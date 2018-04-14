Gezginin züğürdü

Engin Ardıç / Sabah

Bizi en çok eğlendirenler, şapkadan tavşan çıkarıp "CHP-İP-SP ittifakı" gibi olmayacak dualara amin diyenler değildir.

Bizi en çok eğlendirenler, yolda yürürken ayağı taşa takılsa bunu "Tayyip'ten" bilenlerdir.

Çamur atmak için en abuk fırsatı bile kullanmaya kalkanlar...

Bir tarihte, o sıralar başbakan olan Tayyip Erdoğan, ilkokul öğrencilerine bedava tablet bilgisayar dağıtacaklarını söylemişti.

Buna da karşı çıktılar.

Bir muhalif gazetenin yöneticisi, üstelik bir zamanlar bakanlık da yapmış, şimdi saçı sakalı ağarmış bir adam dedi ki:

"Bu tabletler zararlı ışınlar yayabilir, çocuklara verilmesi sakıncalıdır!"

Hangi çağda ve hangi gezegende yaşıyordu?

Hiç canım, geçen yüzyılın yetmişli yıllarında, bakanlığa gelip de koltuk doldurduğu, hiçbir şey yapamadan gittiği dönemde...

Asıl amaç da alavere dalavere bir şekilde "Tayyip'e" laf dokundurmaktı tabii.

***

İktidara "çakmak" için her fırsatta abuklamasıyla ünlü bir gazeteci arkadaşımız var.

Bunun bir tanıdığı varmış, üç günlüğüne Almanya'ya gidecekmiş.

"Yanında ihtiyaç olarak bulunsun diye" (Türkçe de bozuk), döviz büfesine gitmiş, bin lira uzatmış.

İki yüz avro vermişler.

Öyle ya, bin bölü beş, iki yüz.

"Neye uğradığını şaşırmış!"

İnsan üç günlüğüne Avrupa'ya gezmeye, hem de Almanya gibi yere gitmez. Belli ki iş için gidiyor.

Kendi işi neyse herhalde onu iyi biliyor da, döviz kurundan haberi yok.

Bin liraya kaç avro alabileceğini sanıyordu acaba?

Üç yüz mü, beş yüz mü?

Yoksa bin avro mu vereceklerdi çıkarıp, bire bir...

Üç günlüğüne Almanya'ya kaçma lüksüne sahip vatandaş, doların da avronun da fiyatını bal gibi bilir. Orada neyin kaç avro olduğunu da bilir. Ayrıca, bunu yapabilen adam bir yerinde mutlaka birkaç yüz avro olsun bulundurur, öyle gariban gurbetçi gibi elinde bin lirayla döviz büfesine gitmez.

Ama maksat lafı "Tayyip yapıyor"a getirmektir.

"Sandviç yemek bile haram oldu galiba" demiş... Gazeteci arkadaş da "öyle tabii" diyerek destekliyor.

Eh, herkesi "tetkik gezisi" ayağından beleşe götürmüyorlar yurt dışına birçok gazeteci gibi, çoğunluk kendi cebinden harcıyor.

Korkma yavrum, korkma arkadaşımın arkadaşı... Almanya birçok Avrupa ülkesine, hele Fransa'ya, hele hele İngiltere'ye oranla çok daha ucuzdur. Sen benden iyi bilmelisin.

Kaldı ki sandviç yiyerek de karnını çok iyi doyurabilirsin, deniz ürünleriyle ünlü Nordsee büfeler zincirini hararetle tavsiye ederim.

Haa, oradan ne alacağına bağlı tabii harcamaların da...

Metresine don getireceksen zorlanabilirsin ama "C und A" mağazalarında üçlü paket dokuz avro! Internet'ten baktım. Bu kıyağımı da unutma.