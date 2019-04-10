İtiraf ediyorum Bahçeli’ye haksızlık yaptım

Mehmet Ocaktan / Karar Gazetesi

Zaman zaman bu köşede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren yazılar yazdım. Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmelerin başladığı ilk günden bu yana, hemen herkes gibi ben de Bahçeli’nin tahmin edemediğimiz bir “hesap” içinde olduğunu, hatta AK Parti’ye tuzak kurduğunu ve yolun bir yerinde hesabı keseceğini düşündüm ve de yazılar yazdım.

Bu yüzden MHP yönetiminden sert eleştiriler aldım, partinin genel sekreteri doğrudan ismimi vererek basın açıklaması bile yaptı. Herkesin malumu olduğu üzere, 24 Haziran seçimleri sonrasında Bahçeli içlerinde benim de olduğum bir grup gazeteciyi hedef gösteren bir ilan yayınladı. Yani halen Bahçeli’nin sevmediği gazeteciler listesinde bulunuyorum.

Çok şükür şu güne kadar başımıza bir şey gelmedi, ayrıca dert etmiyorum da...

Bütün bunlar bir tarafa, şimdi görüyorum ki gerçekten Bahçeli’ye haksızlık etmişim. Şimdi baktığım pencereden görüyorum ki, Bahçeli’nin AK Parti’ye yönelik hiç öyle gizli hesabı filan yok. Evet geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birbirlerine ağır hakaretler ettiler, bana göre aslıda birbirlerine karşı telafisi çok da mümkün olmayan sözler sarfettiler. Ama şimdi artık o noktada değiller ve çok esaslı bir ittifak içindeler.

Bahçeli’nin AK Parti’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı gizli planlar içinde olmadığını söylerken, esas itibariyle şunu ifade etmek istiyorum. MHP lideri anayasa referandumundan itibaren, genel siyaset anlayışının çerçevesi içinde partisine yeni bir hedef çizdi. Bunun sonucu olarak da gerek 24 Haziran seçimlerinde, gerekse 31 mart yerel seçimlerinde politik hedeflerinden asla bir sapma göstermedi.

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Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki, Bahçeli erken seçimi dillendirdiği ilk gün, AK Parti ile uzun vadeli bir ittifak hedefini önüne koymuştu. O günlerde Bahçeli’ye yakın bir gazeteci dostumun şu sözleri hala kulaklarımda... Demişti ki: “Sayın Bahçeli erken seçimi dillendirdiği gün AK Parti ile ittifak yapmayı kafasına koymuştu. Cumhurbaşkanlığında kayıtsız şartsız sayın Erdoğan’ı destekleyecek, ancak milletvekilliğinde AK Parti’nin içindeki merkez sağ oyları MHP’de bütünleştirecek. Unutma, bugünkü AK Parti eski Refah, ANAP, DYP ve MHP tabanından oluşuyor. Halihazırda AK Parti’den memnuniyetsiz olan seçmenler, doğal olarak MHP’ye akacaktır.”

Gerçekten de 24 Haziran seçimlerinde yüzde 7 civarında bir AK Parti oyu MHP’ye gitti. Hatırlayalım 24 Haziran öncesinde hiçbir araştırma şirketinin verilerinde MHP yüzde 7’nin üzerinde gözükmüyordu, ama yüzde 11 oy aldı. Üstelik de yüzde 7’ye yakın bir oyunu İyi Parti’ye kaptırmış olmasına rağmen...

Henüz araştırma şirketleri tarafından ayrıntılı analizi yapılmadı ama, 31 Mart seçimlerinde MHP’nin oyunun yüzde 16-17 civarında olduğu muhakkak. Dolayısıyla MHP liderinin gizli oyunlar içinde olduğunu düşünmeye gerek yok. Bahçeli son derece rasyonel bir şekilde siyasi hedeflerini belirlemiş ve bu yolda tavizsiz bir şekilde ilerliyor.

Galiba şunu söylemek bir kehanet değil artık, gelecek seçimlerde MHP’nin oyu yüzde 20’ler civarında olacaktır. Zira son iki seçimin sonuçları da göstermektedir ki, AK Parti’den memnuniyetsiz olan kesimlerin adresi MHP’dir.

MHP lideri de seçmenin gittiği istikameti görüyor ve bu çerçevede AK Parti’yi rahatsız edecek en küçük bir adım atmıyor, sadece sabrediyor.

Düşünün ki AK Parti şu günlerde İstanbul seçimini iptal ettirmek için resmi başvurusunu yapmış durumda. Ve Bahçeli anında topa girerek, AK Parti’yi rahat hissettirebilmek için seçimlerin yenilenebileceği sinyalini verdi bile... Çünkü bu tür zoraki girişimlerin AK Parti’nin millet nezdindeki pırıltısını azaltacağını ve kendisine olan teveccühün daha da güçleneceğini en iyi Bahçeli görüyor.