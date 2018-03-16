Amigolar "Kılıçdaroğlu'nu batırıp CHP'yi çıkarmak" gibi olmayacak işler peşinde koşarken, bir yandan akla ziyan "kombinasyonlar" da düşünüyorlar...
Bunlardan biri de "karşı ittifak" arayışı.
Karşı ittifak kimlerle olur? AKP ve MHP dışında herkesle herkes arasında olur!
O zaman bunu biraz köpürtelim arkadaşlar...
"CHP-HDP" ittifakı gibi iki partiyi de mahvedecek bir ucubeyi bile destekleyelim! Destekleyelim ki, Kemalistler'den ayrı küfür, ayrılıkçı Kürtler'den ayrı küfür yiyelim! (Hatalar şampiyonu Kılıçdaroğlu'ndan bu hatayı da bekliyoruz.)
Bu arada Saadet Partisi diye bir partiyi bile "kilit" olarak pazarlayalım...
Saadet Partisi o kadar önemli bir partiymiş ki, muhalifi muvafıkı herkes onunla ittifak yapmaya can atıyormuş.
Saadet Partisi'nin niçin var olduğunu bile pek bilemiyoruz.
Bu, alt tarafı "Erbakan'sız Erbakan" Partisi...
Hani, Ecevit'siz Ecevit Partisi, Demirel'siz Demirel Partisi, Özal'sız Özal Partisi gibi siyasi mizah şaheserlerinin yanı sıra...
Esas olarak çağı ıskalamış ihtiyarlardan oluşuyor, "Tayyip Erdoğan'ın yükselişine gıcık kapan eski tüfekler" de diyebilirsiniz.
Böyle olunca da toplumda hiçbir ağırlığı yok.
Saadet Partisi'nin son seçimde aldığı oy, yüzde 0.7... Yüzde 1 bile değil.
Bu durumda nasıl "anahtar" ya da "kilit" oluyor bu parti?
Çünkü muhalif basın öyle istiyor, onun hayalini kuruyor.
Hani belki bir ihtimal Abdullah Gül'ü aday gösterir de Tayyip Erdoğan'ın oyları azıcık sakatlanır!
Bir de "İP-SP-DP" ittifakı zırvası var.
İP henüz hiçbir seçime girmiş değil çünkü son seçimden çok sonra kuruldu. "Yüzde 20 alır" diye uçanlar yavaş yavaş yüzde 13'e kadar indiler... Gerçekçi olanlar "yüzde 5 kadar"veriyorlar... Bunun altında da kalabilir hani.
SP, yukarıda belirttik, yüzde 0.7... DYP-ANAP kombinasyonu da yüzde 0.1 çıkmıştı...
Bunlar ittifak yapsalar ne olacak, gerdeğe girseler ne değişecek?
Ne yüzde 10'u aşabilirler, ne meclise girebilirler. Kaldı ki, meclise girseler iktidarı mı etkileyecekler? İktidar mecliste oluşmayacak ki!
Ama laf olsun, sayfa dolsun tabii.
Bu ittifak (İP-SP-DP), "barajı aşabilecek yapıya ulaşmanın ötesinde, başka partiye gitmiş seçmeni de getiriyor"muş! Bu da cumhurbaşkanlığı seçimini bile etkiliyormuş...
Yapma yahu? "Meralci" olduğun hiç belli olmuyor...
Yani ablanızın o "yüzde 0.7 artı yüzde 0.1'e", yüzde 0.8'e ihtiyacı mı var?
Karanlıkta ıslık çalıyorsun.
Bak, İlker Başbuğ'u ya da Koç ailesinden birini öne sürmeye çalışanlar var, onlar senden daha gerçekçi sayılırlar.
Sen ne yap, biliyor musun?
CHP genellikle her seçimden "sonra" sonuçlar üzerinde şaibe yaratmaya çalışırdı, bu sefer taktik değişikliğine gittiler, şaibeyi seçimden bir buçuk yıl önce işlemeye başladılar. Bence al bunu köpürt.
Sonra da sel gibi akarsınız. Çamurlu olmasın ama.
16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
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