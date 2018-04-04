04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 14°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 114.594 0.13
  • Altın: 170,908 -0.24
  • Dolar: 3,9864 0.35
  • Euro: 4,8900 0.13

Sosyal medyanın önlenemez etkisi

» »
Kemal Öztürk

Farkında mısınız bilmiyorum ama yeni nesil sosyal medyada şekilleniyor. Toplumun yeni akil adamları, yeni gazetecileri, yönetmenleri, starları, iş adamları, fikir adamları burada yetişiyor, burada tanınıyor, burada toplumla temas kuruyor.

Bir süredir izlemedeyim. Yeni akil adamlar, kanaat önderleri, topluma yön veren fenomenleri takip ediyorum, notlar alıyorum. Aklınızın almayacağı şeyler oluyor. Yakında yazacağım detayları.

Bugün sadece sosyal medyanın toplumu ve sektörü dönüştürmesini, etkisi altına almasını birkaç örnekle anlatacağım.

Gazeteler/Dergiler:

Genç kuşak bırakın haberleri kağıda basılı gazetelerden okumayı, gazetelerin kendi sitesinden bile okumuyor neredeyse. Sosyal medya araçları artık ihtiyaç duyduğu haberleri ona iletiyor. Çok zorda kalınca ya da detay öğrenmek istediğinde gazetelerin, ajansların sitesine bakıyor. Yakın gelecekte kağıt gazeteleri görmek için müzelere gidecek bu kuşak.

Televizyonlar:

Yeni kuşak televizyon izlemiyor artık. Klasik tv izleyicisi 40 yaş üstü kaldı sadece. Gençler Youtube izliyor. Dizileri, programları, filmleri, yarışmaları, canlı yayınları hatta ilginç gördüğü tartışma programlarını daha sonra Youtube, Facebook, Instagram, Netflix aracılığı ile izliyor. Reklamsız, bölünmeden, istediği zaman ve istediği kadar…

Netflix gibi platformların sayısı arttıkça, klasik tv izlemeyenlerin sayısı daha da artacak.

Bugün klasik haber kanalları çok büyük zorluk içinde. Ajanslardan haberi alıp, geri kalan süreyi stüdyoda canlı tartışma programıyla dolduruyorlar. Bu böyle devam etmeyecek ve bu kanallar kapanacak maalesef. Çünkü konuklarının yol parasını bile ödeyemeyecek bir krizin içindeler. En önemli sorun reklam gelirleri düştü.

Reklam sektörü:

Türkiye’deki reklam pastasından en büyük dilimi, hala televizyonlar ve gazeteler alıyor. Buna rağmen ekonomik krizdeler.

Dijital medya hala hak ettiği dilimi alabilmiş değil. Bunun en önemli nedeni, reklam dağıtımı ve planlamasını yapan şirketler, gazete ve tv sahiplerine ait. Payı adil dağıtmıyorlar bu yüzden.

Basın İlan Kurumu da her yıl milyonlarca liralık ilan parasını, sadece gazetelere veriyor. Bu da okunmayan, bilinmeyen, zarar eden gazetelerin piyasada kalmasına neden oluyor.

Reklam dağıtıcıları ve Basın İlan Kurumu yüzünden dünyada hızla ilerleyen dijital habercilik, Türkiye’de yeterince gelişmiyor.

Ancak buna rağmen artık kurumlar, şirketler sosyal medyanın etkisini gördüklerinden oraya yöneldiler. Klasik reklam modelleriyle değil, viral (doğalmış gibi) reklamla sektör ilerliyor. Sosyal medya araçları ve fenomenleri, tek başlarına bir gazeteden, tv kanalından daha çok etki yaratıyor. Bu yüzden reklamlar artık buraya kayıyor.

Sosyal medya uzmanı/yeni meslekler

YÖK Başkanı olsam İletişim Fakültelerinin hızla müfredatını değiştirirdim. Klasik gazetecilik eğitiminin sektörde neredeyse karşılığı kalmadı. Kimse artık halkla ilişkiler elemanı, gazeteci de aramıyor. İş ilanlarına bakın, herkes sosyal medya uzmanı arıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Biruni Eğitim Danışmanlığı şirketi, sektördeki sosyal medya uzmanı açığını kapatmak için ortak bir proje başlattılar. Beni arayıp konuyu açtıklarında, hemen destek vereceğimi söyledim. Uzman eğitimine bizzat katılacağım yani (detaylı bilgi için www.biruniegitim.com).

Çünkü kuruyemişçiden ilaç şirketine, uçak sanayinden teknoloji şirketlerine kadar, herkes sosyal medyada aktif artık. Peki bunları kim yönetecek, kim sürdürecek? Bu yüzden yeni meslekler doğuyor, eskileri kayboluyor. En revaçta olan meslek de sosyal medya uzmanı olmak şu sıralar.

Sosyal medyanın etkisi bu kadarla sınırlı değil. İletişim biçimimizden algı oluşumuna, genel kültürden eğitime kadar her alan artık sosyal medyanın etkisinde.

En çok klasik medyayı etkilemesi doğal. Ana merkezde o var çünkü.

DOĞAN MEDYA PAHALIYA MI SATILDI?

Bu konuları yazarken şunu da eklemeden edemedim.

Zarar etmeyen haber kanalı yok, majör tv kanalları kar etmese de, zarar etmiyor diye seviniyor.

Gazeteler arasında bir ya da iki tanesi kar ediyordur. Sektörde yatırım yapan kimse kalmadı, bilakis her gün meslektaşlarımız işten çıkarılıyor.

Bu durumda Aydın Doğan sanırım tam zamanında her şeyini satıp sektörden çıktı. Ayrıca sorun mesleki ve ekonomik sıkıntılar ama nedense “siyasi baskı” varmış gibi algı oluştu.

Peki medya kar etmiyor ve hızla eriyorsa, Doğan Grubu acaba çok pahalıya mı satıldı? Ben şahsen bu rakamı çok fazla buldum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri