Tehlikenin farkında mısınız?

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Saadet haberleri son günlerde internette hep üst noktalarda. Ayşe Baykal, Temel Karamollaoğlu ile bir röportaj yapmış, ona bu gerçeğe işaret ediyor:

İtiraf etmeliyim ki Temel Bey, Saadet Partisi Genel Başkanı olduğunda “Neden daha genç bir insanı Genel Başkan yapmadılar?” demiş ve partinin sessiz sedasız yerinde sayacağını düşünmüştüm. Ama Temel Bey, beni ve Türkiye’yi şaşırtacak bir çıkış yaptı. Söylemleriyle partisini gündemin üst sıralarına taşıdı. “Yıllardır sessiz sakin giden Saadet Partisi nasıl oldu da gündemde fırtınalar estiriyor? Temel Bey ne diyor da sosyal medya yıkılıyor?” diye kendisine sormak istedim. Dün iktidara gelmesinden korkan kesimin bugün alkışladığı, muhafazakâr kesimin bir bölümünün ise yükselişinden rahatsız olduğu bir parti haline geldi Saadet Partisi. Bunun nedenini merak ettim.

28 Şubat mahkemesinde Şevket Kazan gözyaşları içinde ilk işaret fişeğini ateşleyen kişi olmuştu. Biliyorsunuz SP 28 Şubat davasında müşteki değil. Tanıklığı da önemli, O zamanki “kahraman ordumuzla aramızda hiçbir ihtilaf yok”muş. Bu dedikoduları kim çıkarıyor ya hu!

Ben yukarıdaki haberi Hürriyet’ten okudum.

Aynı gün İyi Parti’nin kongresi vardı. Sosyal Mediada kongreye katılım ile ilgili mesajlar dikkatimi çekti. 50.000 diyen de var 100.000 diyende, 250.000 diyen de var, 2,5 milyon diyen de.

Çiftlikbank mağdurlarının sayısı da 35.000. Çiftlikbank’ın kurucusu da parti kursa o da bu kadar insan toplardı demek ki! “Çoklukla övünmeyin” denmedi mi bize! Anlaşılan bu Müslüman halkın “Tekasür suresi”nden haberi yok! Adil olalım arkadaşlar. O zaman kuyudaki Yusuf Mısır’a sultan olur. O zaman ebabil kuşları fil ordularını yener. Yoksa Karun da olsanız, Şeddat da olsanız ne faydası var. O haram mal, sizin için kendi cehenneminizde sizi yakacak odunun parası olur. “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allahım”. Muhterisle muhtekir buluşunca böyle oluyor işte. Öfke, aşk ve hırs insanların gözlerini kör edince oluyor işte böyle işler..

Birileri yeni 15 Temmuzlar için çalışırken, birileri de, kendi kasalarını haram mal ve para ile doldurmak için çalışıyor. Devlette köşe kapmaca oynuyor. Köşe başlarını ele geçirmeye çalışıyor. Allah’ın laneti, ehliyet ve liyakatı görmezden gelip, hak, hukuk, adaleti bir kenara bırakıp, kamu malına göz diken hainler ve ahmakların, Münafıklar, Kafirler ve inandık dedikten sonra sapık fasıklardan olanların ve onlara yardım edenlerin üzerine olsun. Allah’ın Kahhar sıfatı onların üzerinde tecelli etsin, çaldıkları, gasbettikleri mallar onlara hayır vermesin, zaten vermeyecek de!

Biliyorsunuz, bir hırsız bir bağdan bir bostan çalar. Rüşvet alan kişi ise bir bostan karşılığı bir bağı satar!

Kamu mülküne zarar verenler sadece kamu yöneticileri değil, hepsi değil elbette, ama müteahhit kılıklı siviller de var, tüccar görünenler de. Piyasa dolandırıcı üç kağıtçılardan da geçilmiyor.

Başa dönecek olursak, SP’yi, daha doğrusu Temel Karamollaoğlu’nu gündemde en üst sıraya yükseltenler kimler, ona bakmak gerek. SP’de ya da Karamollaoğlu’nda bir marifet yok. Şu var, malum çevrelerin işine yarayacak mesajlar verirseniz birileri sizi gündemin en üst sırasına taşır. AK Parti’ye zarar verecek herkes “muteber kişi” muamelesi görecektir seçim sürecince.

Bakın sessiz sedasız, Türkiye’yi Gezi benzeri bir olaya hazırlamak için birileri şimdiden hazırlık yapıyor sanki.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin ısrarla gündeme getirdiği bir haber dikkatlerden kaçmamış olsa gerek. “ ‘Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi’ o paralara el konuldu” başlığı ile verilen haberin devamında “Türkiye genelinde 40 bine yakın kişiden, bilgisayarlarını açık bırakarak pazara kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet’e yönelik MASAK harekete geçti. MASAK’ın hazırladığı rapor sonrası sulh ceza hâkimliği 26 Mart’ta şirketin hesaplarına bloke koydu. MASAK raporunda, piramit sistem kullanılarak dolandırıcılık yapılmış olabileceğine işaret edildi. Sitenin kapatılması için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı gönderdi. (…) Geçen yıl, binlerce üyeden topladığı 25 milyon dolarla sırra kadem basan Kairos sisteminin bir benzeri Detay Maxinet adı verilen sistem üzerinden yürütülüyor” deniyor.

