Elinin körü

Engin Ardıç / Sabah

Bu balonu çok uçurdular, uçurmayı da sürdürecekler:

"Demokrasi olmazsa kalkınma olmaz!"

Tabii onlar böyle diyorlar, siz şöyle anlayınız:

"Türkiye'de demokrasi yoktur, dolayısıyla kalkınma da yoktur."

Peki, ekonomik büyüme, katlana katlana giden ihracat, sanayi yatırımları, adım başı inşaat, yapılan gökdelenler, siteler, alışveriş merkezleri, yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, şu bu?

Demek ki kalkınma varmış.

Öyleyse demokrasi de varmış.

O zaman boş konuşuyorsun hemşerim.

Ama muhalif politikacısın ya, bir uyuzluk etmen de şart tabii...

Ki, Aydın Doğan'ın adamları alıp kullansınlar, sayfa manşeti yapsınlar.

Gereksiz bir partinin başkan yardımcısı söylemiş.

Allah muhabbetinizi arttırsın.

***

Demokrasi olmadan kalkınma olmaz ha?

Demek ki Sovyetler Birliği otuzlu yıllarda o misli görülmemiş sanayi ve kalkınma hamlesine "Stalin demokrasisi" sayesinde girişmiş...

Demek ki Almanya, ekonomik krizin etkisiyle yerlerde sürünürken devasa bir ekonomiye hem de birkaç yıl içinde "Hitler demokrasisi" sayesinde ulaşmış...

O kadar eskilere gitmeyelim:

Demek ki Çin, bir dünya devi olmasını, Çin Komünist Partisi'nin "tek parti diktası demokrasisine" borçlu!

Abuklamanın sonu yok.

Gene de bu "hafifi" sayılır.

Türkiye'de "Fetöcüler tutuklandığı için döviz yükseliyor" diyen teresler de var.

"Halkın aç ve sefil olduğunu" ısrarla iddia eden Tayyip düşmanları da var.

"Afrin'e girerseniz mahvolursunuz" deyip fena halde madara olan siyasi şaklabanlar da yok mu?

Çeşit çeşit...

İktidara geldikleri zaman faizleri yükselteceklermiş.

Ki, maliyetler patlasın.

Yatırımlar dursun.

Ekonomiyi dondurun...

O zaman da "Türkiye'de demokrasi olduğu için kalkınma durdu" mu diyeceksiniz?

Belki Ecevit'in 2002'de yaptığı gibi "kendi kendinize intihar edersiniz" ekonomiyi batırınca!

O şenlikli günleri göremeyeceğiz, çünkü iktidara gelmek bir yana barajı bile aşamayacaksınız.

Kaldı ki iktidara gelmek için mecliste çoğunluğa sahip olmak değil, cumhurbaşkanlığını kazanmak gerekiyor.

Ama genel başkanınız bile bunu bilmiyor, "hem iktidarı hem cumhurbaşkanlığını alacağız" diyor, ikisini ayrı şeyler sanıyor. Bir türlü öğrenemedi.

Bu kafayla gideceğiniz yer neresidir acaba?