Millî iradeye hizmette nice 20 yıllara

Nuh Albayrak / Star Gazetesi

Medyamızın geçmişi maalesef sabıkalarla dolu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk gazetesi, milletini “düşman” kabul eden tek parti diktatörlüğünü, milletinden korumak için “çelikten bir kale” görevi ifa etmek üzere kurulmuştur.

Millî çizgi ile yolu hiç kesişmeyen vesayet medyasının, sırça köşklerden ahkam kesen çakma elitleri, yıllarca milletin parasıyla millete operasyon çekmiştir.

En uzun menzile ve en yüksek tahrip gücüne sahip bu tehlikeli silah, on yıllarca “uzaktan kumanda”yla, Batı’nın emperyalist amaçlarına hizmet etmiştir.

Darbelere giden yolun taşlarını hep medya döşemiş, hatta 28 Şubat ve FETÖ gibi “derin darbeler”de, “silah” olarak medya kullanılmıştır.

Türkiye’deki, bazan iktidar değiştirmeye kadar varan bu “medya diktatörlüğü”, AK Parti döneminde oluşturulan alternatif medya sayesinde dizginlenebilmiştir.

Star’ın da yer aldığı bu millî medya topluluğu, eksik ve yanlışlarıyla birlikte; Türkiye’nin yeni bir istiklâl mücadelesi verdiği çok kritik bir dönemde, ilk defa milletinin yanında yer almış ve bunun olumlu etkisi çarpıcı biçimde müşahade edilmiştir.

Bu millî mücadelede görev alan meslektaşlarım tarihte yerini alacak şanslı insanladır.

Star’ın, son beş yılında benim de yer aldığım kutlu yolculuğu, bu mücadelenin en önemli sembollerinden biridir.

Hızlı değişen gündemde, FETÖ gibi şeytana pabucunu ters giydiren bir fesat iklimin oluşturduğu sisli ortamda Star, manşetleri ve değerli yazarlarının isabetli yorumlarıyla daima “Kutup Yıldızı” görevi îfa etmiş, farklı formatlardaki yayın yelpazesiyle milletimize mihmandarlık hizmeti vermiştir.

Yayın Koordinatörümüz Ahmet Gemici ve Yazı İşleri Müdürümüz Sabriye Ergin’in yönetiminde, özveriyle çalışan editörlerimizin; binlerce çiçekten “bal” devşiren arı misali oluşturduğu nitelikli içeriği, Görsel Yönetmenimiz Sinan Alemdar ve ekibi, özgün Star formatıyla okuyucularımıza sunuyor.

Yaşamdan ekonomiye, kültür sanattan spora her kulvarda Star’ın yayın yolculuğuna başından bu yana eşlik etmiş tecrübeli yöneticilerimiz, gençlik aşısı yapılmış kadrolarıyla sektörde fark oluştumaktadır.

Halime Kökçe’nin on yıldır itinayla yönettiği AçıkGörüş ekimiz, yaşadığmız süreci derinlemesine analiz eden ve geleceğe ışık tutan formatıyla akademi dünyamız için en önemli referans platformu haline gelmiş olup, bundan sonra dijital hızıyla yoluna devam edecektir.

Gülcan Tezcan ve değerli ekibi, çok zor bir mecra olan nitelikli haftsonu eki kulvarında başarıyla ilerliyor.

Hale Kaplan Öz’ün hazırladığı Star Kitap Eki, cazibeli kapaklar altında karanlık girdaplar barındıran kitap dünyasında, güvenli güzergahı arayan okuyucularımıza ışık oluyor.

Ve Star Dijital...

Dijital Yayınlar Yayın Yönetmenimiz Abdülkadir Özkan, saha tecrübesini ve geniş bir yelpaze oluşturan birikimini, Türkmedya dijital platformları için kullanıyor.

Star.com.tr mevcut içerikleri ve güçlü yazar kadrosuyla, yeni dönemde dijital dünyada adından söz ettirecek bir mecra olma yolunda hızla ilerliyor.

Edebiyat dünyamızı çoraklaştıran sansürcülerin tahakkümünden kurtaran Necip Fazıl Ödülleri, objektif ve itinalı duruşuyla beş yıl içerisinde tartışılmaz bir kriter oluşturdu.

Star’a derinlik kazandıran bu kutlu yolculuk, her yıl daha büyüyen itibarıyla devam edecek.

Star Şehir Buluşmaları ise Anadolu’nun her köşesinde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı sohbetlerimiz sayesinde, sesi olduğumuz milletimizle olan bağlarımızı güçlendiren bize has bir ayrıcalıktır.

Gerek gazete ve eklerimizin tanıtım ve dağıtımında ve gerekse bu farklı organizasyonlarımızın gerçekleştirilmesinde en önemli katkıyı sağlayan departmanlarımıza, bütün bu faaliyetlerimize enerji kaynağı olmak için çaba sarfeden ilan/reklam departmanımıza ve her halukârda kaliteli bir Star’ı; zamanında siz okuyucularımıza ulaştırmak için her gün ayrı çaba sarf eden baskı ekibimize şükranlarımızı arz ediyoruz.

Ve tabii ki en büyük teşekkürü de siz değerli okuyucularımıza gönderiyoruz. Zira sizin teveccühünüz olmasaydı bu çabalarımızın hiçbir anlamı olmazdı.

Bugünkü şartlarda bir gazetenin, millete hizmette 20 yıla ulaşması az şey değildir.

Milletimizle birlikte nice 20 yıllara..