? Aslında niye uzatıyoruz ki “Zen Buda” derslerine de başlayın bitsin bu iş.

Esselamu “menittebeal hudâ” ve dua ile.