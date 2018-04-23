Göz Zinası Açıklık Saçıklık Tesettür

Cemal Nar / Habervaktim.com

Irz ve namusu korumanın en önemli unsurlarından birisi de hiç şüphesiz gözleri harama bakmaktan korumaktır.

Çünkü başta göz olmak üzere kulakla müstehcen sözleri dinlemek, dil ile söylemek, karşılıklı konuşmak cinsel arzuları azdırır ve insanı zinaya düşmeye sebep olur.

Zira bu organlarımız kendileri için zina sayılan bu işleri yaptıkça, zina hevesinin uyanması kadar, zinanın büyük bir suç ve ayıp oluşu da gözünden düşer. Zinayı küçük görmeye başlar. Allah korusun sonunda o pisliğin içine düşer. İmanına ve insanlığına zarar verir, cemiyet içinde rezil ve rüsva olur.

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İman ile küfür arasında bocalayıp duranlar, açık saçıklığın zinayı teşvik ettiğini söyleyenlere çok kızıyorlar. Aslında yaptıklarına kendileri de içlerinden itiraz ediyor, açık saçıklığın, dar ve dekolte giyinmenin insanı tahrik ettiğini çok iyi biliyorlar. Ama batılı yaşam biçimleri böyle gerektirdiğinden, inkar ediyor ve muhalifi susturmak için saldırganlaşıyorlar.

Hani demişler ya, en güzel savunma taarruzdur diye, işte öyle.

Ateşe elini sokup da “yanmıyor, acımıyor” diyene ne kadar inanacağız?

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Kabaran şehvet duygularının gidip de en savunmasız masum çocukları vurması da bundan değil midir? Çocuk istismarlarının artması ile cehalet ve iman zayıflığı, batı taklitçiliği at başı birlikte gidiyorlar.

Batıcılar bunu kabul etse de etmese de gerçek değişmiyor.

Hemen söyleyelim, batıda bu seks ve porno rezillikleri bizdekilerle kabili kıyas olamayacak kadar çoktur, büyüktür.

Batı küfrün bataklığıdır. Karanlık sözde aydınlar elbette inkar edeceklerdir ama mızrak çuvala sığmıyor.

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Bakışları zinadan korumanın en etkin yolu, harama bakmayı kısıtlayan tesettür emrine uymaktır.

Tesettür dinimizin en büyük emirlerindendir. Doğrudan namus ile ilgili olduğu için de çok önemlidir.

Giyinmekten asıl maksat örtünmektir. Burada “kime karşı” sorusu gündeme gelir. Bizde açılması, gösterilmesi ve bakılması yabancılara veya herkese haram olan yerlere “avret” denir. Bu da kadın ve erkeğe göre değişir. Kısaca özetleyelim:

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1- Erkeğin erkeğe ve karısından başka kadınlara karşı avret yerleri göbeği ile diz kapağı arasında kalan bölgelerdir. Hanefîlere göre göbek avrete dahil olmayıp diz kapakları dahildir. Şafiîler ise aksi görüştedir. Dizkapakların yukarısı cumhûra göre avrettir.

2- Kadının müslüman kadınlar ile mahrem, yani kendileriyle evlenmesi devamlı yasak (haram) olan akraba ve yakınlarına karşı avret yeri, hanefîlere ve şafiîlere göre -erkeğin erkeğe karşı olan- avret yeri ölçüsündedir.

3- Kadının yabancı erkekler ile müslüman olmayan kadınlar karşısında avret yeri, yüzü, elleri (cumhûra göre içi) ve hanefîlerde bir rivâyete göre ayakları müstesnâ olmak üzere bütün bedenidir.

4- Karı-kocanın birbirine karşı avreti yoktur.

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Avrete bakmayı meneden hadise göre yukarıda açıklanan yerlere şehvetli veya şehvetsiz bakmak ve bunları açmak haramdır. Avret yerleri ancak kimsenin görmediği yerde (tuvalet ve banyo) ve cimâ esnasında açılabilir.

Bazı durumlarda zarûret miktarını aşmamak üzere doktor, ebe, sünnetçi, şahid ve hâkim karşısında da açılabilir. Evlenecek kimse kızın yüzüne -şehvetle de olsa- bakabilir. Bazı müctehidler bu durumda sınırı biraz daha genişletmişlerdir.

İnsanlarla olan ilişkilerimizde tesettürü de din bilerek kendimizi de başkalarını da hain ve haram bakışlardan korumalıyız.

Yeri gelmişken elimizi ve ayağımızı da tıpkı gözümüz, kulağımız ve dilimiz gibi ayıp, haram ve cinsel içerikli müstehcen işlerden korumamız gerektiğini hatırlatalım.

Eğer Müslümansak, Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarına uyup teslim olalım.

Müslüman olmayana sözümüz yok.