Çıldırtıcı aday

Engin Ardıç / Sabah

CHP'nin oyları yüzde 19'a düşmüştü, son rezilliklerden sonra yüzde 16'ya inmiş!

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun has adamı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" demiş.

Çıldırtacak zaman, ne zaman olabilir? 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece mi? Erdoğan çıldırmaz ama YSK başkanı kafayı yiyebilir...

Çıldırtacak şekil hangisi olabilir? Adaya kalpak giydirsinler. Avcı ceket, dolak, piştov, kama, el bombası, altıpatlar falan, bir güzel süslesinler...

Çıldırtacak aday kim peki?

Belki Trump, belki Macron, belki de Merkel... Kesinlikle Netanyahu...

Aday adayları arasında ismi geçenlerde pek öyle "çıldırtıcı" bir yan göremedik.

Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, hatta Kemal Derviş... Şimdi bir de Faik Öztrak çıktı (o da kim yahu?)... Abdüllatif Şener bile ahır ömründe Kemalist olmuş da CHP'de ismi geçiyormuş...

Gerçekten çıldırtıcı isim Adnan Hoca olabilir. Ya da Cüppeli Ahmet... "Kedicikler" de bakan olsunlar.

Erdoğan değil ama CHP üyelerinin çıldıracakları kesindir.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, adayda arayacakları nitelikleri sayıp döktü: Her şeyden önce tarafsız olmalıymış. "Tarafsız partili" tanımı herhalde siyasal bilimler literatürüne hediye ettiği yeni bir kavram olarak tarihe geçecektir.

Herkesi kucaklamalıymış. (O dediğin genelevde bulunur.)

Ekonomiyi bilmesi gerekiyormuş. (Mezardan çıksa İsmet Paşa'nın hiç şansı yok yani.)

Bir başarı öyküsü olmalıymış. (Yahu bunlar Profesör Sancar'ı düşünüyor olmasınlar ciddi ciddi?)

Bizim bir ara önerdiğimiz şekilde Ahmet Necdet Sezer'i öne sürseler, ne ekonomiden anlar, ne başarı öyküsü vardır ne de tarafsızdır.

İçkisi, sigarası, kumarı, gece hayatı da olmasın bari.

Benim aklıma bir isim geliyor:

Kadir Mısıroğlu!

Sağdan da oy alır.

Erdoğan'ı bilmem ama ben düşer bayılırım.