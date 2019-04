Peşinatsız, Faizsiz, Kredisiz Ev Almak İsteyenler Sizi Şöyle Alalım...

Bugüne kadar 135 bin kişinin ev sahibi olmasına imkan tanıyan Eminevim bugün sizin de düşlediğiniz eve sahip olmanızı sağlayabilir. Üstelik bankalardan Mortgage kredisi ya da konut kredisi çekmenize, bine bin katan faizlere de gerek yok. Eminevim güvencesi ile peşinatsız, kredisiz ev sahibi olabilirsiniz. Peki ama nasıl, işte kredisiz ev alma sisteminin püf noktaları.



Eminevim'in Kredisiz Ev Alma Süreci Nasıl İşler?



Kredisiz ev almak istediğinizde Eminevim, bütçenize uyacak pek çok sistemi önünüze serer. Sabit yardımlı çekilişli sistem, peşinatsız çekilişli sistem, vade ortası sistem, değer artışlı sistem ve düşük taksitli çekilişli sistem bunlardan bazıları... Eminevim elbirliği sisteminde kendinize en uygun planı kolayca tercih edebilirsiniz. Çekilişli sistemde seçtiğiniz vade sayısına göre 40 ile 200 kişi arasındaki farklı gruplara dahil olabilirsiniz. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda her ay bir kişiye kredisiz almak istediği konutun toplam bedeli ödenir. Böylelikle de her ay sisteme dahil olan bir kişinin faizsiz ve kredisiz ev sahibi olması sağlanır. Ev hanımlarının altın günü mantığını taşıyan sistemde isminiz sisteme girdiğiniz ilk ay da çıkabilir son ay da.... Çekilişli sistem dışında evinizin teslim tarihinin net olarak belirlendiği vade ortası sistemini de tercih edebilirsiniz. Vade ortası sistemde kredisiz ev sahibi olmak için, sadece toplam vade sayınızın yarısını tamamlamış olmanız gerekir. 100 taksit varsa 51. taksitte evinize kavuşursunuz. Bütçenize göre aylık ne kadar taksit ödeyecek, ne kadar süre sistemde kalacağınızın kararını tamamen siz verebilirsiniz.



"Neden Özellikle Bu Sistemi Tercih Etmeliyim" Diye Soranlar İçin...



Neden bu sistemi tercih etmeliyim diye düşünenlere birçok neden sıralanabilir. Bunlardan ilki bu sistem ile dilerseniz büyük bir yatırım yapın dilerseniz sadece başınızı sokacak bir ev alın. Alacağınız faizsiz kredisiz ev taksitlerini de ödeyeceğiniz meblayı da tamamen siz belirlersiniz. Ödemelerinizi kendi bütçenizi zorlamadan, herhangi bir riske girmeden yapabilirsiniz. Dahası başta, arada ve sonunda herhangi bir ara ödeme yapma zorunluluğunuz da yok. Faiz olmaması ise sistemin en büyük avantajlarından biri! Nakit birikiminiz olmasa dahi bankaya başvurmak zorunda değilsiniz ve yüksek faiz oranları, peşinat ya da ipotek derdi ile de uğraşmanıza gerek yok. Herhangi bir peşinat ödemeksizin hayalini kurduğunuz faizsiz, kredisiz ev Eminevim güvencesi ile sizin olabilir.



Kredisiz Ev Almak İçin Doğru Adres Eminevim



Eminevim her açından sizi güvenilir biçimde ev sahibi yapıyor. Üstelik bankasız, kredisiz, faizsiz... Sistem son derece kolay ve hızlı işliyor ve siz ev sahibi olmak isteyenler için her şey düşünülmüş durumda. Tek yapmanız gereken Eminevim ile kredisiz ev almak için iletişime geçmeniz. Bundan sonraki aşamada firmanın alanında uzman ve deneyimli gayrimenkul personelleri size en uygun çözümü sunarak, süreci hemen başlatıyorlar. Eminevim şikayet ve bildirim hattı 444 36 46 numaralı telefonunu arayarak alanında uzman müşteri temsilcisi ile de görüşerek ön bilgi alabilir, bildirimlerinizi yapabilirsiniz. Eminevim ülke genelinde 103 şubede kesintisiz olarak hizmet veriyor. Eminevim'in paylaşımcı ve yenilikçi yaklaşımı ile banka kredisine ihtiyaç duymadan peşinatsız, faizsiz, kredisiz ev sahibi olmanız mümkün! Dilediğiniz gayrimenkule sahip olmak istediğinizde oradan oraya koşturmadan yapmanız gereken ilk ve tek şey Eminevim'in kapısını çalmak!