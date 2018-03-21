21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 116.432 0.85
  • Altın: 165,848 -0.48
  • Dolar: 3,9317 -0.21
  • Euro: 4,8170 -0.87

Elinin körü

» »
Engin Ardıç

Bu balonu çok uçurdular, uçurmayı da sürdürecekler:
"Demokrasi olmazsa kalkınma olmaz!" 
Tabii onlar böyle diyorlar, siz şöyle anlayınız:
"Türkiye'de demokrasi yoktur, dolayısıyla kalkınma da yoktur."
Peki, ekonomik büyüme, katlana katlana giden ihracat, sanayi yatırımları, adım başı inşaat, yapılan gökdelenler, siteler, alışveriş merkezleri, yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, şu bu?
Demek ki kalkınma varmış.
Öyleyse demokrasi de varmış.
O zaman boş konuşuyorsun hemşerim.
Ama muhalif politikacısın ya, bir uyuzluk etmen de şart tabii...
Ki, Aydın Doğan'ın adamları alıp kullansınlar, sayfa manşeti yapsınlar.
Gereksiz bir partinin başkan yardımcısı söylemiş.
Allah muhabbetinizi arttırsın.

***
Demokrasi olmadan kalkınma olmaz ha?
Demek ki Sovyetler Birliği otuzlu yıllarda o misli görülmemiş sanayi ve kalkınma hamlesine "Stalin demokrasisi" sayesinde girişmiş...
Demek ki Almanya, ekonomik krizin etkisiyle yerlerde sürünürken devasa bir ekonomiye hem de birkaç yıl içinde "Hitler demokrasisi" sayesinde ulaşmış...
O kadar eskilere gitmeyelim:
Demek ki Çin, bir dünya devi olmasını, Çin Komünist Partisi'nin "tek parti diktası demokrasisine" borçlu!
Abuklamanın sonu yok.
Gene de bu "hafifi" sayılır.
Türkiye'de "Fetöcüler tutuklandığı için döviz yükseliyor" diyen teresler de var.
"Halkın aç ve sefil olduğunu" ısrarla iddia eden Tayyip düşmanları da var.
"Afrin'e girerseniz mahvolursunuz" deyip fena halde madara olan siyasi şaklabanlar da yok mu?
Çeşit çeşit...
İktidara geldikleri zaman faizleri yükselteceklermiş.
Ki, maliyetler patlasın.
Yatırımlar dursun.
Ekonomiyi dondurun...
O zaman da "Türkiye'de demokrasi olduğu için kalkınma durdu" mu diyeceksiniz?
Belki Ecevit'in 2002'de yaptığı gibi "kendi kendinize intihar edersiniz" ekonomiyi batırınca!
O şenlikli günleri göremeyeceğiz, çünkü iktidara gelmek bir yana barajı bile aşamayacaksınız.
Kaldı ki iktidara gelmek için mecliste çoğunluğa sahip olmak değil, cumhurbaşkanlığını kazanmak gerekiyor.
Ama genel başkanınız bile bunu bilmiyor, "hem iktidarı hem cumhurbaşkanlığını alacağız" diyor, ikisini ayrı şeyler sanıyor. Bir türlü öğrenemedi.
Bu kafayla gideceğiniz yer neresidir acaba?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri