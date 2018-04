Nasıl bir aday?

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Bir şeyi planlarken “efradına cami, ağyarına mani” bir şekilde düşünüp, planlayabiliyor musunuz? İhtimal, maliyet ve risk analizleri yapıp, operasyondan önce stratejik ve taktik anlamda bir yön-eylem planı yapabiliyor musunuz?

Düne kadar herkes milletvekili olabilirdi. Artık dünya liderleri arasında politik bir aktör olacaksınız. O seviyede bir kimlik, kişilik ortaya koymamız gerek.

Gelecekte dünyada ne gibi değişiklikler olacak. Dünyayı bekleyen şeyler neler.. Bu konuda dünyanın başka yerlerinde kim ne diyor.. Bunları da görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Dünyada tek başına yaşamıyoruz.

Kimlerle ittihad içinde olacağız, kimlerle ittifak yapacağız, kimlerle itilaf yapacağız.

Eskiden kolaydı. Sırtınızı bir kampa dayıyordunuz, onlar ne derse tekrarlıyordunuz. Artık aktif denge politikası uyguluyoruz. Değişen şartlara uyum performansınız ne? Multi disipliner bir bakış açınız var mı? Öfke kontrolü ne durumda. Sabırlı mısınız?

Geçmişe dair tecrübe ve bilgi birikimimiz ne? Tarih bilgimiz ne? 3 boyutlu düşünmemiz gerekiyor artık.

Kesinlikle muhteris insanlardan, cahil ve zalim, para, kadın ve makam zaafı olanlardan, ezik insanlardan müstekbirlerden uzak durmak gerek. Dini bilgisi ve dini hayatı güçlü olmalı. Kafası kirada olmamalı. Bulunduğu makamı, şahsi heva ve heveslerine kurban edecek, o makamı sıçrama tahtası olarak kullanacak kişilerden uzak durmak gerek.

Kural şu olmalı: Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Önce kim olsun değil, kim olmasın sorusunun cevabını bulalım. Sonra iyilerden en iyisini seçmeye çalışalım. Bu konuda bir ihmal ve gaflet, hatanın faturası çok ağır olur.

Başkanlıkta sorun yok. Aday belli! Meral Akşener’miş, Abdullah Gül’müş. Yok öyle bir şey. Zaten Abdullah Gül’ün de mevcut şartlarda aday olacağını sanmam. Akşener kendi başına çıkıyor ortaya. Başka bir aday yoksa Erdoğan’ın karşısına çıkacak CHP Akşener’e destek vermez. CHP kendi içinden bir aday çıkartmayı deneyecektir. Sağ görüşten bir aday çıkaracaksa bu kendi milletvekili İlhan Kesici olur. Akşener o zaman adaylıktan çekilir mi bilmem.

Akşener seçime girer % 6-7’lerde kalırsa hem başkanlık için hem de milletvekili seçiminde AK Partiye çalışmış olur. Tıpkı Cem Uzan gibi.

Abdullah Gül aday olursa CHP’nin otobüsünden CHP’li seçmeni mi selamlayacak. Dün CHP’ye, Baykal’a karşı aday olan Gül, şimdi Erdoğan’a karşı CHP saflarında seçime katılacak(!?) Gül bu duruma düşmek istemez! Böyle bir şey siyasi intihar olur. Böyle bir finali kabul etmez.

Bu erken seçim kararı Gül’ü destekleyen lobiyi de savurdu. Gül’ün ekibi, başkanlık, milletvekilli olmadı, belediye ile idare edelim diye Gül’ü anakent belediye başkanı gösterecek halleri yok herhalde.

Erken seçim, birçok oyunu bozdu. Her partiden adaylar için de rahatlatıcı bir yanı var bu seçimin. Önce şansını milletvekilliğinde deneyip, olmazsa belediye seçimlerinde bir kez daha şanslarını deneyebilirler.

CHP bu seçimde son derece talihsiz bir konumda. Seçim kampanyası Ramazan ayında olacak. Seçmenin dini hassasiyeti yüksek. Meydanlarda ramazan iftarları var. Ramazan etkinlikleri var.

Ramazanda şeytanlar bağlanır. Buluşma yeri camilerdir.

