28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:21Güneş 06:48Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:31Yatsı 20:52
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 116.197 -0.19
  • Altın: 172,187 -0.23
  • Dolar: 3,9788 0.07
  • Euro: 4,9395 -0.18

Etmeyeceğidiniz bunu!

» »
Engin Ardıç

Yeşilçam'da genellikle "kötü adam" oynamasıyla tanınan Nuri Alço, yeni bir teklif aldığını açıklamış. Bir yabancı yapım... Hollanda'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi oynaması için teklif gelmiş.
Tepki göstereceklerin lafını kesmek için Alço "daha önce imam oynadım, bunu da oynarım,ne olmuş yani" diyor...
İlginçtir, konunun üzerine bir tek sazan atladı, o da açık konuşmamakla birlikte "oynamasın" yönünde bir fetva verdi.
Gürültü kopacağını sanmıştık.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Rum asıllı" sanan davarların yaşadığı bir ülkede bu meselenin dallanıp budaklanmaması, "ilerlediğimizi" göstermiyor mu?
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkan olmasına da onu "Fener Rum Patriği" sanıp kızanlar vardı...
Nereden nereye geldik...
Memleket iyiye gidiyor.

***
Yeteneği varsa, herkes herkesi oynar.
Beceremiyorsa, buna önce yönetmen, sonra da seyirci karar verir.
Elbette tarihi kişileri oynayacak olanların o kişiyle iyi kötü bir "fizik benzerliğe" sahip olmaları şarttır. Napoleon Bonaparte'ı sırım gibi uzun boylu, lüle lüle sarı saçlı bir oyuncuya oynatamazsınız.
Charles de Gaulle rolünde de Danny de Vito'yu düşünemezsiniz herhalde (boyu 1.47...) Ama biz Rutkay Aziz'e Atatürk oynatırız!
Şimdi saçına ak düştüğüne bakmayın, Rutkay gençliğinde kara yağız, "davudi sesli" bir adamdı.
Ve ona Atatürk'ü oynattılar.
Etmeyeceğidiniz bunu!
Buna karşılık aynı hamasi resmi tarih dizisinde İsmet Paşa'yı oynayan rahmetli Savaş Dinçel çok başarılıydı, çünkü "tipi" de cuk oturmuştu...
Şimdi de Kenan İmirzalıoğlu Fatih Sultan Mehmet rolünde harikadır, adam Fatih'e "benziyor" çünkü.
Benzediğini nereden mi biliyoruz?
Çünkü Fatih'in elimizde portresi var.
Hazret-i Mevlana'nın, yok.
O gözünüzün önüne gelen resim, yakıştırmadır.
Osmanlı padişahları deyince bildiğiniz birçok resim (tabii fotoğrafın icadından önce!), on dokuzuncu yüzyılın başlarında bir Ermeni matbaacı tarafından uydurulmuş görüntülerdir!
Ama biz, elimizde hiçbir görüntüsü olmayan Yunus Emre'ye bile çakma bir suret uydurup üstelik iki yüz liralık yani en değerli banknotumuzun arkasına koymaktan gocunmamış insanlar değil miyiz?
Nuri Alço Mevlana'yı niçin oynayamasın? Adam Müslüman hem de.
Sünnetsiz Anthony Quinn Hazret-i Hamza'yı oynadığı zaman kızmamıştınız, her ramazan geldiğinde tekrar tekrar seyretmiyor musunuz "Çağrı" filmini?
Yukarıda sözünü ettiğim resmi tarih dizisinin yazarı da "Atatürk'ü oynayacak oyuncunun içkisi, sigarası, gece hayatı, kötü alışkanlıkları olmamalı" demişti!
Atatürk hayatında hiç ağzına içki sürmediği için herhalde...
Bu kafanın nereye varabileceğini görmek isterseniz, seçim akşamı televizyonu açıp sonuçlara bakmanız yeterli olacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri