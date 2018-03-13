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SGK'dan 16 ilde 60.3 milyon TL'lik satış

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SGK'dan 16 ilde 60.3 milyon TL'lik satış
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 16 ildeki 35 gayrimenkulü ihale ile satıyor. İhaleler 27-28-29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek..
SGK'dan 16 ilde 60.3 milyon TL'lik satış SGK'dan 16 ilde 60.3 milyon TL'lik satış SGK'dan 16 ilde 60.3 milyon TL'lik satış

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 16 ilde yer alan 35 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Satışa sunulan gayrimenkuller arasında İstanbul Silivri'ye bağlı Selimpaşa Mahallesi'nde yer alan 13 bin 633 metrekare büyüklüğündeki arsa yer alıyor. Bu arsa 13 milyon 600 bin TL'den alıcısını bekliyor. Muş Merkez'deki Yaprak Tütün Bakımevi ve arsası 20 milyon 970 bin TL'ye satılıyor.

Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli ise 60 milyon 317 bin TL olarak belirlenmiş olup ihaleleri 27-28-29-30 Mart tarihlerinde yapılacak.

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.     No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok.   No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

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** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

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