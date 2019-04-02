Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Bu seçimden de AK Parti 1. çıktı.

Bu seçimden HDP zayıflayarak çıktı. Bu seçimde İyi Parti buharlaştı. Bu seçimde Sarıgül bitti. MHP ve CHP daha kazançlı idi.

AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyükşehirleri kaybetti. Daha doğrusu İstanbul konusunda itirazlar var. Sonuç birkaç gün sonra belli olacak. Ankara ve İstanbul’da ilçe belediyelerinde durum daha farklı. Aynı şekilde belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerinde de farklılık sözkonusu. Bu da birçok il ve ilçede gelecekte ciddi sorunlara sebeb olabilir.

Bu seçim sonuçları kimseyi tatmin etmeyecek. CHP seçimi ülke genelinde kaybetse de Ankara ve İstanbul’da seçimi kazanmış olması ile moral buldu.

Erdoğan 4,5 yıl seçim olmayacağını söylese de Kılıçdaroğlu rahat durmayacaktır.

Bu seçim bugün için bir yerel seçimden daha fazla bir anlam ifade ediyor. AK Parti bu gerçeği görecek, kabine ve parti üst yönetiminde yenilenmeye gidecektir. Dahası belediyelerde kaybedilen yerlerde, bu kişilerin listeye girmesi için aracı olanların kim oldukları da değerlendirilmelidir.

Beştepe’deki danışmanlar ve politika kurullarının da gözden geçirilmesi gerek.

Kazanılan il ve ilçelerde genel sekreter ya da belediye başkan yardımcılarının atanması konusunda son derece dikkatli davranılması gerek.

Ben daha ilk günden uyarımı yapmıştım. Demiştim ki, “Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz”. Ama o gürültü arasında sesimi duyuramadım.

Seçim süresince herkes kendi türküsünü söyledi. Halkın kafasındaki suali mukadderler cevabını bulmadı. Yolsuzluklar konusu konuşulmadı. Adalet konusu konuşulmadı, aile, gençlik konusu konuşulmadı. Üslub çok içaçıcı değildi. Hucurat 6, 9, 11 ve 12 açısından konuşmaları bir değerlendirin bakalım. “Beka sorunu” (!) gibi bir “sorun” tartışılıyordu. Öte yandan “aşk” ve “sevda” vardı. Bu şartlarda kime ne anlatabilirsiniz ki.

Bakın katılım bu kadar yüksek olmayacaktı. Seçmen baktı sandık gidiyor. AK Parti’yi uyaralım derken CHP başına alıp gidiyor, öğleden sonra AK Parti tabanında bir hareketlilik yaşandı. Yine de yüksek oranda iptal var. Bu iptal olayı CHP’de de yaşandı. Eğer bu sonuçlar iyi okunup, tabandan gelen sese kulak verilmezse bu sonuç sonun başlangıcı olabilir.

Bu sonucun doğru okunup, doğru yorumlanması ve çok geçmeden tabanın talepleri doğrultusunda adımlar atılması gerekir. Meydan okuma, aba altından sona gösterme, hiçbir şey olmamış gibi davranmak tabanda daha ciddi bir çözülmeye sebeb olabilir. Eğer bu çözülme başlarsa, tabanda yeni arayışlar gündeme gelebilir.

İstanbul’da sonuçlar AK Parti aleyhine kritik eşiğe gelince sahadan gelen sonuçların ekrana yansıması durunca bir şok spekülasyona sebeb oldu. Bu tür işlerin kimseye yararı yok. Söylenti kargaşanın ikiz kardeşidir. Bir şeyin şüyuu vukuundan beter olabilir.

Bu arada bu ittifakların ne getirip ne götürdüğü de tartışılacaktır. Kesinlikle getirileri de olmuştur, götürüleri de. Bunun hesabı yeniden yapılacak.

Şimdi şöyle bir durum da var. Merkezi yönetim AK Parti’de. Yerel yönetimlerde durum daha karmaşık. Belediye meclislerinde durum farklı, büyük şehirde belediye bir partide, ilçeler başka partilerde. Belediye meclislerinde durum daha da farklı. Bunun siyasi kararlara nasıl yansıyacağını göreceğiz.

Burada merak edilen bir diğer konu, Mansur Yavaş hakkında yaşanan polemiklerin bundan sonraki siyasi gündeme nasıl yansıyacağı ile ilgili.

İstanbul itirazlar sebebi ile en çok tartışılacak bir il olacak. Bir ilçe belediye başkanının, AK Parti gibi bir partiden aday olan, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık yapmış yılların politikacısı karşısında elde ettiği başarı tartışılmaya devam edecek. CHP ve İmamoğlu’nun bu işi bu noktaya kadar getirmiş olması bile büyük bir başarı. Belediye Meclisindeki oy sayısı itibarı ile de her iki taraf için de zor bir süreç olacak.

Sonuçta milli iradenin tecellisi bu şekilde oldu. Herkesin bu sonuçları dikkate alması gerek. CHP kaybettiği bir seçimden zafer kazanmış gibi davranarak aslında kendini kandırıyor. CHP’deki bu zafer havası, aslında seçim sonuçlarının Kılıçdaroğlu’nun konumunu güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu bir ortamı sağlamış olmasından kaynaklanıyor.

Seçim bitti ama sanırım bu bir hafta boyunca seçim sonuçları tartışılmaya devam edecek. İtirazların sonucu nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

İster beğenelim, ister beğenmeyelim sonuç bu! Bu sonuca göre, tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bundan sonra neler olacağını hep birlikte yaşayarak öğreneceğiz. Dileğim AK Parti’nin en kısa zamanda içini temizleyerek, ülke gündemine sahip çıkması. Türkiye’nin her anlamda boşa geçirecek bir saniye zamanı, boşa harcayacak bir kuruş parası, gözden çıkaracağı tek bir ferdi yok. Düne dair ne varsa dünde kaldı. Şimdi hep birlikte olanlardan ders alarak önümüze bakmamız gerek.

Selâm ve dua ile.