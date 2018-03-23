23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Erdoğan istedi! 3. Havalimanı'nın yanına yapılıyor

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kanal İstanbul projesinden çıkacak 1,5 milyar metreküplük toprağın ne yapılacağını açıkladı.
Erdoğan istedi! 3. Havalimanı'nın yanına yapılıyor
Erdoğan istedi! 3. Havalimanı'nın yanına yapılıyor Erdoğan istedi! 3. Havalimanı'nın yanına yapılıyor Erdoğan istedi! 3. Havalimanı'nın yanına yapılıyor

Bakan Arslan, toprağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok istediği 3. Havalimanı'nın yanındaki arazinin yeşillendirilmesi için kullanılacağını söyledi.

Kanal İstanbul projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dev projeden çıkacak 1,5 milyar metreküplük toprağın akıbetinin ne olacağını da açıkladı.

İKİ FONKSİYONU VAR

Bakan Arslan, ''Kanal İstanbul'un birinci fonksiyonu; Boğaz üzerindeki tehlikeyi azaltarak Kanal İstanbul'a çekmekti. İkinci fonksiyonu; o bölgedeki belli bir kuşak içinde kentsel dönüşüm yaparak daha konforlu ve standarttı yüksek yaşam kazandırmış olmak. O bölgedeki insanların böyle bir şansı olacak. 

Daha akılı şehirler marifeti ile insanların o bölgede yaşam şansı olacak. Boğazı görmek için dünyadan bir çok turist geliyor, aynı şekilde Kanal İstanbul'u ve Kanal İstanbul'un etrafındaki yeniden yapılanmayı görmeye gelen bir çok misafiri ağırlayacağız. 

Kanal İstanbul ile ilgi birçok alternatif çalışıldı ama sonra 5 güzergaha düşürüldü. 5 güzergah üzerinde epeyce çalıştıktan sonra bir güzergahı açıkladık. Artık herkes hangi güzergah olduğunu biliyor" dedi.

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ÇOK İSTİYOR''

Kanal için yaklaşık 45 km.'lik Küçükçekmece, Sazlıdere ve Durusu güzergahının belirlendiğini, söyleyen Arslan buradan yaklaşık 1,5 milyar küp malzeme çıkacağını sözlerine ekledi. Arslan bu malzemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok istediği 3. Havalimanı'nın yanındaki arazinin yeşillendirilmesi çalışmalarında kullanılacağını dile getirdi.

TARIM ARAZİLERİ VE ADALAR İÇİN DE KULLANILACAK

Arslan, "Bu çıkan malzemenin bir kısmını 3'üncü Havalimanı'nın yan tarafında bulunan kömür ocaklarından kaynaklı çukur ve bataklıklar var, oralara doldurarak ve yeşillendirerek değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın çok istediği bir durumdu. Üst tabakada yine tarıma elverişli bir toprak çıkacaktır, o toprağı da tarım arazilerinde kullanmak üzere sevk edeceğiz. 

Ancak yine çok büyük bir topraktan ve çok büyük hafriyattan bahsediyoruz. Bunun dışında kaya ve moloz çıkacaktır. Bunlarla biz adalar oluşturmayı hedefledik. Marmara Denizi yani Küçükçekmece tarafında adalar oluşturacağız. O adaların kendisi de bir cazibe merkezi haline gelecek. Onlara da eminiz ki günün sonunda çok sayıda turist gelecek. Sonradan yapılmış olan adaları görmeye gelecekler o adalar üzerindeki yaşam alanlarını göremeye gelecekler" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE DOLGU YAPILACAK

Çıkan malzemeyle Karadeniz tarafında da bir dolgu yapılacağını söyleyen Arslan, "Turizm boyutuyla adalarda önemli. İlk etapta en az iki ada olmasını öngörüyoruz. Bunun dışında da Karadeniz tarafında da çıkan malzemeden dolgu yaparak serbest bölge lojistik merkezi yağmayı planlıyoruz ki Karadeniz'den gelen gemilerin getirdiği yüklerin Kanal İstanbul'a girmeden önce elleşlenebilmesi hem yine o bölgedeki havalimanının avantajını da kullanarak bir lojistik merkezi alanı oluşturulması.

Bunun bir kısmı gemilerle kanaldan geçebilir, bir kısmı raylı sistemle Avrupa istikametine ya da tam tersi Asya istikametine gidebilir. Bir kısmı da hava taşımacılığına uygun olabilir. Çıkan malzemeyi değerlendirerek Karadeniz tarafında da bir dolgu yapacağız" şeklinde konuştu.

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