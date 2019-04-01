Acarkent İstanbul’ un Doğal Yaşam Bölgesi

Bu nüfusa sunulması gereken hizmetler nedeniyle oluşturulan altyapı ve mimari, çok katlı ve bir arada sürdürülen bir yaşam, yeşil alan azlığı gibi farkında olmadan doğadan kopmamıza ve dolayısıyla düşük yaşam kalitesi oluşturmasına neden olur. İstanbul tüm doğal güzelliğine rağmen en yorucu şehirlerden biridir. Bunun ana sebebi yanlış yapılanma ve olabildiğince az bırakılmış yeşil alanlardır. Doğadan kopmamıza neden olan bu durum, her açıdan değişmiş bir yaşam tarzını işaretler. acarkent İstanbul için bir nefes alma olanağı sunuyor.



Doğanın ortasında, İstanbul’ un dillere desten doğal güzelliklerinin ve ormanın içerisinde, şehrin içerisinde ama şehir olmayan bir yerleşim alanı oluşturduk. Beykoz ormanlarının içerisinde, benzersiz güzellikte hazırlanan yapılar, acarkent villa olarak lanse ediliyor. Şehir merkezine çok yakın bir konumda ve İstanbul içerisinde böylesine muhteşem bir girişim, çok yoğun ilgi gören bir proje haline dönüştü. Unvanlı ve şöhretli birçok sakini bulunan Acarkent, aynı zamanda elit insanların bir araya geldiği bir yerleşim alanı olarak öne çıkıyor.



Acarkent’e Nasıl Gidilir? Sorusu bu sebeple sıklıkla sorulan bir soru. Avrupa Yakasından gelecekler için Acarkente ulaşım pek çok farklı seçenek sunuyor. Bununla birlikte en kolay tarifi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ nü kullanarak geçiş yaptığınızda, Riva Sapağı’ na girmeniz ve Riva yolunu doğrudan takip etmenizdir. Anadolu Yakası’ ndan gelecekler, doğrudan Riva Yolu’ na ulaşarak, bu yolu takip etmeleri halinde kolay bir şekilde, muhteşem yerleşim birimimize ulaşabilirler. Ulaşımı son derece kolay ve hızlı olan villalarımız, metropolün ortasında doğayla iç içe bir yaşam sürdürmenizi sağlayacak avantajlar sunuyor. Benzersiz avantajlar ve kampanyalarımızla ilgili bilgi almak için, muhteşem yerleşim birimimizi ziyaret etmenizi öneriyoruz. Boğazın ve ormanların eşsiz havası ve atmosferiyle, tatil yapar gibi yaşamak için, benzersiz avantajlarla hizmetinize sunduğuz, çeşitli büyüklüklerde ki villalarımızı yakından incelemenizi tavsiye ediyoruz. İstanbul’ un muhteşem bitki örtüsü ve doğal güzelliklerine yakından şahit olabilmek, bu büyükşehirin içerisinde, doğanın ortasında yaşamak için, mutlaka Acarkent’ ,i ziyaret ederek bilgi almalısınız.