CHP’ye büyük hizmet olur!

Engin Ardıç / Sabah

Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanına hakaretten" fezleke hazırlanmış.

1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

İsteyen kim? Devletin savcısı.

Çörtüklüpörtük kasabasının savcısı değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanına hakaret etmiş mi?

"Fetö'yle bağlantılı" dediğine göre, etmiş.

Kendisine aynı şeyi söyleyenleri hemen dava etmesiyle ünlüdür!...

Bu tür beyanatı hakaret kabul ediyorsa (ki, dava açtığına göre ediyor), kendisi de aynı suçu işlemiştir.

Bu durumda, kendine güvenen sağlam bir liderin "hodri meydan, kaldırın dokunulmazlığımı, gidip mahkemede aklanıp geleyim" demesi gerekirdi...

Elbette öyle yapmayacak.

Kılıçdaroğlu bendenize de hakaret etmiş, "şaklaban" demişti. Üstelik gazetede yazı yazmaya "hakkım olmadığını" söylemişti. Kimin gazetecilik yapıp kimin yapamayacağına da o karar veriyordu, partisinin dikta döneminden miras kalmış alışkanlıklarla...

Ama ben onu savcılığa vermedim.

Çünkü ciddiye almıyorum.

Kıymet de vermiyorum.

***

Peki, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkar mı?

AKP ile MHP karar verirlerse şıpın işi kalkar. (Sırada bekleyen daha birçok fezleke var üstelik.) Peki, yargılanır da hapise girer mi?

Yargıç o yönde karar verirse, girer.

Diyelim alt sınırdan ceza aldı, "içeride" de iyi hal ve davranışları görüldü (yani kimseyi bıçaklamadı, gardiyan dövmedi, müdüre küfür etmedi, isyan çıkarmadı, şiltesini ateşe vermedi), şöyle bir yedi-sekiz ay falan yatar çıkar mı?

Bu olay "emsal" teşkil edeceği için, devreye sokulacak diğer fezlekeleri ve yağmur gibi yağacak diğer cezaları saymıyoruz tabii...

Ezcümle, Selahattin Demirtaş'ın başına gelenler onun da başına gelir mi?

Sonuçta ikisi de parti başkanı.

Meclis çoğunluğu isterse, olabilir.

***

Böyle bir durumda, CHP'nin başında kalabilir mi? Parti içinde Muharrem İnce ve daha başkaları kazan kaldırırlar da onu devirirler mi?

Ondan başka türlü kurtulamayacaklarına göre, bu da mümkündür.

Lakin iktidar ittifakının çok iyi düşünmesi gerekiyor.

"Kılıçdaroğlu kamburundan kurtulmuş" bir CHP ciddi bir rakip olarak ortaya çıkabilir!

Seçimi kazanır demedik ama partinin başına esaslı bir adam geçerse (varsa öyle bir babayiğit) CHP "doğru dürüst ve etkili muhalefet" yapmaya başlayabilir.

Basın amigoları da "çok kızmış gibi" yaparlar ama aslında memnun olurlar, rahat bir nefes alırlar.

CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak CHP'ye büyük bir hizmet olur.

Çünkü iktidar bu adamdan daha iyi bir "rakip" bulamaz!