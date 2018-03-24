Engin Ardıç / Sabah

Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu "şekilleniyor"...

Bildiğimiz şekilde olan yanları da var, beklenmedik şekiller de yapmışlar...

Bir kere, her parti tek aday gösterebilecek. Bu biliniyordu.

Hem milletvekilliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olunamayacak. Bu da biliniyordu.

Yani, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olmasını hâlâ bekleyen safdil varsa, artık hiç beklemesin! "Benim adayım sayın genel başkanımdır" cümlesini hemen unutsun ki kendisiyle dalga geçilmesin.

Meral Hanım da eğer cumhurbaşkanlığına ille de aday olmakta ısrar edecekse, meclisi unutsun. Cumhurbaşkanı da olmayacağına göre mutfağının yolunu tutsun, dolma ve börek çalışmalarına eğilsin, eşi ve oğlu da mutlu bir nefes alsınlar.

Çünkü efendim, yeni şekil yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi kanununa göre, evet, 100 bin imza şartı devam ediyor ama "meclisten 20 kişinin imzasıyla aday olma" imkânı ortadan kalkıyor! Bundan vazgeçildi.

Yani, "beş kişi bende var, kalıyor on beş kişi, onları da nasıl olsa CHP'den falan ayartırım" düşüncesi artık geçerli olmayacak.

Parti olarak aday göstermeleri mümkün değil, çünkü "en son seçimde" en az yüzde 5 almış olmaları şart. En son seçime girmediler çünkü ondan sonra kuruldular.

Ama "toplasan yüzde 5'i bulan" başka partilerle işbirliği yapabilirler... Bu mümkün.

Yani DYP, DSP, Dolunay Partisi falan.

Ama onların toplamının da yüzde 5'i bulması zor.

Meral Hanım sonunda Türkiye Komünist Partisi'ne falan da muhtaç olursa büyük bir şenlik yaşanır!

Burada ilginç olan, 100 bin imza bulup bulamayacağıdır.

Doğu Perinçek "1 milyon imza toplayacağını" iddia ettiğine göre, hanım da en az 5-10 milyonu bulur herhalde canım!

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İmzaların "nasıl" toplanacağı konusu hâlâ karanlıkta.

Notere gidilmeyecek, bu hem dolambaçlı hem de masraflı bir yol.

Lakin ilçe seçim kuruluna mı dilekçe verilecek, yoksa bir komisyon kurulacak da (30 kişilik), imzaları bu komisyon toplayıp YSK'ya mı sunacak?

Galiba bir "ara çözüm" bulunacak, dilekçeler ilçe seçim kurullarına verilecek ama bunların "koordine edilmesine" ve doğrulanmasına komisyon bakacak...

Ha, bir de, imzalar nasıl toplanırsa toplansın, 100 bine ulaştığında YSK o kişiye soracakmış: Aday olmak istiyor musun?

İstiyorsa gündeme alınacakmış.

İmza şartı "bağımsız milletvekili adaylarına" da getiriliyor.

Çünkü birçok kişi oy pusulasında "gereksiz kalabalık" ediyormuş, kazanamayacağını bile bile... "Sıfır çeken" aday bile varmış.

Fakat bu imza sayısı herhalde 100 bin olmayacak, "sadece bin" üzerinde düşünülüyormuş.

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Günün temizliği

"Türkiye'nin üç büyük meselesi var. Birincisi, vatanın bütünlüğü, teröre karşı mücadele. Bunu en iyi biz yaparız. Bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyinden terörü temizleyeceğiz. Bunu Vatan Partisi yapar." Doğu Perinçek