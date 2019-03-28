Ülkenin en ucunda iki şehir: Erzurum ve Ağrı

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Antalya ve İstanbul’da günlük gülistanlık havada seçim gözlemleri yaptım diye, takılan çok oldu. ‘Havası ve kendisi

Bu sefer Erzurum ve Ağrı’ya geldim. Erzurum’a indiğimde kar yapıyordu, hava buz gibiydi ve her yer karla kaplıydı. Ağrı da aynı. Böyle bir havada sahada seçim izliyorum. Bilginiz olsun!

ERZURUM FANTASTİK REKOR PEŞİNE

Erzurum’da hava soğuk ama Erzurum Cumhur ittifakı adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i sıcak hayaller ve fantastik planlar peşinde buldum.

“Ben Cumhurbaşkanımızın Erzurum’da aldığı % 72 oyu hedefliyorum. Neden biliyor musunuz? İzmir’e, Eskişehir’e destek olmak için. Biz yüksek alalım da Türkiye ortalaması yükselsin.”

Birçok ilde adaylar diken üstünde ama Mehmet Sekmen ve ekibi şaşırtıcı bir hedef peşindeler.

Hani imtihanlarda çan eğrisini değiştirmek için oynayan çalışkan öğrenciler vardı. Mehmet Sekmen öyle!

Hedef büyük ama gerçekleştirilmesi zor olacak. Sebebi güney ilçeler dedikleri, Karayazı, Karaçoban, Tekman, Hınıs ve merkezde olan HDP oyları.

Daha önceki seçimlerde bu dört ilçede HDP’li başkanlar seçilmiş ama bu ilçelerde büyükşehir için Sekmen’e hatırı sayılır oylar çıkmıştı. Daha sonra bu ilçelere kayyum atadı. Genel siyasi kampanyada HDP’ye yönelik çok sert eleştiriler muhalefeti oldukça konsolide etmiş ve bu kez büyükşehirlerde AK Parti adayı Sekmen’e oy çıkmasını zor sokmuş gibi gözüküyor.

MHP Erzurum’da aday göstermedi. Cumhur ittifakı adayı olarak Sekmen daha önce AK Parti ve MHP oylarının toplamı olarak % 75’in üzerinde oy alması gerekir. Lakin kağıt üzerindeki oyların sandıkta aynı şekilde çıkmasından endişe ediyor Sekmen ve ekibi. Zira MHP seçmeninin % 50 civarında sandığa gitmeme ya da İYİ Parti’ye yönelme tehlikesi var.

Yine de gördüğüm şehirler içinde Mehmet Sekmen en rahat başkan adaylarından biri. Üstelik Türkiye ortalamasını yükseltmek ve çan eğrisini değiştirmek gibi fantastik hedefler koymuş kendisine.

Dediğini yaparsa epey bir sükse yapacak bana göre.

AĞRI, GARİBAN AĞRI

Erzurum’dan doğum yerim olan Ağrı’ya geçtim. Üzülerek belirteyim ki, şehri fiziksel olarak çok kötü gördüm. Ana yollardaki asfaltlar çukurlarla dolu, ara sokakların çoğunda asfalt yok, binalar perişan, fakirlik her yerde hissediliyor.

HDP’li belediyenin bir şey yapmadığı ortada, yerine atanan kayyum ise şehrin altyapı ve acil sorunları çözmek için yoğun bir çaba içinde ama yetmiyor.

SAVCI SAYAN’IN ENERJİSİ VE TAHMİNİ

Ağrı AK Parti adayı Savcı Sayan, memleketi Ağrı için odaklanmış ve çok yüksek bir motivasyonla çalışıyor. Doğrusu Sayan’ın hem Kürt sorunu, hem HDP seçmeni, hem şehrin sorunları hem de, realiteyi çok iyi kavradığını gördüm. Analizleri ve yapmak istedikleri ayakları yere basan ve gelecek için ümit verir nitelikte.

Dün bahsettiğim, Cumhur İttifakı’nın HDP’yi ana merkeze alan ve ötekileştiren stratejisinin buradaki etkisini sordum. Sayan, “eğer HDP’yi yok saysalardı, hiç üzerine gitmeselerdi, burada çok rahat kazanacağıma inanıyorum” diyor.

Ben de şehirde Sayan’ın bir enerji yarattığını gördüm. Cumhurbaşkanı ve hükümetin desteğini aldığı için şehirde ciddi açılımlar yapacağına inanıyorum.

Ayrıca Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin ve diğer aktörlerin de yoğun bir şekilde şehir için çaba göstermesini eklediğimizde, Ağrı’da Savcı Sayan’ın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum.

Ülkenin en fakir şehrini ve tabii doğduğum yeri bu haliyle görmek beni çok etkiledi doğrusu. Umarım Savcı Sayan bu makus talihi değiştirir.