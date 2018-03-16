Gençler hangi mesleği seçmeli?

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Meseleye iki açından bakmalıyız tabii ki:

Birincisi, bir gencin gelecekte iyi bir hayat sürmesi, ekonomik sıkıntısı çekmemesi ve toplumda saygın bir yer edinmesi açısından nasıl bir meslek seçmeli, ona bakmalıyız.

İkincisi de, ülkemizin en önemli mesleki açığı nedir, hangi alanlarda dünya ile rekabet edemiyoruz, bir genç hangi mesleği seçerse ülkesine faydalı olur, buna bakmalıyız.

Bana bu konuda soru soran gençlere bu iki açıdan bakarak bazı meslek tavsiyelerinde bulunuyorum.

Sizinle de paylaşayım.

ULUSLARARASI HUKUK UZMANI

Türkiye’nin en zayıf olduğu alanlardan biri. Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere, birçok uluslararası mahkemede Türkiye ile ilgili davalarda yer alacak, iyi yabancı dil bilen ve uluslararası hukuka hâkim insanımız bulunmuyor.

Öte yandan büyük şirketlerin ve kurumların özel davalarında da bu uzmanlara çok ihtiyaç oluyor. Bu alanda İngiltere ve ABD’li uzmanlar dünyada çok etkin.

Hemen ekonomik getirisi çok yüksek, hem de ülkeye faydalı bir meslek.

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

Dünyadaki finans hareketleri, hem ekonomiyi, hem de siyaseti belirliyor. Para, altın, petrol, tahvil, borsa gibi finans dünyasının önemli oyuncularını iyi bilmek, bunların hareketlerini analiz edebilmek çok önemli bir uzmanlıktır. Buna şimdi bir de kripto para uzmanlığı eklendi.

Bankalar, finans kuruluşları, kredi derecelendirme kuruluşlarının içinde yer aldığı bu sektör dünyanın en etkili sektörüdür.

Maalesef Türkiye’de iyi yabancı dil bilen ve finans dünyasına hakim uzmanlarımız çok az.

KAMU DİPLOMASİSİ UZMANI

Türkiye’nin terör ve darbe ile mücadele, Afrin operasyonu, Halk Bankası davası gibi sorunların tümünde en çok sıkıntı çektiği konu, kamu diplomasi alanı oldu. Yani Türkiye kendini anlatamadı, dünya kamuoyunu ikna edemedi. Çünkü Türkiye’nin bir kamu diplomasi kurumu bulunmuyor. Dolayısı ile uzmanları da bulunmuyor.

Ancak Türkiye’nin yok diye bu alanı önemsiz sanmayın. Dünyada rekabetin zirve yaptığı bir dönemde, kamu diplomasi çalışmaları en önemli konular haline geldi. Bu alanın devletler için olduğu sanılsa da, aslında global şirketlerin de güçlü iletişim çalışmalarına çok ihtiyacı var.

Kamu diplomasisi alanında uzman yetiştirecek üniversitelerimiz yok maalesef. Lakin bu meslek çok önemli bir meslek.

YAPAY ZEKÂ UZMANI

Dijital devrimin meydana getirdiği büyük değişim, aslında birçok alanda yeni uzmanlıklara ihtiyaç olduğunu gösterdi. Yazılım bunun başında geliyor. Ancak artık sektör o kadar hızlı ilerliyor ve o kadar çok derinleşiyor ki, kendi içinde de bölünerek yeni uzmanlık alanları doğuruyor.

Dijital devrimin meydana getirdiği en büyük etkilerden biri yapay zekadır. İnsanlığın geleceğini en çok etkileyecek alan da budur. Bilişim dünyasının en fazla Ar-Ge yatırımı yaptığı bu alanda, çok sayıda uzmana ihtiyacımız var. Türkiye bu alanda çok geri kaldı.

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Dijital devrimin doğurduğu en büyük sorunlardan biri veri güvenliği meselesidir. Artık devletlerin ulusal güvenlik sorunu haline gelen, veri güvenliği için çok büyük yatırımlar yapılıyor.

Veri güvenliği siber saldırı, siber korsanlık gibi yeni savaş alanlarını da beraberinde getirdi. Rusya’nın ABD seçimlerine siber korsanlar aracılığı ile müdahale ettiği iddiası, siber güvenlik alanının ne derece önemli hale geldiğini gösteriyor.

Ülkemiz de siber saldırılara sık maruz kalan bir yer. Bu nedenle çok sayıda iyi donanımlı siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var.

SOSYAL MEDYA UZMANI

Yine dijital devrimin doğurduğu yeni mesleklerden biri. Ticaretten, eğitime, medyadan sağlığa kadar, her alanda sosyal medya artık çok etkin kullanıldığından, sosyal medya uzmanlarına da bu nedenle ihtiyaç çok arttı.

Aslında iletişim fakültelerinin çok acil müfredat değiştirip, klasik gazeteci yetiştirmek yerine sosyal medya uzmanı yetiştirmesi gerekir. Zira piyasada çok sayıda sosyal medya uzamanı arayan iş ilanı var.

Üniversiteler bu konuda başarısız olduğu için, özel kurslarda ya da kişisel çabalarınızla sosyal medyanın etkin kullanımı öğrenin ve uzmanlaşın.