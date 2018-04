Meral Hanım CHP’nin başına geçsin

Engin Ardıç / Sabah

Faşistler sevinirler. Faşizme koşulmuş olan "eski solcular" da sevinirler. Kendini gene de solcu sanmakta ısrar eden ahmaklar da mutlu olurlar.

CHP de Bay Kemal'den kurtulmuş, "cerbezeli" bir başkana kavuşmuş olur.

Aslına rücu eder, "otoriter" parti kimliğine yeniden bürünür. Çok özlediği kırklı yıllara döner.

Lan belki Köy Enstitüleri de yeniden açılır ha!

Meral Hanım CHP'yi muma çevirir, koydu mu oturtur, böylece çatlak sesler ortadan kalkar.

Hem de kadındır işte, çağdaşlık mağdaşlık... Vaktiyle Tansu Çiller'i sırf bu nedenle yağlayıp yıkamış olan profesyonel soytarılar gene piyasaya çıkarlar. ("Başbakanlığa espresso makinesi aldı, ne çağdaş kadın" demişlerdi!)

Hem belki Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batum falan da "yuvaya" dönerler. Öksüz kalmaktan kurtulurlar.

Eh, sol olduğu söylenen kanat da gider HDP'nin cebine girer, fena mı?

Ataol Behramoğlu'nu da gölge kabinenizde kültür bakanı yaparsınız.

***

CHP nasıl olsa seçim kazanamıyor, Meral Hanım da kazanamayacak, karakter ve doku birliği mevcut.

Fakat bu işin "tekniği" nasıl yürüyecek?

Bay Kemal, on beş emirerini geri mi çekecek? Bunlar demokrasi kahramanlarıymış... Emir ve direktifle kahramanlık ediyorlar...

Ne zamanlar bu çekiş? Meral Hanım'ın adaylığını koymasından önce mi sonra mı?

Önce çekerse grup dağılır, Meral Hanım gene kalır yüz bin imzaya.

Bunun için 1 ya da 2 Mayıs'ta başvurulması şart. (1 Mayıs tatil.) Çarşamba günü işi bitireceksin, perşembeye kaldın mı yandın.

İmzalar da 4-9 Mayıs arası. Beş günde yüz bin kişiyi seferber etmek gerekiyor, bunun iki günü de hafta sonu tatili.

Yok, herhalde önce Meral Hanım'ın adaylığının İP meclis grubunca teklif edilmesini bekleyecek, on beş kişiyi sonra çekecek. Onlar da utanmadan dönecekler.

Seçim hezimetinden sonra, hemen 25 Haziran'dan başlayıp, bir yandan ağlarken bir yandan kurultay istesinler. Kurultay severler.

Ve de İP gitsin CHP'ye katılsın.

Bay Kemal'i devirip Bayan Meral'i getirsinler başlarına.

Amerika ve Almanya, 2023 seçimlerinde şansını bir de böyle denesin.

Kemal uyduramadık Meral verelim...

Böylece bize de konu tükenmez. Hani arkadaşlar "bize her yer Trabzon" diyorlar ya, bize de her şaklabanlık malzeme... Böyle böyle 2028'i buluruz ölmez sağ kalırsak.

Trabzon dedim de... Sevgili Trabzonlular, Meral Hanım'a oy vermezseniz kaynanasıyla birlikte gelip camlarınızı taşlayacak ha, haberiniz olsun. Öyle demişti.