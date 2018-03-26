Engin Ardıç / Sabah

Terörü "parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerden bir komisyon kurarak" çözeceklerini söylüyorlardı...

Yani kimse söylemiyordu da Sayın Kemal söylüyordu.

Ona bakarsanız Vatan Partisi de "Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizleyeceğini" söylüyor. Bunu ancak onlar yapabilirlermiş.

Yani kimse söylemiyor da Perinçek söylüyor.

Bu hesaba göre ordumuzun iki aydır sürdürdüğü operasyon "turistik gezi" oluyor herhalde...

Şehitleri de trafik kazalarında verdik.

Bunların terör çözme komisyonu da terörü çözecek.

Yani AKP, CHP, MHP ve HDP, Sayın Kemal'in önderliğinde "biraraya" gelecekler, örneğin MHP birdenbire "HDP'yi ne kadar sevdiğini" farkedecek, HDP de kaka çocukluk yapmayacak, terör bitecek.

Terörü çözen CHP şimdi sporu da çözüyormuş.

Aman aman, harama uçkur çözmesinler de sporu çözsünler. Çünkü ötekini yaparsan Fetöyakalıyor!

CHP sporu nasıl çözecekmiş?

"Spor atağı" başlatıyorlarmış, basın amigoları öyle dediler.

Nasıl atak yani, sağdan veya soldan "sprint" atıp ceza sahası içine orta yaparak mı? Yoksa göbekten defans arkasına mı sarkacaklar?

Partinin bünyesinde zaten bir "spor kurulu" varmış.

Bunun faaliyetleri güçlendirilecek, işte o kadar.

Faaliyetleri güçlendirmek için bir "yönerge" vermişler.

(O da ne demek yahu?) Bu yönergeye göre partinin spor çalışmaları genişletilecekmiş...

Partinin spor çalışmaları varmış demek ki, öyle ya, olmayan şeyi nasıl genişleteceksin?

Nasıl yani, "Cehepespor" takımı falan mı kurmuşlar?

Bize bu yönde hiçbir bilgi gelmemişti.

Ortada spor çalışması falan yok, "il ve ilçe örgütlerinde sporla ilgili birimler kurma" niyeti var. Yaşanan sorunlara çözüm üretecekler.

Tövbe, Sayın Kemal'in dört tırnağını düşüren şanlı yürüyüş bir spor çalışması sayılmazsa eğer...

Spor kulüpleriyle ve spor yazarlarıyla biraraya gelerek toplantılar düzenleyeceklermiş.

Ama öyle hemen değil.

Önce spor kurulunun "sekretarya toplantısı" var, sonra bu görüşmelere yönelik "yolharitasını" çizecekler.

Bir de "çalıştay" yapsalar iş tamam.

Hani sevinip de oy vermeyi düşünecek olan varsa haber verelim dedik.

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Günün tehdidi

"Karadeniz'in geliniyim. Çok iyi gelinim. 38 yıldır kayınvalidem ile aynı evde oturan bir gelinim.Gelin kontenjanından Trabzon'u istiyorum. Trabzon alınamadığı takdirde bu meydanda kayınvalidemle birlikte pencerenizi taşlayacağım." Meral Akşener