Bu arada; Kadir gecesi Çamlıca Camii’nin açılışı var. 1 Mayıs, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, 6 Mayıs Hıdırellez, 7 Mayıs, 14 Mayıs Türkiye’de ilk demokratik seçimin yapılması, 19 Mayıs, 27 Mayıs, 29 Mayıs, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü... Mayıs’ın her günü dolu. Ramazandan sonra dört gün bayram. Zaten bir hafta sonra da seçim. Seçim yine yaza denk geldi. Akdeniz, Marmara, o zaman Bodrum’da olmak vardı değil mi?! Vur patlasın çal oynasın. Rakı, tuzlu leblebi, şiş kebap. Yan gel de yat. Gel keyfim gel. Sıcak bir yaz bizi bekliyor.

Yaz sıcağında seçim sonuçlarını sahilde izlerken efkâr basacak birilerini. Ege ve Akdeniz sahillerinde alkol tüketimi patlayacak. Of ulan of be! Hani bununla kalsa, Temmuzda hükümet kurulur. Mecliste milletvekili yeminleri. Derken, Ağustos, Eylül Ekim. Tam okullar açılırken, Mart ayında yerel seçimler için kollar sıvanacak.

Akşener, yurtta sulh için çıktığı yolda, başkanlık hayali de suya düşünce ne yapacak bakalım. CHP’de kesin Kılıçdaroğlu istifa sesleri yükselecek.

CHP ve Kılıçdaroğlu “seçim hilesi” bahanesine başvuracak. Başka yapacak, söyleyecek şeyleri yok çünkü.

Oysa CHP şimdiden oturma eylemlerine, sokak eylemlerine hazırlanıyordu. Isınma turlarına bile başlamıştı. Şimdi aday mı belirlesin, sokak eylemleri mi örgütlesin.

Tabi burada en zor durumda olan partilerden biri de SP. SP bakalım CHP ile mi ittifak kuracak, İyi Parti ile mi? Ya da nasıl olsa zaten baraj sorunları yok(!?). İktidara yürüyorlar.

Bakalım Fatih Erbakan ne yapacak. Yeğen Erbakan CHP’de umduğunu bulamadı, İyi Parti’ye geçti.

Bu soruların cevabını görmek için çok beklemeyeceğiz.

Kim bilir, belki Haziran’da iki bayram birden yaşarız.

AK Partinin en büyük düşmanı içlerindeki AKP’liler. Ramazanın bereketi ile inşallah onlar da tasfiye olurlar.

Bu arada Afrin’de nöbet sürerken, Münbiç konusunda Fırtına Obüsleri, İHA’lar ve SİHA’lar, hava unsurları terörist faaliyetlere karşı faaliyetlerini icraya devam edecekler. Seçimden sonra ABD’nin bölgedeki yeni yapılanmasını, planlarını ve senaryolarını göreceğiz.

Erken seçim, içeride ve dışarıda birilerinin planlarını bozdu. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Oysa ne planları vardı.

Neşeli bir seçim olacak bu seçim. Bir defa SP tek başına iktidar, o kesin de, Meral hanımın partisi iktidar olamasa da o başkan! CHP daha mütevazı, % 25 Kılıçdaroğlu’na yeter de artar bile. % 5 de HDP’den gelse, ona çoktan razılar. SP ve İyi Parti’den biraz arta kalan oy varsa o da AK Parti’nin olur herhalde!?

AK Partinin % 50’nin altına düşmesi için, CHP’nin % 25, HDP, İyi Parti ve SP’nin % 10’ar oy alması gerek ki, toplam % 55 yapsın. O zaman AK Parti % 45’de kalır. Yok bu kadar alamaz diyorsanız, onlardan çıkarttığınızı AK Partiye ekleyin.

Ha, sahi MHP’ye % kaç vereceksiniz. O da ittifakın oyuna eklenecek. Bu muhalefetin bu mantığı ile 4 işlem bile yapamazsınız. Aza koysan dolmaz, çoğa koysan almaz. Ham hayal kuran, aç tavuk misali kendini darı ambarında görenlerin mumu da sandığa kadar yanar. Selam ve dua ile.