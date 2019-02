Karamollaoğlu: Türkiye bir çıkmazın içine girdi

Abdulkadir Özkan / Milli Gazete

Seçim kampanyası yalan yanlış iddialarla oluşturulan sahte gündemlerle geçirilecek görünüyor. Özelikle iktidar partisi ve müttefiki bu yolu izleyerek oy almaya çalışıyor. Hâlbuki yapılacak seçimler bir genel seçim olmayıp, mahalli yönetimler belirlenecek. Yani, bu seçimlerde AK Parti’nin iktidarı kaybetmek gibi korkusu yoktur. Belki, bu seçimlerde ortaya çıkacak sonuç iktidarın kendi kendini gözden geçirmesine, nerelerde yanlış yaptıklarını düşünmelerine sebep olabilir. Böyle bir durum hem ülke için hem de kendileri için yararlı olabilir. Çünkü uzun yıllar tek başına iktidar olmalarının verdiği güven ile her yaptıklarını doğru sanmak gibi bir yanlışa saplanmalarına vesile olmuş görünüyor. Çünkü yapılan eleştirilere karşı ciddi bir tahammülsüzlük var. Bir bakıma her söylediklerinin ve her yaptıklarının herkes tarafından doğru kabul edilmesi gibi bir beklenti sergiliyor iktidar mensupları. Bu ise yanlışların görülmesine ve yanlıştan dönülmesine imkân vermiyor.

Böyle bir tahammülsüzlüğe mahkûm olanlar için ister istemez üslup giderek sertleşiyor, olmayan şeyler varmış gibi gösteriliyor. Kendileri gibi düşünmeyenler, farklı çözüm sunanlar bir çırpıda teröristlerle birlikte olmakla itham edilebiliyor. Özellikle Saadet Partisi söz konusu olduğunda bu partinin mensupları ve adaylarının Türkiye’nin her köşesinde görülmesinden ciddi rahatsızlık duyuluyor. Böyle olmasaydı, her ilde ve ilçelerde yurt çapında tek başına seçime giren Saadet Partisi, ille de birileri ile ittifak halinde gösterilmeye çalışılır mı? Kaldı ki, anayasa ve yasalara göre partilerin ittifak yapmalarında hukuki bir sakınca yok, bu bir hak. AK Parti ile MHP de bu yasadan faydalanarak ittifak yapmış bulunuyorlar. Sanki ittifakların önünü açan yasal düzenleme sadece AK Parti-MHP ittifakı için gerçekleştirilmiş, diğer partiler için ittifak yapmak yasakmış gibi davranılıyor. Bu davranışın insaf sahibi kimseler tarafından normal kabul edilmesi mümkün değil.

Bu noktada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Sözcü gazetesinde Zeynep Gürcanlı’nın sorularına verdiği cevaplardan kısa alıntı yapmak istiyorum. Öncelikli olarak ittifaklarla ilgili soruya verdiği cevabı bir kez daha aktarmakta yarar var.

“Genel seçimlerde yüzde 10 barajı bizi bir ittifak içinde olmaya mecbur etti. Mahalli idareler seçiminde yüzde 10 barajı yok. Dolayısıyla biz bir ittifak içinde değiliz. Her belde de aday gösteren tek partiyiz. Ama bizi bir şeye yamamak istiyorlar. Saadet Partisi’ni ittifak içinde göstermek yalan,.Müslüman yalan söylemez.

Türkiye hakikaten bunların iddia ettiği gibi beka sorunu içindeyse önce iç barışı sağlamak mecburiyetindeler. Herkes birbirini kucaklamalı. Farklı fikirler, farklı kanaatler olabilir. Ama dışarıdan gelecek tehlikeye karşı yekvücut direnmeliyiz. Ama bunlar ötekileştiriyor, bölüyor. Türkiye’nin kendi cephelerine oy veren vatansever, diğerleri vatan haini. Bir Cumhurbaşkanı özellikle bunu söyleyebilir mi?”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu da Karamollaoğlu şöyle özetliyor:

“Türkiye’yi yönetme konusunda şu an ortaya koydukları performans, politika bunların temel fikirlerini yansıtıyorsa, Türkiye bitiyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. 4 milyona yaklaştı. Bazen böyle rakamları, ‘amma da abartıyorsun’ diyorlar. Kendi rakamları tam 3 milyon 981 bin. İşsizlik artarken, enflasyon da artıyor. Faizler yükseldi. Merkez Bankası faizleri hala yüzde 24’lerde. Dünyada yok emsali.

Son dönemde dış ticaret açığı azaldı diyorlar. Peki, neden azaldı? Ekonomimiz zayıfladı, ihracatımız azaldığı gibi ithalatımız da azaldı. Beceriksizlikten öte bir de vurdumduymazlık var. Bütün kabahati kendilerinden başkasına; muhalefete yüklemeye çalışıyorlar. Muhalefet bu memleketi idare etmiyor ki. Çocuğa anlatsan anlar ama hükümet anlamamakta ısrarlı.”

Sanıyorum sözü fazla uzatmaya gerek yok.