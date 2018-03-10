Geçmiş günahlarımız için Allah’tan bağışlanma dileyelim

Fuat Türker / Habervaktim.com

Değerli kardeşlerim…

Yeryüzüne bir damla olarak düşen biz, kemiğe giydirilmiş bir et olarak doğduk ve büyüdük… Dünya, tüm ihtişamıyla bizlere ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor… İster iman edelim ister etmeyelim bir şekilde öleceğiz ve etlerimizi kurtçuklara, kemiğimizi de toprağa yem edip ruhumuz geldiği yere tekrardan geri dönecektir…

Allah’ın huzuruna alındığımızda günahlarımızla yüzleşmek istemiyorsak, orada da günahlarımıza Allah’ı şahit tutmak istemiyorsak tövbe fırsatından yararlanalım… Unutmayalım ki defalarca tövbe etsek bile yine günah işlemeye meyyal yaratılmışız… Bu sebepten dolayı tevbe işini ciddiye alalım, çünkü ciddiye aldığımız oranda günahlardan uzaklaşacağız…

Günahlarımızın çokluğundan dolayı asla ve asla ümitsizliğe düşmeyelim… Unutmayalım ki bağışlamayı seven bir rabbimiz var…

İşlediğimiz günahlar ne kadar büyük ve ne kadar çok olursa olsun Allah’u Teâlâ hepsini bağışlayacağını Zümer suresi 53.ayette şöyle vaad ediyor: “Ey Muhammed, kullarıma şöyle dediğimi söyle: "Ey kendi aleyh­lerine haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüp­hesiz ki Allah, bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki o, çok affeden ve çok merhamet edendir.”

Bu sebepten bütün günahlarımızın bağışlanması için hemen şimdi Allah’tan özür dileyelim… Unutmayalım ki Allah’u Teâlâ iman etmiş kullarının kendi katına günahlardan arındırılmış bir şekilde çıkmasını ister ve tövbe edenleri de sever:

Allah’u Teâlâ bakara suresi 222.ayette bakın bir günahkâr kullarına nasıl bir müjde veriyor: “…Şüphesiz ki, Allah, tövbe edenleri de sever…”

Bir köşede sessiz bir şekilde tövbe eden bir insan farkında olmadan Allah’a şu mesajları verir:

1- Ya rabbi…! Vallahi sen her şeyi görür, işitir, bilir ve unutmazsın. Ben buna iman etmeseydim tövbe etmezdim…

2- Ya rabbi…! Vallahi senin cennetin ve cehennemin var. Buna iman etmeseydim tövbe etmezdim!

3- Ya rabbi..! Senin güçlü, benim de zayıf olduğuma iman etmeseydim tevbe etmezdim…

4- Ya rabbi..! Senin bağışlamayı sevdiğine iman etmeseydim ümitsizliğe kapılır tövbe etmezdim.

5- Ya rabbi..! Büyüklüğüne karşı kibirli olsaydım tövbe etmezdim…

Bak, gördünüz mü tövbeyle neleri ispat ediyor muşuz!

Bu sebepten Allah’u Teâlâ tövbe eden kulunu sever… Haydi, hemen şimdi Allah’a tövbe edelim ve Allah’ın sevgisini kazanalım…