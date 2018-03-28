Engin Ardıç / Sabah

Yeşilçam'da genellikle "kötü adam" oynamasıyla tanınan Nuri Alço, yeni bir teklif aldığını açıklamış. Bir yabancı yapım... Hollanda'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi oynaması için teklif gelmiş.

Tepki göstereceklerin lafını kesmek için Alço "daha önce imam oynadım, bunu da oynarım,ne olmuş yani" diyor...

İlginçtir, konunun üzerine bir tek sazan atladı, o da açık konuşmamakla birlikte "oynamasın" yönünde bir fetva verdi.

Gürültü kopacağını sanmıştık.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Rum asıllı" sanan davarların yaşadığı bir ülkede bu meselenin dallanıp budaklanmaması, "ilerlediğimizi" göstermiyor mu?

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkan olmasına da onu "Fener Rum Patriği" sanıp kızanlar vardı...

Nereden nereye geldik...

Memleket iyiye gidiyor.

***

Yeteneği varsa, herkes herkesi oynar.

Beceremiyorsa, buna önce yönetmen, sonra da seyirci karar verir.

Elbette tarihi kişileri oynayacak olanların o kişiyle iyi kötü bir "fizik benzerliğe" sahip olmaları şarttır. Napoleon Bonaparte'ı sırım gibi uzun boylu, lüle lüle sarı saçlı bir oyuncuya oynatamazsınız.

Charles de Gaulle rolünde de Danny de Vito'yu düşünemezsiniz herhalde (boyu 1.47...) Ama biz Rutkay Aziz'e Atatürk oynatırız!

Şimdi saçına ak düştüğüne bakmayın, Rutkay gençliğinde kara yağız, "davudi sesli" bir adamdı.

Ve ona Atatürk'ü oynattılar.

Etmeyeceğidiniz bunu!

Buna karşılık aynı hamasi resmi tarih dizisinde İsmet Paşa'yı oynayan rahmetli Savaş Dinçel çok başarılıydı, çünkü "tipi" de cuk oturmuştu...

Şimdi de Kenan İmirzalıoğlu Fatih Sultan Mehmet rolünde harikadır, adam Fatih'e "benziyor" çünkü.

Benzediğini nereden mi biliyoruz?

Çünkü Fatih'in elimizde portresi var.

Hazret-i Mevlana'nın, yok.

O gözünüzün önüne gelen resim, yakıştırmadır.

Osmanlı padişahları deyince bildiğiniz birçok resim (tabii fotoğrafın icadından önce!), on dokuzuncu yüzyılın başlarında bir Ermeni matbaacı tarafından uydurulmuş görüntülerdir!

Ama biz, elimizde hiçbir görüntüsü olmayan Yunus Emre'ye bile çakma bir suret uydurup üstelik iki yüz liralık yani en değerli banknotumuzun arkasına koymaktan gocunmamış insanlar değil miyiz?

Nuri Alço Mevlana'yı niçin oynayamasın? Adam Müslüman hem de.

Sünnetsiz Anthony Quinn Hazret-i Hamza'yı oynadığı zaman kızmamıştınız, her ramazan geldiğinde tekrar tekrar seyretmiyor musunuz "Çağrı" filmini?

Yukarıda sözünü ettiğim resmi tarih dizisinin yazarı da "Atatürk'ü oynayacak oyuncunun içkisi, sigarası, gece hayatı, kötü alışkanlıkları olmamalı" demişti!

Atatürk hayatında hiç ağzına içki sürmediği için herhalde...

Bu kafanın nereye varabileceğini görmek isterseniz, seçim akşamı televizyonu açıp sonuçlara bakmanız yeterli olacaktır.