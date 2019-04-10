Yanlış Tavırlar

Cemal Nar / Habervaktim.com

Eskiden, “CHP+Ordu=İktidar” derlerdi. Bu formül değişti mi?

Görüntü öyle. Artık ordu kendi işine bakıyor. Nerede o darbe günleri ordunun görünen görünmeyen generallerinin bizi kendilerinden nefret ettiren demeçleri? Nerede o “Peygamber ocağı mı değil mi?” tartışmaları? Nerede o başörtülü diye anasını orduevindeki düğüne almama rezaletleri? Nerede o her gün kinimizi artıran irtica yaygaraları? Ve nihayet “kanunların bize verdiği görevimizi yaparız” tehditleri?

Halk o zamanlar düşünürdü; acaba bu kimin ordusu? Hangi milletin haklarını, değerlerini, kutsallarını korumak için vardır?

Şimdi bu halini seviyoruz ordunun. Bu olgun, vakur, işine bakan ve günlük siyasete karışmayan halini seviyoruz.

Eskiden haki üniforma görürsek nefret ederdik. Şimdi zevkle seyrediyoruz. Allah Teâlâ ordumuzu gerçek manasıyla “Peygamber Ordusu” eylesin. Allah Teâlâ’nın dinine ve Peygamber Efendimiz (aleyhi's salatu ve's selam)in ümmetine layık ve hadim eylesin.

İnanıyoruz ki artık bu “CHP+Ordu=İktidar” formülü bitti çokşükür.

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Ancak İstanbul seçimleri aklımıza yeni bir formül getiriyor. Acaba bundan sonra şöyle mi diyeceğiz: “CHP+Yargı=İktidar”.

Buradan yargıya sesleniyorum, yanlış yaptığında halk ordusunu bile sevmiyor, ama düşman olmak ve beddua etmek yerine ıslahı için dua ediyordu. Dualarının kabulünü kısmen de olsa görmek onu mutlu ediyor ve ordusunu sevip sahiplendiriyor.

Eğer yargı CHP için koltuk değneği olursa onu dünden dışlar. Dünden sevmez ve bu sefer iş adalete dokunur da zulme vesile olursa “canın cehenneme” diye beddua eder.

Yargı “Türk halkı adına” iş gördüğünü iddia ediyorsa, halka sahip çıkmalıdır. Halkın iradesine saygılı olmalıdır. İçlerindeki habis urları temizlemelidir. Ayak oyunlarına alet olmamalıdır.

İstanbul’daki sandıklarda bilerek yapılmış yanlışlar var. Çünkü bu kadar hata olamaz. Bu yanlışlıklar bilerek yapılmışa işaret ediyor. Yargı bunu görmeli, halkın oyunu korumalı ve suç işleyenleri ibreti alem için cezalandırmalıdır. Hem de hiç iyi halden indirime gitmeden.

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Bir çift sözümüz de siyasetçilere olsun.

Önce ey CHP, vitrine görüntüsü sizden olmayan düşünce ve tavır sahiplerini koyarak halkı kandıramazsınız. Samimi olun. Olduğunuz gibi görünemiyorsanız, bari göründüğünüz gibi olun. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi milliyetçi, muhafazakâr, halkın din ve inancına saygılı olun. Din ile dindarlar ile kavgayı bırakın. Darbelere kadeh kaldırmayın. Teröre destek vermeyin. Vatanı milleti gidip ecnebilere şikâyet etmeyin.

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Ve ey Ak Parti! Her seçimde “ders aldık” diyorsunuz, ama almıyorsunuz! Yeter artık! Bir balkon konuşmasında da şöyle deyin:

“Geçen seçimde aldığımız dersler işe yaradı. Bakın bu sefere ders aldık demeye gerek kalmadı”.

Bu millet hala çok sevdiği Recep Tayyip Erdoğan için partisine oy veriyor. Yoksa kendi şehrindeki Ak Partisi için değil. İyi de, bu ne zamana kadar böyle devam eder?

Ak Parti Recep Tayyip Erdoğan olmasa, sıradan sağcı, kapitalist, eyyamcı bir parti olur görüntüsünden hızlıca çıkmalıdır. Eski Adalet Partisi veya Anavatan Partisine dönmekten, öyle bir görüntü vermekten acilen kurtulmalıdır.