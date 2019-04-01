Seçim kampanyası iyi ki bitti!..

Abdulkadir Özkan / Milli Gazete

Bu yazımın konusu seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili olmalıydı. Oylamanın devam ettiği saatlerde yazımı yazmak durumunda olduğum için olaya farklı bir açıdan bakmak istedim. Çünkü bir olayın değerlendirilmesi için elde kesin bilgiler olması gerekir. Bu bilgiler olmadan yapılacak değerlendirme bir temenniden öte gitmez. Temenniyi de insanların taraftarı olduğu siyasi hareket belirler. Yani, insanlar gönüllerinden geçeni görmek isterler. Ancak, her şeye rağmen bir seçim kapmayası geride kalmış, saç kesilmiş öne düşmüştür. Bu bakımdan sonuçların sağlıklı değerlendirilmesi, ülkenin geleceği açısından önemlidir. Özellikle iktidar kanadının ders alması gerekiyor.

Çünkü insanımız pek çok maddi ve manevi sıkıntı ile boğuşmaya mahkûm edilmiş durumda. Seçim kapmayası sırasında bu bakımdan insanımız mahalli idarelerde sorunlar konusunda partilerin çözüm tekliflerini görmek, genelde de ülkenin acil çözüm bekleyen sorunlarının nasıl çözüleceğine dair partilerin programlarını ve tekliflerini duymak isterken buna imkân bulamadı. Estirilen bir takım tehlike ve tehdit söylemleri ile gerek mahalli, gerek ülkenin genel sorunları tartışılamadı dersem yanlış söylemiş olmam diye düşünüyorum.

Cumhur İttifakı bir ittifaktan çok kesin hatları ile ayrışmış bir cephe oluşturarak karşı tarafı da topluca bir cepheye sokup toptan terör örgütü ile işbirliği yapmak ile suçlayarak çözmeleri gereken ama bunca yıllık tek başlarına iktidar olmalarına rağmen çözmedikleri, çözemedikleri sorunları toplumun gözünden gizleyerek ülkenin beka sorunu olduğunu, ne kadar başarısız olurlarsa olsunlar, ülkenin beka sorununa çözüm bulmak için ille de kendilerinin yeniden seçilmesi gerektiğini savundular. Öyle bir kampanya yürütüldü ki, insanlar, ‘Kardeşim 17 senedir bu ülkeyi siz yönetiyorken sorunları çözmek bir yana daha da ağırlaştıran sizler değil misiniz? Buna rağmen bizden tekrar nasıl oy istiyorsunuz?’ sorusunu dillendiremedi. Belki de insanlar oluşturulan psikolojik baskı sebebiyle bu duygularını yüksek sesle dile getiremediler.

Bu bakımdan ortaya çıkan görüntü insanları ciddi olarak rahatsız ediyordu. Seçimlerin yapılmış olması en azından bu olumsuz havanın sona ermesine vesile olacağı için, başlıkta, “Seçim kampanyası iyi ki bitti” cümlesini kullandım. Biliyorum ki, ülkenin ayrışmaya değil kucaklaşmaya, birleşmeye ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap verilmesi gerekirken oy uğruna ayrışmaya zemin hazırlanması, seçimlerden sonra oluşan olumsuz havanın bir süre daha devamına sebep olabilir.

Her şeye rağmen seçimlerden ümitliyim. Nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, sert söylemleri ile toplumu gerenlerin seçimlerin ardından tavırlarını yeniden değerlendirmek durumunda kalmaları bile olumlu olacaktır. Bu duygularla seçimlerin her durumda kucaklaşmaya zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Bu bakımdan seçim sonuçlarını sağlam bilgilere ve verilere dayanarak yarınki yazımda dile getireceğim. Yazımı noktalamadan Saadet Partisi örgütleri ve taraftarlarının tüm imkânsızlıklara ve yürütülen iftira kampanyasına rağmen yiğitçe gece gündüz demeden davalarına sahip çıkan kardeşlerimizin hepsini bu olumsuz şartlar atında sergiledikleri gayretli çalışmalarından dolayı birer kahraman olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.