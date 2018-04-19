Erken seçim kararının perde arkası!

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Bence gazeteci dünyasının en sempatik cümlelerinden biri budur: ‘Filanca olayın perde arkası…’

Gizemli, heyecan verici, bilinmezi ifşaa eden çekici bir cümle.

Ankara’daki meslektaşlarımızın en sık kullandığı yazı başlığı bu. Bu yazı başlığını görüp de okumayan neredeyse yoktur. E, bizim gibi İstanbul yazarları perde falan gördüğü yok ki arkasını anlatsın.

Erdoğan iktidarından beri haberciliğin ağırlık noktası Ankara’ya kaydı. Hatırlıyorum, öncesinde biz İstanbul gazetecileri pek Ankara haberlerine itibar etmezdik. Haberin merkezi İstanbul’du. Ama Erdoğan siyasetin kurallarını değiştirdiği gibi, medyanın kurallarını ve geleneklerini de değiştirmiş oldu. Olan bana oldu, çünkü Ankara’dan İstanbul’a taşındım. Neyse!

ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINDI?

Devlet Bahçeli’nin klasik haline gelmiş olan, siyasetin seyrüseferini belirleme hamlelerinden birini önceki gün yaptığından beri, rüyamızda bile bu konuyu tartışıyoruz. Erken seçim kararı nasıl alındı? Kim aldı? AK Parti’nin haberi var mıydı? Bahçeli kendi başına mı aldı bu kararları?...

CNNTürk’te Şirin Payzın sanırım 4 saatten fazla bir süre bu soruları sordu bize. Aynı saatlerde ülkenin tüm haber kanalları aynı soruları soran programlar yapıyordu.

Şunu takdir edelim:

Parlamentonun üçüncü küçük partisi, ülkenin birinci gündem maddesi olmayı yine başardı.

Bahçeli, siyasette iktidar partisi AK Parti’nin elindeki inisiyatifi bile alacak kadar usta hamleler yapıyor. Bence siyaset bilimi açısından izlenmesi, okunması ve not edilmesi gereken bir siyasetçidir Bahçeli.

Ama şunu merak ediyorum, AK Parti neden bu kadar kendini MHP’ye mahkûm hissediyor, onu anlamış değilim. Bu ayrı bir tartışma konusu.

BAHÇELİ TEK BAŞINA MI ALDI BU KARARI?

Gelelim bu kararın nasıl alındığı meselesine. Perdeyi burada aralamamız gerekiyor sanırım.

AK Parti ve MHP yetkilileri bu konuda önceden alınmış bir karar olmadığını söylediler.

Bu durumda Bahçeli birden erken seçim kararı aldı, tarihi belirledi ve ilan etti. Öyle mi?

Hayır, böyle olması mümkün değil.

En azından iktidar hayatı boyunca hiç erken seçim yapmamış Erdoğan’a böyle bir karar dayatılamaz. Ters tepmesi en kuvvetli zorlamalardan biri olurdu. O nedenle bu konu iki lider arasında görüşülmüş ve karara bağlanmış bir meseledir. Bunu tahmin olarak söylüyorum, bilgi olarak değil.

Bence hem MHP hem AK Parti sözcüleri bunun tersini savunarak hata yapıyor. AK Parti’nin ve Erdoğan’ın hiç haberi yoksa, o zaman ‘MHP, AK Parti’yi yönetiyor’ eleştirileri haklı çıkar. Bence bu konuyu hemen kapatın.

Anlayacağınız bu kez kararı Bahçeli tek başına almadı.

ERKEN SEÇİM İYİDİR

Erken seçimden başarısız muhalefet korkar sadece. Kendine güvenen her parti, erken seçimi erken bahar olarak görmeli. İktidar olma şansı erkene alınmış oluyor yani.

Seçim demek, vatandaşa bolca jest yapmak demektir. O yüzden vatandaşlarımız da mutlu olurlar. Maaşlara zam olabilir, zamlar ertelenir, teşvikler verilir, ekonomi canlanır, hareket olur, ülkeye bereket gelir. Son dönemin en önemli sorunu, FETÖ ve darbe mağduriyetlerinde de önemli gelişmeler olacaktır tahminimce.

Erken seçimin bereketi siyasete de yansır. Yeni siyasi aktörler ortaya çıkar, yıpranmış olanlar gider, teşkilatlar değişir, yeni sandık müşahitleri tespit edilir.

O nedenle erken seçimi severim ben.

Tüm bu güzel gelişmelerden ve seçimler yapıldıktan sonra nasıl bir tablo olur, onu bilemem tabi. Ama umut insanın en büyük sermayesidir.

Perde arkası olmasa da, politik hamlelerin arkasını okuma konusunda iyi değil mi yazdıklarım? Bence iyi deneme.

Seçimler hayırlı olsun bu arada.