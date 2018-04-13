Gençlere arkadaş seçme önerileri

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

İnsan anne, babasını seçme şansına sahip değildir ama arkadaşını seçebilir. Seçtiği arkadaş hayatını etkileyen, bazen şekillendiren bir öneme sahip olabilir.

Bu nedenle bizim kültürümüzde, arkadaş seçimi, komşu seçimi çok önemli görülmüştür. ‘Ev alma komşu al’ bunun en güzel örneklerinden biridir.

Genç arkadaşlarımızın arkadaş seçimine özen göstermesini bu nedenle önemserim.

Bazı tavsiyelerim var bu konuda. Kısaca paylaşayım.

DERDİNİZİ PAYLAŞABİLECEĞİNİZ ARKADAŞLAR EDİNİN

Sıkıntılarınız var, sorunlar yaşıyorsunuz, çok bunaldınız diyelim. O esnada arayıp dertleşebileceğiniz, sıkıntınızı paylaşacağınız ve size doğru fikirler verebilecek arkadaşlarınızın olmasına dikkat edin. Böyle bir durumdayken ilk aradığınız ve size destek olan kişiler kimlerse, onlar sizin değer verdiğiniz kişilerdir. Onların kıymetini bilin.

DÜRÜSTLÜĞÜNE İNANDIĞINIZ DOSTLAR EDİNİN

Bir insanın en büyük hazinesi, dürüst, güvenilir dostlara sahip olmaktır. Bu dostlar test edilmiş, zorluklarda sınanmış, olaylar karşısında dürüstlüğünü göstermiş insanlar arasından çıkar. Böyle dostlarınız olmasına özen gösterin.

DAVASI OLAN ARKADAŞLAR SEÇİN

İnsanın bir ideali, hayali, hedefi olmalıdır. O ideal uğruna çaba gösteren, çalışan ve enerjisini harcayan insan değerli insandır. İnsanlığa faydalı, milletine faydalı, ülkesine faydalı ideali olan insanlara, ‘dava sahibi insan’ denir. İşte böyle insanları bulun, onlarla arkadaş olun.

DAR ALANDA SIKIŞIP KALMAYIN

Bazı gençlerin üç dört tane arkadaşı var. Onlarla oyun oynuyor, geziyor ve vakit geçiriyor. Hepsi de genelde aynı dar alanda kalmış, aynı özelliklere sahip kişiler oluyor. Oysa arkadaş grubunu çeşitlendirmek gerek. Sanatla, doğayla, teknolojiyle, bilimle, felsefeyle, dinle, sporla vb. farklı alanlarla ilgilenen arkadaşlar edinin. Size yeni ufuklar açar.

SİZİ GELİŞTİRECEK ARKADAŞLAR BULUN

İnsan en çok arkadaşlarından bir şey öğrenir. Eğer arkadaşlarınız sizden daha iyi eğitime, donanıma, yeteneğe, bilgiye sahipse, bu sizin için çok büyük avantajdır. Doğru arkadaş, sizi doğru yere yönlendirir, yanlış olan yanlış yere. Buna dikkat edinin.

KENDİNİZDEN BÜYÜKLERLE ARKADAŞ OLUN

Benim gençliğim hep büyüklerin arasında geçti, arkadaşlarım hep büyük oldu. Bundan dolayı çok şey öğrendim, çabuk olgunlaştım, hayatı daha çabuk öğrendim. Sizden büyük kişilerle arkadaşlık edin. Bunun faydasını göreceksiniz.

KENDİNİZDEN KÜÇÜKLERLE VAKİT GEÇİRİN

Kendinizden büyük insanlarla beraber olurken, bunu dengelemek için kendinizden küçüklerle de arkadaş olun. Onlara bir şeyler öğretin. İnsan en iyi birine bir şey öğretirken, bilgi sahibi olurmuş. Ayrıca sizden yaşça küçük insanlar sizi genç tutar, farklı kuşakları anlamanıza ve ileride çocuk sahibi olduğunuzda daha iyi çocuk yetiştirmenize katkı sağlar.

Benim çok sayıda genç arkadaşım var. Çok şey öğreniyorum onlardan.

DOST EDİNMEYİ DENEYİN, İNSANLARA FIRSAT VERİN

Bu yazıyı yazarken yanıma bir genç geldi tanışmak için. Yazdığım konuyu anlatırken, çok dar çevrede bir arkadaş gurubunun olmasından o da şikayet etti.

Sebebini de “güven sorunu” olarak açıkladı. İzledikleri filmler, diziler, videolarda “kazık atan arkadaş” algısının bir etkisi olabileceğini söyledi.

Ben de katılıyorum bu tespite. Siz yine de dost edinmeyi, yeni arkadaş edinmeyi deneyin. Fırsat verin, kredi verin, imkan verin onlara. Sonra güvenilir olup olmadığına karar verin. Baştan peşin hükümlü olmayın.