Engin Ardıç / Sabah

Bunlar insanı çatır çatır çatlatırlar.

Bütün tasaları şu: CHP seçim ittifakı yapacak mı?

"Yapsa ne olur, yapmasa ne değişir?" diye soran yok.

Bütün umutları, CHP ve müttefikleri mecliste çoğunluğu ele geçirsinler, kanunları engellesinler...

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına CHP'nin kendisi bile, başkanı bile inanmadığına göre, ufukları bununla sınırlı.

(Yüzde 70 iddiasına en azılı muhalif gazeteci bile acı acı gülmek zorunda kaldı.) Sonra da oturuyorlar, kâğıt üzerinde bir sürü senaryo geliştiriyorlar.

CHP'nin İyi Parti ve/veya Saadet Partisi'yle ittifak yapması zor görünüyormuş...

Çünkü bunu "tabanına" kabul ettiremezmiş...

Abdüllatif Şener'i ve/veya Cem Boyner'i ettirir herhalde!

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ettirdiği kadar...

Peki kiminle yapacak, Türkiye Komünist Partisi'yle mi, Dolunay Partisi'yle mi?

CHP, sadece DSP ile ittifak yapabilirmiş.

Yani DSP, Ecevit'in "CHP'ye acımayın" şeklindeki vasiyetini reddedecek...

Peki, etti diyelim.

DSP'nin oy oranı yüzde 0.07...

Bu parti mi CHP'yi mecliste çoğunluk sahibi edecek?

Hani, Cem Boyner'in o amansız oy potansiyeliyle (yüzde 0.48) cumhurbaşkanlığını CHP'ye kazandırması gibi!...

Hayır canım, ittifak oyları toplanacağı ve yüzde 10'u elbette aşacağı için, emekli memur gazetelerinde kalem oynatan bazı kaşarların birkaç DSP'li arkadaşı meclise girecek. Mesele bundan ibaret. (Daha sonra CHP'ye geçerler nasılsa.) Böyle olunca ne olacak, bunların boyları mı uzayacak?

Hayır, maksat laf olsun torba dolsun, gazeteyi alan birkaç memur emeklisi de verdiği parayı helal etsin...

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Kılıçdaroğlu çok ince bir "siyasi çakallık" peşinde koşuyor. Muhalif basın bunu ya göremedi, ya da görmek işine gelmedi.

CHP ittifak yapmadan seçime girerse, adaylıkların bir kısmı için "önseçim" yapmak zorunda. Ama herhangi bir partiyle ittifak yaparsa, yeni tüzüklerine göre "önseçim yapılmaz"...

Yani, Kılıçdaroğlu'nun "ittifak görüşmeleri yapıyoruz" sözünü, siz, "bu ayaktan bütün adaylarımı kendim tayin ederim" şeklinde okuyunuz!

Yüzde 0.07 oy alabilmiş bir particikle ittifak yapıyormuş görünerek, kendi partin içinde zaten çok zayıf olan demokrasiyi büsbütün ortadan kaldıracaksın...

Ve birçok ahmak da sana "vay ne demokrat adam" diye oy verecek. Hani Abdüllatif Şener'e ve/veya Cem Boyner'e "solcu aday" diye oy verecekleri gibi!

Hem yeni anayasaya karşı çıkacaksın, hem de o anayasaya göre yapılacak seçimlere kuzu kuzu gireceksin. Hem başkanlık sistemine karşı çıkacaksın, hem de o başkanlığa aday göstereceksin. Hem seçim ittifakını antidemokratik bulacaksın, hem ittifak arayacaksın...

Sonra da seni ciddiye almamızı bekleyeceksin.

Paşanızın bir lafı vardı: Hadi canım sen de!