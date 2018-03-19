Emma ne dedi?

Fatma Tuncer / Milli Gazete

Karanlığın bütün yoğunluğu ile bastırdığı toplumlarda, hiç beklenmedik bir zamanda öyle bir ses yükseliyor ki, o ses birey ve toplumların vicdanlarını harekete geçirir ve yüreklerini cesaretlendirir. Geçtiğimiz günlerde dünyada yayılan şiddet ve terörün kaynağı ABD’de, EmmaGonzalez adında bir genç kız silah lobisine karşı haykırdı ve “yeter artık!” dedi.

Emma, Florida’da 17 gencin katledildiği saldırıdan sağ kurtulan bir genç kız. Kolay yoldan silah edinilmesine yasal sınırlama getirilmesi gerektiğini aksi takdirde şiddetin dozunun giderek artacağını ifade eden genç kız Trump ve silah lobisine şöyle seslendi:

“Milletvekili ve Senato’nun süslü koltuklarında oturan ve Ulusal Silah Birliği’nin (NRA) fonladığı politikacılar bize, bu tür bir trajediyi engellemenin hiçbir yolu yoktu diyor. Silah edinmeyi ve taşımayı zorlaştırmanın şiddeti azaltmayacağını iddia ediyorlar. Biz buna zırva diyoruz. Silahların bıçaklardan farkı yok ve bir silahın ancak bir otomobil kadar tehlikeli olabileceğini söylüyorlar. Biz buna zırva diyoruz. Yüzlerce benzeri trajedinin hiç olmamasını engelleyecek bir yasa olmadığını söylüyorlar. Biz buna zırva diyoruz.” Saldırıda hayatlarını kaybeden gençleri anma programı düzenleyen bir grup Amerikalı, ABD’nin tüm şehirlerinde yürüyüş yaparak silahların rahatça temin edilmesine vurgu yapıp seslerini yetkililer duyurmaya çalışacaklar. Onların bu çıkışlarını destekleyenler eyleme desteklerini açıklayıp, hayatlarını kaybeden öğrencileri yâd ettiler.

Emma, silah yasasını protesto eden binlerce kişiden sadece biriydi. Genç kız başta Trump olmak üzere yetkililere sesleniyor yasanın değişmesini talep ediyordu. Nitekim ABD’de sıklıkla yaşanan silahlı saldırılara rağmen silah yasasında hiçbir değişikliğe gidilmiyor. Amerikan Anayasası’na göre her Amerikan vatandaşının silah bulundurma ve taşıma hakkı var. Bütün dünyaya terör ve şiddeti yayan, toplumları yoksullaştırarak kendine bağımlı kılan ABD zihniyeti, fertlerine güvensizlik ve şiddet aşılıyor. ABD ve yandaşlarının kendilerini özgürlükleri savunan barış yanlıları olarak tanıtmalarının arkaplanında da aslında taşıdıkları şiddet eğilimi var. Bu eğilimi kamufle edebilmek için ambalaja koyulmuş kavramlar icat ediyor ve bu kavramları pazarlayarak şiddete devam ediyorlar. Ne ilginç!