Çıldırtıcı aday

CHP'nin oyları yüzde 19'a düşmüştü, son rezilliklerden sonra yüzde 16'ya inmiş!
Bu arada Kılıçdaroğlu'nun has adamı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" demiş.
Çıldırtacak zaman, ne zaman olabilir? 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece mi? Erdoğan çıldırmaz ama YSK başkanı kafayı yiyebilir...
Çıldırtacak şekil hangisi olabilir? Adaya kalpak giydirsinler. Avcı ceket, dolak, piştov, kama, el bombası, altıpatlar falan, bir güzel süslesinler...
Çıldırtacak aday kim peki?
Belki Trump, belki Macron, belki de Merkel... Kesinlikle Netanyahu...
Aday adayları arasında ismi geçenlerde pek öyle "çıldırtıcı" bir yan göremedik.
Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, hatta Kemal Derviş... Şimdi bir de Faik Öztrak çıktı (o da kim yahu?)... Abdüllatif Şener bile ahır ömründe Kemalist olmuş da CHP'de ismi geçiyormuş...
Gerçekten çıldırtıcı isim Adnan Hoca olabilir. Ya da Cüppeli Ahmet... "Kedicikler" de bakan olsunlar.
Erdoğan değil ama CHP üyelerinin çıldıracakları kesindir.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, adayda arayacakları nitelikleri sayıp döktü: Her şeyden önce tarafsız olmalıymış. "Tarafsız partili" tanımı herhalde siyasal bilimler literatürüne hediye ettiği yeni bir kavram olarak tarihe geçecektir.
Herkesi kucaklamalıymış. (O dediğin genelevde bulunur.)
Ekonomiyi bilmesi gerekiyormuş. (Mezardan çıksa İsmet Paşa'nın hiç şansı yok yani.)
Bir başarı öyküsü olmalıymış. (Yahu bunlar Profesör Sancar'ı düşünüyor olmasınlar ciddi ciddi?)
Bizim bir ara önerdiğimiz şekilde Ahmet Necdet Sezer'i öne sürseler, ne ekonomiden anlar, ne başarı öyküsü vardır ne de tarafsızdır.
İçkisi, sigarası, kumarı, gece hayatı da olmasın bari.
Benim aklıma bir isim geliyor:
Kadir Mısıroğlu!
Sağdan da oy alır.
Erdoğan'ı bilmem ama ben düşer bayılırım.
28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
- ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra!'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!Milyonları ilgilendiren tarihi af!CHP'de 15 vekil bilmecesi! 2 seçenek varTüm gözler Abdullah Gül'de! Bugün kararını açıklayacak'Kumpasçılar' aynı evde! Limonata şişesi ele verdiTürkiye ile ortak üretilecek dev uçak tanıtıldıTrump'tan İran resti! Emin olmalıyızİşte günün gazete manşetleriFETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:22 Güneş 06:00 Öğle 13:08 İkindi 16:56 Akşam 20:04 Yatsı 21:34
- 18°C Adana
- 16°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 11°C Ankara
- 23°C Antalya
- 14°C Artvin
- 17°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 107.614 0.56
- Altın: 172,176 0.00
- Dolar: 4,0467 -0.47
- Euro: 4,9000 -0.62
Çıldırtıcı aday
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var
- Fikret Bila istifa etti! yerine gelen isim..
- Hatay'da boş arazide bulundu!
- Eşinin arabasına bomba koyan koca konuştu
- "Canan Karatay'a ekmek yok!"
- Diriliş'te büyük bomba! Efsane isim dönüyor...
- Ömer Halisdemir'in kardeşi aday oldu!
- İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelecek isim
- Simitçinin çaresizliği! Kimse ona kız vermeyince…
- Başörtüsü yüzünden işinden oldu
- Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
- Eşine gelen SMS'i görünce...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.