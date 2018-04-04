04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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İstanbul'un en değerli arazisi satıldı!

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İstanbul'un en değerli arazisi satıldı!
İstanbul’un gündemini yıllardır meşgul eden kentin en kupon arazilerinden Etiler’deki 31 bin 885 metrekarelik parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün ihaleye çıkarıldı.
İstanbul'un en değerli arazisi satıldı! İstanbul'un en değerli arazisi satıldı! İstanbul'un en değerli arazisi satıldı!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için bugün hasılat paylaşım ihalesi düzenledi.

Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihale sonucu arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin lira karşılığı Kiptaş’ın oldu.

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Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor. Yükseklik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40’ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenen ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat istendi. Teklif verecek firmalar için 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etme koşulu getirilmişti.

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