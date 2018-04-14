14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Kriz var diyenlere tokat gibi cevap! Rekor geldi

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Kriz var diyenlere tokat gibi cevap! Rekor geldi
"İnşaat sektöründe kriz var","konuta talep yok" söylentilerine en iyi cevap TOKİ Kayaşehir başvurularından geldi.
Kriz var diyenlere tokat gibi cevap! Rekor geldi Kriz var diyenlere tokat gibi cevap! Rekor geldi Kriz var diyenlere tokat gibi cevap! Rekor geldi

TOKİ Başkanı Ergün Turan, orta gelir katmanı için satışa sunulan 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvurunun geldiğini söylerken sektördekilere yol gösterici olsun dedi.

Konut satışların azaldığı bir ortamda vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen Turan, "Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Bu sektörümüz için yol gösterici bir durum" diye konuştu. 

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" açıklamasında bulundu. 

605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade eden Turan "Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi. Turan, ayrıca gelen yoğun talebin ekonomik büyümenin ve ekonomiye olan güveninin göstergesi olduğunu da söyledi. 
Başvuruları tamamlanan 605 konutun 1+1'den 4+1'e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini belirten Turan, 1+1 dairelere bin 403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4+1 daireler 555 başvurunun yapıldığını söyledi. 

Turan, ayrıca 25 Nisanda yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 2 Mayıs'ta ödenmeye başlayacağını belirtti. 

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, "Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" ifadesini kullandı. 

"Milletimizin sevincinden güç alıyoruz" 

Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşların sevincine, izledikleri ve fotoğraflarını gördükleri kura çekimlerinde şahitlik ettiklerini belirten Turan, "TOKİ ekipleri olarak yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 
"Milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz" diyen Turan, şöyle devam etti: 

"Milletimizin sevinci, en büyük motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Milletimize iyilik üreten bir kurum olarak 2018’de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermeye devam ediyoruz. Büyük yatırımların etkisiyle aktif bir süreç yaşayan sektörümüzde, alt ve orta gelir grubundakilere dönük yaklaşık 822 bine ulaşan konut üretimimizle idaremiz sektöre öncülük eden çizgisini koruyor. İdare olarak 2018 yılında da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 60-65 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyoruz." 

Yatay mimari ve mahalle kültürü 

Şehirleri 2023 Türkiye’sine hazırladıklarını vurgulayan Turan, "2023 giden yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri de başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm projelerimizde dikey değil yatay bir yapılaşma olacaktır. Huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde hayat bulması için, TOKİ olarak artık sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkan tanıyan projeler üretiyoruz.

Temel üretim disiplinlerimizin bir diğeri ise 'mutlak kalite' yaklaşımıdır. Kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi idaremizin öncelik sıralamasında birinci sıradadır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz" dedi. 

Kayaşehir’de başvuruları tamamlanan projenin de yatay mimari ile inşa edilip mahalle kültürünü barındıracağını belirten Turan, proje içerisinde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçların yer alacağını söyledi. 

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