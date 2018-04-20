Siyasetin matematik profesörü Devlet Bahçeli

Mehmet Ocaktan / Karar Gazetesi

Kim ne derse desin Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin toplama-çıkarma işlemlerini kendi mantığı içinde en iyi yapan ve sonuçlarını da kendi hanesine yazdıran ilginç bir politikacı. Zaman zaman matematiksel denklemlerle siyasi mesajlar vermesi espri konusu yapılmasına rağmen, o asla bu renkli denklemlerinden vazgeçmedi.

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Kuşkusuz, toplama-çıkarma işlemlerinin sağlamasında bazen hatalı sonuçlara ulaştığı da olmadı değil. Mesela 2002 yılındaki erken seçim çağrısıyla açtığı parantezi kapatamadı ve sağlamayı tutturamadığı için de parlamento dışında kaldı. Ama sonrasında denklem çözmede giderek ustalaştı. 17-25 Aralık sürecinde yanlış ‘kare kökü’ alması yüzünden kurduğu hatalı denklemi bir tarafa bırakırsak, cebinde taşıdığı rakamlarla her zaman doğru denklemlere oynadığın söyleyebiliriz.

Ancak şu bir gerçek ki 16 Nisan referandumuyla kurduğu yeni denklem, siyasetin matematiği açısından tam bir zafer çıkışıyla sonuçlandı. Filmin sonu nasıl biter bilemeyiz ama yeni ‘erken seçim’ çağrısı yola çıkış süreci itibariyle, bütün matematik işlemlerinin sağlamasının doğru olduğuna işaret ediyor. Eğer seçim sonuçları Bahçeli’nin elinde tuttuğu rakamlarla uyuşmazsa, bilin ki bu Bahçeli’nin hatası değil, cebine yanlış ‘π’ sayısı koyan gizli matematikçilerin işidir... (Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti’dir.)

Birileri Bahçeli’nin bu çıkışının arkasında AK Parti’yle yapılan gizli bir mutabakatın olduğunu, yani işin içinde birazcık ‘şike’ bulunduğunu söylese de, aslında bunların hiçbirisinin kıymeti harbiyesi yok. Bugün de, gelecekte de insanlar bu erken seçimin mucidinin Bahçeli olduğunu söyleyeceklerdir. Siyasi tarih böyle yazacak yani...

Bilinen bir gerçek var ki AK Parti’nin bugüne kadar sürekli dillendirdiği en güçlü siyasi argüman seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında seçimlerin kesinlikle 2019 yılında yapılacağını en net biçimde söylediğini unutmayalım. Herhalde bilgisi olsaydı böyle bir beyanda bulunmazdı, en azından es geçerdi.

Bu kararın arkasında ‘gizli mutabakat’ var mıdır, yok mudur bilemeyiz. Gaipten birisi gelip bize birtakım bilgiler fısıldamayacağına göre, en azından şimdilik arka kapıdan gelen bir haber yok. Kimbilir belki de Bahçeli’ye gaipten gelen sesler vardır ama orası bizim alanımızın dışında... Ancak ortada çıplak bir gerçek var ki, siyasetin matematik profesörü Bahçeli ‘erken seçim’ raconunu kesti ve 24 Haziran’da seçime gidiyoruz, gerisi teferruattır.

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Bütün hesaplar, matematik formülleri bir tarafa, MHP liderinin bu çıkışında aslında kafa karıştıran bir durumun izah edilmesi gerekiyor. Zira Bahçeli’nin şu sözleri çok açık bir şekilde Türkiye’de işlerin iyi gitmediğini söylüyor:

“Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’a kadar istikrar ve denge halinde ulaşılması her geçen gün zorlaşmaktadır”Aslında bu cümleler, AK Parti iktidarına karşı derin bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Türkiye’nin 2019’a kadar dayanması zor ne demek?

Oysa biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen her konuşmasında Türkiye’nin iyi yolda olduğunu ve giderek güçlendiğini söylüyor. Ama MHP lideri, Türkiye’nin 2019’a kadar dayanmasının zor olduğunu söylüyor. Açıkçası bu tavrın ittifakın ruhuyla örtüştüğünü söylemek biraz zor. Ama Bahçeli’nin matematik formüllerinde bu durumun bir izahı varsa onu bilemeyiz. Her neyse, artık bu toplam-çıkarma işlemlerinin sağlamasını hep birlikte sandıkta göreceğiz.