Burada dikkatlerden kaçırılan bir detay var. Türkiye’de internet reklamcılığı yapan 40 civarında şirket var. Detay Maxinet bunlardan biri. Neden diğerlerinden söz edilmiyor da, sadece Maxinet hedef tahtası haline getiriliyor.

Önce bunlar ne yapıyor: Bir yapay zeka ile internette sizin ilgilendiğiniz konularla ilgili size reklam gönderiyor. Başka; sizi arama motorlarında en üst seviyeye çıkarıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar. Kendileri bir merkezde çok sayıda bilgisayar bulunduruyorlar, burada yüzbinlerce sosyal media hesabı açıyorlar ya da sanal kişilik kimlikli, sanal bilgisayarlar oluşturuyorlar ve bunlar üzerinden giriş yapıyorlar. Bunlar potansiyel olarak DDoS saldırıları da yapabilirler. Mesela Raspberyi Pi, Banana Pi şeklinde de örgütlenebilirler.. Bir bilgisayardan birden çok sanal bilgisayar da üretebilirler. Debb Web’i, Black Web’i anlamadan Etheriumu, Blockchain teknolojisini, yapay zeka ve Avatar teknolojisini, Hümonoid teknolojisini bilmeden bu işin içinden çıkamayız. Bunu burada yasaklarsanız yurtdışına giderler. Burada denetimli serbestlikten yararlanarak bu işi yapmak isteyenlerin devletin kontrolünde olan Milli Data merkezinde bu işi yapmaları, bu işi yapanlarında bir denetim sistemine akredite edilmesi gerekir. Yasakla bir yere varamazsınız. Biz taktık kafaya ByLock’u gidiyoruz. Bitcoin gibi bir sistem üzerinden de haberleşme mümkün. Deeb Web üzerinden de. Eğer bir master planımız yoksa, işi mor beyin filan diye sulandırırlar.

Bakın, bu işi yapanlar, siber saldırının altyapısını da oluşturabilirler, haksız rekabet de yapabilirler, istedikleri marka, kişi ve kurumu birinci sıraya da çıkarabilirler. Sosyal mediada panik de oluşturabilirler. Yarın gezi benzeri bir eylemde, ya da seçim sürecinde de kullanılabilirler. Kötü kullanım için kumar da oynatabilirler, kendi aralarında grublaşıp Bitcoin üretim merkezlerine de dönebilirler.

Detay Maksinet yerli bir proje ve en büyüklerden biri. 40 kadar benzer şirket var. Bunların farkı, kendileri tek bir merkezde kümelenmek yerine paydaşlarını donanım ve eylem için ülke genelinde bir networkde buluşturmak. Bu sistemden herkes bir şekilde yararlanabilir. Doğru-yanlış tartışmıyorum. Sizi arama motorunda en üst sıraya çıkarabilir ve internette dolaşırken size ilginize göre reklam yönlendirebilirler. Google da yapıyor bunu Yandex de, Gmail de. Yapmayan yok ki. Suç, bizden biri yapınca mı? Sırtını yabancılara, beyaz Türklere, Gezicilere, FETÖ’ye, PKK’ya dayayınca meşru olan bir iş, yerli biri yapınca niye suç oluyor.

Asıl tehlike şu, yarın Gezinin arkasındaki güçler, yeni bir kalkışma, ya da seçim sürecinde bir takım ürünleri değil de, kişi, haber ve fikirleri, bilgileri pazarlamaya kalkarlarsa haliniz nice olur düşünebiliyor musunuz. Birileri bu alanda ciddi ciddi örgütleniyor. Aralarına kendilerinden biri olmayınca onu linç etmeye kalkıyorlar. Bakın bunların altyapılarını oluşturduktan sonra, sistemlerini yurtdışına aktarmaları birkaç saatlik iş.

Anaşıldı mı şimdi, Temel beyi kim, niçin ve nasıl parlatıyor ya da Hürriyet niye sistemi tartışmıyor da, sadece Detay Maxinet’e saldırıyor. Oysa Detay Maxinet hem yazılımcıları ve hem de herkese açık bir sistem olması itibarı ile siyasi bir manipülasyon için en az risk taşıyan ve muhtemel bir tehdit karşısında sizinle birlikte hareket edecek, birkaç şirketten biridir. Birileri sizi size düşmanlık besleyenleri bırakıp, size düşmanlığı olmayanlara karşı kışkırtıyor olmasın. Ne zaman akıllanacağız bilmem ki! Benden söylemesi. Selâm ve dua ile..