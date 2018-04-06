Aklınız hiç terledi mi?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Başbakan Binali Yıldırım dünyanın yeni bir üretim düzenine girdiğini belirterek, “Alın terinin yerini akıl teri aldı” diyor. Sonra da kendi akılarının hiç terlemediğini ispat edercesine Milli Eğitim ile ilgili olarak şunları söylüyor:

“AK Parti iktidarları boyunca eğitime verdiğimiz önem hepinizin malumu. Bu yılın bütçesinde de en büyük payı eğitime ayırmamız verdiğimiz önemin en büyük göstergelerinden biri.”

Başbakan Binali Yıldırım eğitime ne kadar önem verdiklerini böyle ballandırarak anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğitim konusunda başarısız olduklarını dile getiren açıklamalarını hatırlamamak mümkün mü?

Değil elbette! Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim alanında başarılı olmadıklarını açıklarken Başbakan Yıldırım eğitime verdikleri önemle övünüyor. Başarılı olamadıktan sonra istediğin kadar önem ver! Ne işe yarar ki! Bir işe yaramaz tabii!

İktidarları boyunca altı yedi bakan değiştiren Milli Eğitim alanı başarılı olunamadığı Cumhurbaşkanı tarafından da itiraf edilen bir alan olarak hafızalarımıza çakılıp kalmaya mahkûm!

Peki, niye böyle?

Eğitim alanında akıllarını hiç terletmedikleri için böyle olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalmış olabilirler mi?

Milli Eğitim’in başına geçen her bakan alın teri döktü ama aklını hiç terletmedi! Akıl terlemeyince de istenilen performans bir türlü yakalanamadı.

Çocuklara bir el yazısı ile yazmayı öğrettiler. Bunu beğenmediler yeniden dik yazıya geçtiler.

Akılları terlemiş olsa böyle yaparlar mıydı? Hem Milli Eğitim’e büyük önem vereceksiniz. Hem bütçede en büyük payı ayıracaksınız. Hem öğretmen sayımız asker sayımızın bir buçuk katına çıktı diye övüneceksiniz.

Fakat Milli Eğitim’de arzu ettiğiniz başarıyı bir türlü yakalayamayacaksınız. Bu nasıl iştir? Her türlü fedakârlığın yapılmasına rağmen istenen başarı elde edilemiyorsa bu işte bir terslik yok mudur?

Üniversitelerde kız öğrenci sayısının erkek öğrenciyi geçmiş olmasından dolayı gurur duyabilirsiniz.

Hatta üniversiteleri bayanların teslim aldığını söyleyip hanım elinin değdiği yerlerin çok daha güzel olacağını savunabilirsiniz ama bütün bunlar Milli Eğitim’de başarının yakalandığı anlamına gelmez ki! Ortada övünülecek bir başarı olsa önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiplenerek bunu dillendirmez mi? Oysa tam aksi bir durum yaşanıyor!

Sahi bu alanda “aklım terledi” diyen biri var mı?