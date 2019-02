Daha iyide buluşmak

İbrahim Kahveci / Karar Gazetesi

Ülkemizin durumu iktidar kadar olmasa bile muhalefetin de sorumluluğu altındadır. Topluma daha iyiyi, daha güzeli göstermek muhalefetin görevidir.

Sorunları toplumun algılamasına bıraktığımızda, sonuçlar ortaya çıktığında toplum refleks vermektedir. O nedenle muhalefet daha uyarıcı ve önden giden olmak zorundadır.

Hatırlarsanız 1991 seçimleri aslında devlet kasasından verilen vaatler yarışıydı. Ve 91 seçimlerinin sonuçları aslında 2001 krizi ile açığa çıktı.

Oysa 2001 krizi çıkmadan ülkemizde bu sorunlar siyaset vasıtası ile çözülebilirdi. Keşke toplumu ipe sapa gelmez 28 Şubat gibi bir sürece zorlamasaydık tabii...

Ekmek peşinde koşmamız gerekirken, ideolojik bir baskı rejimi oluşturduk ve sorunlar 2001 krizi ile tümüyle açığa çıktı.

***

Bugün ülkemizde sert bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Ama bu krizde süreç maalesef çok daha uzun olacağından epey bir süre bunalım dönemi yaşayacağız.

Uzun yıllar yabancı sermaye ile sanal bir refah yaşadık ve bu dönem bitti.

Artık ayağımızı yorganımıza göre uzatacağımız dönem yeniden geldi.

Yabancılardan gelen para ile beslenirken üretmeyi unuttuk. Aşırı bir dış borçlanma ve ithalat ile varlıklarımızı kaybettik.

Özelleştirme ile elde avuçta doğru dürüst kamu malı kalmadı. Mevcut durum zaten dış borçlanmaya gidiyor. Bir de yetmedi gelecek kuşakların gelirlerini özel sektör köprü-yol gibi kamusal malların Hazine garantilerine verdik. Kimsenin bilmediği yüz milyarlarca dolarlık Hazine Garantili işlerimiz var.

Doğru dürüst uçak gelmeyen Hazine garantili havalimanlarımız oluyor. Nasıl işleyeceği belli olmayan yine Hazine garantili şehir hastanelerimiz oluyor.

Ama bütün bunların ötesinde devlet kurumları işlevlerini yitiriyor. Bu sorun galiba ilerleyen yıllarda başımıza çok daha büyük sıkıntılar açacak.

***

Bugüne kadar muhalefet partilerinden çok fazla ele gelir sorun ve çözüm önerileri duyamıyorduk. Maalesef çok fazla sorun sarmalında muhalefetin de kısır döngü yaşadığını söyleyebiliriz.

Mesela SGK geçmişte iflas ettirildi diyorduk ama her yıl SGK açığının arttığını Millete söylemiyoruz. Mesela 2019 yılında Hazine’den SGK’ya aktarılacak para 180 milyar liranın üzerinde olacak. Ve her yıl SGK açığı artmaya devam ediyor.

Dün CHP’nin ekonomi kurmayları ekonomi basınına sorunlar hakkında kısa kısa bilgiler verdiler.

İlk kez diyebileceğim bir şekilde devlet kasasından siyaset güdülmeden ve sadece sorunlar dile getirilerek çözüm modelleri sunuldu.

Bazı önerilerden kısaca bahsedeceğim:

1- Hukukun üstünlüğünün yeniden inşası ile kurumsal yapının güçlendirilmesi. Bu sayede güvenin artması ile yatırımların başlaması.

2-İstikrar içinde kalıcı büyüme.

3-Yeni ürün ve teknolojik çağın yakalanması. (Teknoloji liselerinin açılması gibi...)

4-Tarımda planlı üretim ve toprakların korunması.

5- Krediye dayalı büyüme modeli yerine negatife düşen faktör verimliliğinin tekrar artıya çekilmesi.

6-Borçlanmaya yeni kriterlerin getirilmesi ve kamunun yeniden yatırımcı noktaya taşınması.

7-İstihdamı cezalandıran vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve istihdam yükünün hafifletilmesi.

vs vs vs..

Öneriler açısından dikkatimi çeken bir kaç nota da ben eklemek isterim. Yapılan çalışmaya göre ihale sisteminde açık ihale yerine pazarlık usulü ihalelerin yüzde 20’den daha yüksek oranda pahalı olduğu ortaya çıkmış. Hatta açık ihalelerin bile yarıda bırakılarak pazarlık usulü yeniden ihaleler yapıldığı görülmektedir. Pazarlık usulü ihalelerin bir an önce terk edilerek açık ihale sistemine geri dönülmesi öneriliyor.

***

Kısaca bir öneri paketinde nerede ise uzun süredir muhalefetin devlet kasasından siyaset yapmamasına şahit oldum.

Bu benim açımdan çok önemli.

Siyaset eğer devlet kasasından yürütülüyorsa o ülke maalesef kaybetmeye mahkumdur. Bu açıdan öneri paketlerini sadece iktidara gelmek için değil, halihazırda iktidar için de çözüm modelleri olarak görebiliriz.

Toplumu daha iyiye taşıyacak bir bütüncül öneri sistemini ülkem adına iyi bir haber olarak karşıladığımı belirtmek isterim. Akılcı ve ayağı yere basan bu tür önerilerin bize çok şey katacağını hepimizin görmesi gerekir.